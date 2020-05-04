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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1149115011511152>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:18

  Schmit написав:
  Тракторист написав:

очередная порция бреда не связанного с медицинской статистикой...

Возможно. Но множество смертей диабетиков и людей с сопутствующими сердечнососудистыми заболеваниями говорят, что скорее информация близка к правде, чем к бреду.


Это "ошибка выжившего" (о необходимости проверки на которую я уже устал писать).

Любому человеку, обездвиженному в лежачем положении на 3 недели, необходимы антикоагулянты для профилактики повышенного риска тромбоза. А диабетикам и сердечникам, у которых этот риск повышен всегда, и подавно. Это давно и широко известный факт, которым журналисты смакуют то ли в силу своей необразованности, то ли рейтингов ради
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:44

  Schmit написав:
  Тракторист написав:

очередная порция бреда не связанного с медицинской статистикой...

Возможно. Но множество смертей диабетиков и людей с сопутствующими сердечнососудистыми заболеваниями говорят, что скорее информация близка к правде, чем к бреду.

стрес вообще противоказан людям с сердечнососудистыми заболеваниями, а тут подняли такую истерию по поводу короновируса...

короновирусы как твковые известны с 1965 года и нынешей не намного опасней предыдущих 50-ти...

На каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 220 умерших от болезней сердца...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:04

  Schmit написав:
  Тракторист написав:

очередная порция бреда не связанного с медицинской статистикой...

Возможно. Но множество смертей диабетиков и людей с сопутствующими сердечнососудистыми заболеваниями говорят, что скорее информация близка к правде, чем к бреду.

стрес вообще противоказан людям с сердечнососудистыми заболеваниями, а тут подняли такую истерию по поводу короновируса...

короновирусы как твковые известны с 1965 года и нынешей не намного опасней предыдущих 50-ти...

На каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 220 умерших от болезней сердца...
[/quote]



да конечно - это лёгкая форма гриппа:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:05

  freeze написав:
  гуляйполе написав:А в Одессе общественный транспорт для всех желающих,или по пропускам?


Для всех желающих.

Как и в Харькове.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:13

  edvardd написав:да конечно - это лёгкая форма гриппа

не надо передёргивать, речь шла о том что нынешний короновирус не опасней предыдущих 50 рядом с которыми мы живём уже более 50 лет, да и официальная статистка говорит о том что смертность от других заболеваний (туберкулёз, СПИД, сердечно-сосудистые и т.д.) в разы больше смертности от короновируса...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:17

  ЛАД написав:
  freeze написав:
  гуляйполе написав:А в Одессе общественный транспорт для всех желающих,или по пропускам?


Для всех желающих.

Как и в Харькове.

вам повезло больше чем киевлянам - киевского мэра похоже слишком часто били по голове... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  edvardd написав:да конечно - это лёгкая форма гриппа

не надо передёргивать, речь шла о том что нынешний короновирус не опасней предыдущих 50 рядом с которыми мы живём уже более 50 лет, да и официальная статистка говорит о том что смертность от других заболеваний (туберкулёз, СПИД, сердечно-сосудистые и т.д.) в разы больше смертности от короновируса...


Официальную статистику тут уже приводили, после начала пандемии в целом по миру все туберкулезы уже давно позади коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:36

  Тракторист написав:
  edvardd написав:да конечно - это лёгкая форма гриппа

не надо передёргивать, речь шла о том что нынешний короновирус не опасней предыдущих 50 рядом с которыми мы живём уже более 50 лет, да и официальная статистка говорит о том что смертность от других заболеваний (туберкулёз, СПИД, сердечно-сосудистые и т.д.) в разы больше смертности от короновируса...


несомненно. более того, за последние 50 лет количество смертей от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и СПИДа на порядки больше количества смертей о тривиального ковид-19 за последние 3 месяца.

тут и спорить не о чем
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:41

  freeze написав:
Тракторист написав:
  edvardd написав:да конечно - это лёгкая форма гриппа

не надо передёргивать, речь шла о том что нынешний короновирус не опасней предыдущих 50 рядом с которыми мы живём уже более 50 лет, да и официальная статистка говорит о том что смертность от других заболеваний (туберкулёз, СПИД, сердечно-сосудистые и т.д.) в разы больше смертности от короновируса...


Официальную статистику тут уже приводили, после начала пандемии в целом по миру все туберкулезы уже давно позади коронавируса.

а причём здесь весь мир если речь шла о Украинской статистике, где смертность от туберкулёза в 2 раза выше чем от коронавируса и эпидемия по этому заболеванию никем не оспаривается уже более 10 лет? кстати эпидемпорог по короновирусу в Украине до сих пор не достигнут, но при этом правительство издевается над собственным народом и уничтожает экономику Украины уже 2-й месяц...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:
  Тракторист написав:
  edvardd написав:да конечно - это лёгкая форма гриппа

не надо передёргивать, речь шла о том что нынешний короновирус не опасней предыдущих 50 рядом с которыми мы живём уже более 50 лет, да и официальная статистка говорит о том что смертность от других заболеваний (туберкулёз, СПИД, сердечно-сосудистые и т.д.) в разы больше смертности от короновируса...


несомненно. более того, за последние 50 лет количество смертей от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и СПИДа на порядки больше количества смертей о тривиального ковид-19 за последние 3 месяца.

тут и спорить не о чем


Смертность от коронавируса 8 апреля в целом в мире была в 2 раза выше чем от туберкулеза и в 6 раз выше чем от гриппа.
Кому интересно я приводил табличку несколько недель назад на этой ветке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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