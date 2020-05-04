RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1148114911501151

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:54

  freeze написав:
beee написав:Вы там в Одессе разберитесь с ватниками, а то Одесса сейчас лидер по заражённым в сутки


Отродясь Одесса не была лидером по зараженным, может когда чума была в 19 веке.


Та не скромнічайте - вчора попереду всіх в Україні.
За добу на Одещині коронавірус лабораторно підтвердився у 80 жителів області. Станом на 9:30 3 травня загалом зафіксовано 409 випадків захворювання. https://izbirkom.org.ua/news/zdorovya/2 ... 09-lyudej/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3355
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ой+ написав:
  freeze написав:
beee написав:Вы там в Одессе разберитесь с ватниками, а то Одесса сейчас лидер по заражённым в сутки


Отродясь Одесса не была лидером по зараженным, может когда чума была в 19 веке.


Та не скромнічайте - вчора попереду всіх в Україні.
За добу на Одещині коронавірус лабораторно підтвердився у 80 жителів області. Станом на 9:30 3 травня загалом зафіксовано 409 випадків захворювання. https://izbirkom.org.ua/news/zdorovya/2 ... 09-lyudej/


Мы про Одессу говорим, за полтора месяца здесь 80 случаев из 12 300 по стране, и то половину из 80 из районов в больницы привезли.
Вы же Киев и Киевскую область отдельно считаете, правильно ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16606
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4169 раз.
Подякували: 6644 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 1148114911501151
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sinbad777 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6932 1551672
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 тра, 2020 13:03
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16079)
04.05.2020 22:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.