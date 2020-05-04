В Украине как минимум четыре препарата для борьбы с коронавирусной болезнью готовятся пройти клинические испытания.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:39
Догнать и перегнать :)
Министр Кабинета министров Олег Немчинов выразил мнение, что уже в первых числах мая будет достигнута цифра в 10 тысяч тестирований в сутки.
В Украине как минимум четыре препарата для борьбы с коронавирусной болезнью готовятся пройти клинические испытания.
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:48
а что будет с ценами и наличием промышленных товаров ?
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:52
В США схвалили тест на антитіла від Roche (надійний). Водночас, FDA для подібних тестів ускладнила процес схвалення у зв'язку з великою кількістю неточних тестів. Кому цікаво, купуйте тест від Roche. Якщо знайдете.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:15
на чём основаны ваши утверждения?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Отродясь Одесса не была лидером по зараженным, может когда чума была в 19 веке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:28
на тому як К поводився до карантину і після
+50грн !
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Додано: Пон 04 тра, 2020 21:33
если оценивать его поведение как доктора с многолетним стажем, то особых изменений не было... лично у меня к нему только претензии к тому, что он фактически поддерживал реформу супрун...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:37
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:41
очередная порция бреда не связанного с медицинской статистикой...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:53
Возможно. Но множество смертей диабетиков и людей с сопутствующими сердечнососудистыми заболеваниями говорят, что скорее информация близка к правде, чем к бреду.
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