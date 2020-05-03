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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1144114511461147 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 206 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 13 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 206 Додано: Пон 04 тра, 2020 14:56 demichh написав: freeze написав: Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше Кабмин будет смотреть на динамику эпидемии и пандемии в мире. Об этом заявил на внеочередном заедании Кабмина премьер Денис Шмыгаль.

При этом с 11 мая откроются:

Парки, скверы и зоны отдыха.

Салоны красоты и парикмахерские.

Летние террасы под открытым небом кафе и ресторанов. Местная власть сможет ограничить их работу.

Магазины, которые находятся в отдельных помещениях и торгуют непродовольственными товарами.

Адвокатские и нотариальные конторы.

Музеи и библиотеки.

Стоматологии.

Сервисы бытовой техники.

Разрешат тренировки в командных видах спорта на закрытых базах. Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше Кабмин будет смотреть на динамику эпидемии и пандемии в мире. Об этом заявил на внеочередном заедании Кабмина премьер Денис Шмыгаль.При этом с 11 мая откроются:Парки, скверы и зоны отдыха.Салоны красоты и парикмахерские.Летние террасы под открытым небом кафе и ресторанов. Местная власть сможет ограничить их работу.Магазины, которые находятся в отдельных помещениях и торгуют непродовольственными товарами.Адвокатские и нотариальные конторы.Музеи и библиотеки.Стоматологии.Сервисы бытовой техники.Разрешат тренировки в командных видах спорта на закрытых базах.

И как без метро добираться на работу ? И как без метро добираться на работу ?



Кличко уточнил по этому поводу :



Общественный транспорт в Киеве на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. А частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительство обещало восстановить в первую очередь. Кличко уточнил по этому поводу :Общественный транспорт в Киеве на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. А частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительство обещало восстановить в первую очередь. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16590 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4169 раз. Подякували: 6635 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 тра, 2020 15:11 Согласно плану правительства, с 11 мая планируют открыть следующие объекты с соблюдением карантинных мер:

......

На втором этапе в Украине планируют разрешить бытовое обслуживание населения, работу заведений общепита (обслуживание на вынос), фитнес-центров, отелей, а также возобновится обучение выпускных классов в школах и проведение спортивных соревнований без зрителей.



Далее возобновятся пассажирские перевозки в пределах области, откроются ТРЦ, заведения общепита с посетителями. На четвертом этапе возобновят работу общественного транспорта и метро. При условии прекращения внутренней передачи вируса ограничения будут полностью отменены.

https://www.rbc.ua/rus/news/karantin-ukraine-smyagchat-11-maya-otkroetsya-1588581372.html



Странноватое решение.

Работать начнут почти все, а добираться на работу без общественного транспорта. Странноватое решение.Работать начнут почти все, а добираться на работу без общественного транспорта. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16396 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4473 раз. Подякували: 4145 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 тра, 2020 15:13 antey1969 написав: Карантин - не карантин, а выкос травы под домами по распорядку.

Интересно, кто в КГГА так неслабо за это откаты получает?

Санобработки подъездов не видел, только графики, дворников тоже особо не видать, но мотористы-косари под окнами - это святое и в любую погоду Карантин - не карантин, а выкос травы под домами по распорядку.Интересно, кто в КГГА так неслабо за это откаты получает?Санобработки подъездов не видел, только графики, дворников тоже особо не видать, но мотористы-косари под окнами - это святое и в любую погоду

Покос травы нарушает карантин?

"Ворчлив он и болен, всегда недоволен" (Р.Бернс) Покос травы нарушает карантин?"Ворчлив он и болен, всегда недоволен" (Р.Бернс) Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17185 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2714 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 тра, 2020 15:16 Слушна думка промайнула...

https://ua.interfax.com.ua/news/general/659833.html Питання темпу зняття карантинних обмежень потрібно делегувати місцевій владі з урахуванням розвитку епідемії в конкретному регіоні - глава МВС fler

Повідомлень: 1355 З нами з: 07.08.09 Подякував: 382 раз. Подякували: 428 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 тра, 2020 15:16 freeze написав: Но меня проблема интересует с обывательской и научно-популярной точки зрения, куда всё это движется, когда всё это закончится.

Вот вы в реальности как-то представляете, чтобы доктор Комаровский нудил бы в своих видео по тем вопросам, что вы озвучили Но меня проблема интересует с обывательской и научно-популярной точки зрения, куда всё это движется, когда всё это закончится.Вот вы в реальности как-то представляете, чтобы доктор Комаровский нудил бы в своих видео по тем вопросам, что вы озвучили

Я бы только приветствовал такую "нудность" вместо его клоунских ответов на клоунские вопросы. Комаровский скатился в Квартал-95. Я бы только приветствовал такую "нудность" вместо его клоунских ответов на клоунские вопросы. Комаровский скатился в Квартал-95. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17185 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2714 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 тра, 2020 15:19 edvardd написав: antey1969 написав: Карантин - не карантин, а выкос травы под домами по распорядку.

