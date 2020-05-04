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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1148114911501151>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:39

Догнать и перегнать :)

Министр Кабинета министров Олег Немчинов выразил мнение, что уже в первых числах мая будет достигнута цифра в 10 тысяч тестирований в сутки.
http://www.bagnet.org/news/health/42463 ... stirovanie

В Украине как минимум четыре препарата для борьбы с коронавирусной болезнью готовятся пройти клинические испытания.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/05/04/nov ... a-covid-19
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:48

  zРадио написав:
  moldashavanin написав:Этот маразм будет вечный .
интересно - каким чудо образом экономика держится ?


Она не держится. Она временно выключена, и обвалится по включению.

Пример абстрактный, но поскольку карантин не имеет аналогов, ничего удачнее для сравнения найти не получится - биржевые торги закрылись в пятницу вечером, и не откроются до утра понедельника, а на выходных произошло грандиозное ЧП.

Технически рынок не упал, изменения уровней нет, но негативные ожидания уже отражают будущие негативные последствия. И это по факту уже происходит:

Зображення


а что будет с ценами и наличием промышленных товаров ?
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:52

В США схвалили тест на антитіла від Roche (надійний). Водночас, FDA для подібних тестів ускладнила процес схвалення у зв'язку з великою кількістю неточних тестів. Кому цікаво, купуйте тест від Roche. Якщо знайдете.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:15

  greenozon написав:
  Тракторист написав:по мнению доктора Комаровского 90% назначаемых в Украине препаратоя - это фуфломецины...


шарлатан цей дохтур, обикновєнний
:)

на чём основаны ваши утверждения?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

beee написав:Вы там в Одессе разберитесь с ватниками, а то Одесса сейчас лидер по заражённым в сутки


Отродясь Одесса не была лидером по зараженным, может когда чума была в 19 веке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:28

  Тракторист написав:
  greenozon написав:
  Тракторист написав:по мнению доктора Комаровского 90% назначаемых в Украине препаратоя - это фуфломецины...


шарлатан цей дохтур, обикновєнний
:)

на чём основаны ваши утверждения?


на тому як К поводився до карантину і після
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:33

  greenozon написав:на тому як К поводився до карантину і після

если оценивать его поведение как доктора с многолетним стажем, то особых изменений не было... лично у меня к нему только претензии к тому, что он фактически поддерживал реформу супрун...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:37

Коронавирус вызывает инсульты и образование тромбов у совершенно здоровых людей
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:41


очередная порция бреда не связанного с медицинской статистикой...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:53

  Тракторист написав:

очередная порция бреда не связанного с медицинской статистикой...

Возможно. Но множество смертей диабетиков и людей с сопутствующими сердечнососудистыми заболеваниями говорят, что скорее информация близка к правде, чем к бреду.
Schmit
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