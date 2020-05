Додано: Пон 04 тра, 2020 19:52

В США схвалили тест на антитіла від Roche (надійний). Водночас, FDA для подібних тестів ускладнила процес схвалення у зв'язку з великою кількістю неточних тестів. Кому цікаво, купуйте тест від Roche. Якщо знайдете.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell