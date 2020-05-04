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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:54
freeze написав:
beee написав:Вы там в Одессе разберитесь с ватниками, а то Одесса сейчас лидер по заражённым в сутки
Отродясь Одесса не была лидером по зараженным, может когда чума была в 19 веке.
Та не скромнічайте - вчора попереду всіх в Україні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 22:00
Ой+ написав: freeze написав:
beee написав:Вы там в Одессе разберитесь с ватниками, а то Одесса сейчас лидер по заражённым в сутки
Отродясь Одесса не была лидером по зараженным, может когда чума была в 19 веке.
Та не скромнічайте - вчора попереду всіх в Україні.
Мы про Одессу говорим, за полтора месяца здесь 80 случаев из 12 300 по стране, и то половину из 80 из районов в больницы привезли.
Вы же Киев и Киевскую область отдельно считаете, правильно ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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