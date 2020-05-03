freeze написав:Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше Кабмин будет смотреть на динамику эпидемии и пандемии в мире. Об этом заявил на внеочередном заедании Кабмина премьер Денис Шмыгаль. При этом с 11 мая откроются: Парки, скверы и зоны отдыха. Салоны красоты и парикмахерские. Летние террасы под открытым небом кафе и ресторанов. Местная власть сможет ограничить их работу. Магазины, которые находятся в отдельных помещениях и торгуют непродовольственными товарами. Адвокатские и нотариальные конторы. Музеи и библиотеки. Стоматологии. Сервисы бытовой техники. Разрешат тренировки в командных видах спорта на закрытых базах.
И как без метро добираться на работу ?
Кличко уточнил по этому поводу :
Общественный транспорт в Киеве на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. А частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительство обещало восстановить в первую очередь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Согласно плану правительства, с 11 мая планируют открыть следующие объекты с соблюдением карантинных мер: ...... На втором этапе в Украине планируют разрешить бытовое обслуживание населения, работу заведений общепита (обслуживание на вынос), фитнес-центров, отелей, а также возобновится обучение выпускных классов в школах и проведение спортивных соревнований без зрителей.
Далее возобновятся пассажирские перевозки в пределах области, откроются ТРЦ, заведения общепита с посетителями. На четвертом этапе возобновят работу общественного транспорта и метро. При условии прекращения внутренней передачи вируса ограничения будут полностью отменены.
antey1969 написав:Карантин - не карантин, а выкос травы под домами по распорядку. Интересно, кто в КГГА так неслабо за это откаты получает? Санобработки подъездов не видел, только графики, дворников тоже особо не видать, но мотористы-косари под окнами - это святое и в любую погоду
Покос травы нарушает карантин? "Ворчлив он и болен, всегда недоволен" (Р.Бернс)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
freeze написав: Но меня проблема интересует с обывательской и научно-популярной точки зрения, куда всё это движется, когда всё это закончится. Вот вы в реальности как-то представляете, чтобы доктор Комаровский нудил бы в своих видео по тем вопросам, что вы озвучили
Я бы только приветствовал такую "нудность" вместо его клоунских ответов на клоунские вопросы. Комаровский скатился в Квартал-95.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
antey1969 написав:Карантин - не карантин, а выкос травы под домами по распорядку. Интересно, кто в КГГА так неслабо за это откаты получает? Санобработки подъездов не видел, только графики, дворников тоже особо не видать, но мотористы-косари под окнами - это святое и в любую погоду
жаба давит? пусть хоть кто то работает, тем более на свежем воздухе, да и клещей надо кому то побеспокоить... В Запорожье у меня регулярно в подъезде убирают с хлоркой, вонь от неё...
Толку от этого никакого, поскольку заражение происходит воздушно-капельным путем.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Как сообщает Research Square, исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии обнаружили взаимосвязь между средним уровнем витамина D в организме человека и смертностью, вызванной COVID-19.
Цікаво. Що менше в організмі вітаміну D то більші шанси померти від (або "з" ) COVID-19. Як відомо Вітамін D синтезується в шкірі під впливом сонячного проміння (основне джерело для людини). Тобто перебування в режимі "сидивдома" збільшує шанси померти від/з COVID-19 при інших рівних умовах. Так виходить?
Выходит, так. Но уровень витамина D необходимо контролировать анализами и при необходимости принимать капсулы. В пожилом возрасте принимать постоянно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
"Регистрация отдельных видов преступлений во время карантина: умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжкие телесные повреждения на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% ограбления, кражи - на 41%, мошенничество, хулиганство... все уменьшилось", - рассказал Аваков.
freeze написав: Но меня проблема интересует с обывательской и научно-популярной точки зрения, куда всё это движется, когда всё это закончится. Вот вы в реальности как-то представляете, чтобы доктор Комаровский нудил бы в своих видео по тем вопросам, что вы озвучили
Я бы только приветствовал такую "нудность" вместо его клоунских ответов на клоунские вопросы. Комаровский скатился в Квартал-95.
Вы хотите от него слишком много. Не его задача заниматься анализом статданных или разработкой лекарств. Он может объяснять людям, что нужно делать и что глупость. Успокаивать людей. Это он делает очень неплохо. Заменять собой ВОЗ или МОЗ он не собирается и правильно делает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.