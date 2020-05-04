очередная порция бреда не связанного с медицинской статистикой...
Возможно. Но множество смертей диабетиков и людей с сопутствующими сердечнососудистыми заболеваниями говорят, что скорее информация близка к правде, чем к бреду.
Это "ошибка выжившего" (о необходимости проверки на которую я уже устал писать).
Любому человеку, обездвиженному в лежачем положении на 3 недели, необходимы антикоагулянты для профилактики повышенного риска тромбоза. А диабетикам и сердечникам, у которых этот риск повышен всегда, и подавно. Это давно и широко известный факт, которым журналисты смакуют то ли в силу своей необразованности, то ли рейтингов ради
edvardd написав:да конечно - это лёгкая форма гриппа
не надо передёргивать, речь шла о том что нынешний короновирус не опасней предыдущих 50 рядом с которыми мы живём уже более 50 лет, да и официальная статистка говорит о том что смертность от других заболеваний (туберкулёз, СПИД, сердечно-сосудистые и т.д.) в разы больше смертности от короновируса...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
edvardd написав:да конечно - это лёгкая форма гриппа
не надо передёргивать, речь шла о том что нынешний короновирус не опасней предыдущих 50 рядом с которыми мы живём уже более 50 лет, да и официальная статистка говорит о том что смертность от других заболеваний (туберкулёз, СПИД, сердечно-сосудистые и т.д.) в разы больше смертности от короновируса...
Официальную статистику тут уже приводили, после начала пандемии в целом по миру все туберкулезы уже давно позади коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
edvardd написав:да конечно - это лёгкая форма гриппа
не надо передёргивать, речь шла о том что нынешний короновирус не опасней предыдущих 50 рядом с которыми мы живём уже более 50 лет, да и официальная статистка говорит о том что смертность от других заболеваний (туберкулёз, СПИД, сердечно-сосудистые и т.д.) в разы больше смертности от короновируса...
несомненно. более того, за последние 50 лет количество смертей от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и СПИДа на порядки больше количества смертей о тривиального ковид-19 за последние 3 месяца.
тут и спорить не о чем
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
edvardd написав:да конечно - это лёгкая форма гриппа
не надо передёргивать, речь шла о том что нынешний короновирус не опасней предыдущих 50 рядом с которыми мы живём уже более 50 лет, да и официальная статистка говорит о том что смертность от других заболеваний (туберкулёз, СПИД, сердечно-сосудистые и т.д.) в разы больше смертности от короновируса...
Официальную статистику тут уже приводили, после начала пандемии в целом по миру все туберкулезы уже давно позади коронавируса.
а причём здесь весь мир если речь шла о Украинской статистике, где смертность от туберкулёза в 2 раза выше чем от коронавируса и эпидемия по этому заболеванию никем не оспаривается уже более 10 лет? кстати эпидемпорог по короновирусу в Украине до сих пор не достигнут, но при этом правительство издевается над собственным народом и уничтожает экономику Украины уже 2-й месяц...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
edvardd написав:да конечно - это лёгкая форма гриппа
не надо передёргивать, речь шла о том что нынешний короновирус не опасней предыдущих 50 рядом с которыми мы живём уже более 50 лет, да и официальная статистка говорит о том что смертность от других заболеваний (туберкулёз, СПИД, сердечно-сосудистые и т.д.) в разы больше смертности от короновируса...
несомненно. более того, за последние 50 лет количество смертей от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и СПИДа на порядки больше количества смертей о тривиального ковид-19 за последние 3 месяца.
тут и спорить не о чем
Смертность от коронавируса 8 апреля в целом в мире была в 2 раза выше чем от туберкулеза и в 6 раз выше чем от гриппа. Кому интересно я приводил табличку несколько недель назад на этой ветке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.