Интересно, кто в КГГА так неслабо за это откаты получает?

Санобработки подъездов не видел, только графики, дворников тоже особо не видать, но мотористы-косари под окнами - это святое и в любую погоду Карантин - не карантин, а выкос травы под домами по распорядку.Интересно, кто в КГГА так неслабо за это откаты получает?Санобработки подъездов не видел, только графики, дворников тоже особо не видать, но мотористы-косари под окнами - это святое и в любую погоду жаба давит?

пусть хоть кто то работает, тем более на свежем воздухе, да и клещей надо кому то побеспокоить...

В Запорожье у меня регулярно в подъезде убирают с хлоркой, вонь от неё... жаба давит?пусть хоть кто то работает, тем более на свежем воздухе, да и клещей надо кому то побеспокоить...В Запорожье у меня регулярно в подъезде убирают с хлоркой, вонь от неё...

Толку от этого никакого, поскольку заражение происходит воздушно-капельным путем. Толку от этого никакого, поскольку заражение происходит воздушно-капельным путем. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17185 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2714 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 тра, 2020 15:22 andriykulyk76 написав: ЛАД написав: Как сообщает Research Square , исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии обнаружили взаимосвязь между средним уровнем витамина D в организме человека и смертностью, вызванной COVID-19. Цікаво. Що менше в організмі вітаміну D то більші шанси померти від (або "з" ) COVID-19. Як відомо Вітамін D синтезується в шкірі під впливом сонячного проміння (основне джерело для людини). Тобто перебування в режимі "сидивдома" збільшує шанси померти від/з COVID-19 при інших рівних умовах. Так виходить? Цікаво. Що менше в організмі вітаміну D то більші шанси померти від (або "з") COVID-19. Як відомо Вітамін D синтезується в шкірі під впливом сонячного проміння (основне джерело для людини). Тобто перебування в режимі "сидивдома" збільшує шанси померти від/з COVID-19 при інших рівних умовах. Так виходить?

Выходит, так.

Но уровень витамина D необходимо контролировать анализами и при необходимости принимать капсулы. В пожилом возрасте принимать постоянно. Выходит, так.Но уровень витамина D необходимо контролировать анализами и при необходимости принимать капсулы. В пожилом возрасте принимать постоянно. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17185 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2714 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 тра, 2020 16:03 Этот маразм будет вечный .

интересно - каким чудо образом экономика держится ? moldashavanin

Повідомлень: 574 З нами з: 22.07.11 Подякував: 211 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 тра, 2020 16:10

"Регистрация отдельных видов преступлений во время карантина: умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжкие телесные повреждения на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% ограбления, кражи - на 41%, мошенничество, хулиганство... все уменьшилось", - рассказал Аваков.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1867319-karantin-pozitivno-vplinuv-na-kriminogennu-obstanovku-mvs Польза от карантина: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16396 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4473 раз. Подякували: 4145 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 тра, 2020 16:16 Starikan написав: freeze написав: Но меня проблема интересует с обывательской и научно-популярной точки зрения, куда всё это движется, когда всё это закончится.

Вот вы в реальности как-то представляете, чтобы доктор Комаровский нудил бы в своих видео по тем вопросам, что вы озвучили Но меня проблема интересует с обывательской и научно-популярной точки зрения, куда всё это движется, когда всё это закончится.Вот вы в реальности как-то представляете, чтобы доктор Комаровский нудил бы в своих видео по тем вопросам, что вы озвучили

Я бы только приветствовал такую "нудность" вместо его клоунских ответов на клоунские вопросы. Комаровский скатился в Квартал-95. Я бы только приветствовал такую "нудность" вместо его клоунских ответов на клоунские вопросы. Комаровский скатился в Квартал-95.

Вы хотите от него слишком много. Не его задача заниматься анализом статданных или разработкой лекарств.

Он может объяснять людям, что нужно делать и что глупость. Успокаивать людей.

Это он делает очень неплохо.

Заменять собой ВОЗ или МОЗ он не собирается и правильно делает. Вы хотите от него слишком много. Не его задача заниматься анализом статданных или разработкой лекарств.Он может объяснять людям, что нужно делать и что глупость. Успокаивать людей.Это он делает очень неплохо.Заменять собой ВОЗ или МОЗ он не собирается и правильно делает. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16396 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4473 раз. Подякували: 4145 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1144114511461147 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6932 1551626

ЛОБ П'ят 01 тра, 2020 13:03