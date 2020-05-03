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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1144114511461147

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 206
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:56

  demichh написав:
  freeze написав:Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше Кабмин будет смотреть на динамику эпидемии и пандемии в мире. Об этом заявил на внеочередном заедании Кабмина премьер Денис Шмыгаль.
При этом с 11 мая откроются:
Парки, скверы и зоны отдыха.
Салоны красоты и парикмахерские.
Летние террасы под открытым небом кафе и ресторанов. Местная власть сможет ограничить их работу.
Магазины, которые находятся в отдельных помещениях и торгуют непродовольственными товарами.
Адвокатские и нотариальные конторы.
Музеи и библиотеки.
Стоматологии.
Сервисы бытовой техники.
Разрешат тренировки в командных видах спорта на закрытых базах.

И как без метро добираться на работу ?


Кличко уточнил по этому поводу :

Общественный транспорт в Киеве на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. А частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительство обещало восстановить в первую очередь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:11

Согласно плану правительства, с 11 мая планируют открыть следующие объекты с соблюдением карантинных мер:
......
На втором этапе в Украине планируют разрешить бытовое обслуживание населения, работу заведений общепита (обслуживание на вынос), фитнес-центров, отелей, а также возобновится обучение выпускных классов в школах и проведение спортивных соревнований без зрителей.

Далее возобновятся пассажирские перевозки в пределах области, откроются ТРЦ, заведения общепита с посетителями. На четвертом этапе возобновят работу общественного транспорта и метро. При условии прекращения внутренней передачи вируса ограничения будут полностью отменены.

https://www.rbc.ua/rus/news/karantin-ukraine-smyagchat-11-maya-otkroetsya-1588581372.html
:?:
Странноватое решение.
Работать начнут почти все, а добираться на работу без общественного транспорта.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:13

  antey1969 написав:Карантин - не карантин, а выкос травы под домами по распорядку.
Интересно, кто в КГГА так неслабо за это откаты получает?
Санобработки подъездов не видел, только графики, дворников тоже особо не видать, но мотористы-косари под окнами - это святое и в любую погоду

Покос травы нарушает карантин? :shock: :shock: :shock:
"Ворчлив он и болен, всегда недоволен" (Р.Бернс)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:16

Слушна думка промайнула...

Питання темпу зняття карантинних обмежень потрібно делегувати місцевій владі з урахуванням розвитку епідемії в конкретному регіоні - глава МВС
https://ua.interfax.com.ua/news/general/659833.html
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:16

  freeze написав: Но меня проблема интересует с обывательской и научно-популярной точки зрения, куда всё это движется, когда всё это закончится.
Вот вы в реальности как-то представляете, чтобы доктор Комаровский нудил бы в своих видео по тем вопросам, что вы озвучили :D

Я бы только приветствовал такую "нудность" вместо его клоунских ответов на клоунские вопросы. Комаровский скатился в Квартал-95.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:19

  edvardd написав:
  antey1969 написав:Карантин - не карантин, а выкос травы под домами по распорядку.
Интересно, кто в КГГА так неслабо за это откаты получает?
Санобработки подъездов не видел, только графики, дворников тоже особо не видать, но мотористы-косари под окнами - это святое и в любую погоду
жаба давит?
пусть хоть кто то работает, тем более на свежем воздухе, да и клещей надо кому то побеспокоить...
В Запорожье у меня регулярно в подъезде убирают с хлоркой, вонь от неё...

Толку от этого никакого, поскольку заражение происходит воздушно-капельным путем.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:22

  andriykulyk76 написав:
  ЛАД написав:
Как сообщает Research Square, исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии обнаружили взаимосвязь между средним уровнем витамина D в организме человека и смертностью, вызванной COVID-19.
Цікаво. Що менше в організмі вітаміну D то більші шанси померти від (або "з" :)) COVID-19. Як відомо Вітамін D синтезується в шкірі під впливом сонячного проміння (основне джерело для людини). Тобто перебування в режимі "сидивдома" збільшує шанси померти від/з COVID-19 при інших рівних умовах. Так виходить?

Выходит, так.
Но уровень витамина D необходимо контролировать анализами и при необходимости принимать капсулы. В пожилом возрасте принимать постоянно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:03

Этот маразм будет вечный .
интересно - каким чудо образом экономика держится ?
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:10

Польза от карантина:
"Регистрация отдельных видов преступлений во время карантина: умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжкие телесные повреждения на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% ограбления, кражи - на 41%, мошенничество, хулиганство... все уменьшилось", - рассказал Аваков.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1867319-karantin-pozitivno-vplinuv-na-kriminogennu-obstanovku-mvs
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:16

  Starikan написав:
  freeze написав: Но меня проблема интересует с обывательской и научно-популярной точки зрения, куда всё это движется, когда всё это закончится.
Вот вы в реальности как-то представляете, чтобы доктор Комаровский нудил бы в своих видео по тем вопросам, что вы озвучили :D

Я бы только приветствовал такую "нудность" вместо его клоунских ответов на клоунские вопросы. Комаровский скатился в Квартал-95.

Вы хотите от него слишком много. Не его задача заниматься анализом статданных или разработкой лекарств.
Он может объяснять людям, что нужно делать и что глупость. Успокаивать людей.
Это он делает очень неплохо.
Заменять собой ВОЗ или МОЗ он не собирается и правильно делает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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