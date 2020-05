Додано: Пон 04 тра, 2020 23:36

Тракторист написав: edvardd написав: да конечно - это лёгкая форма гриппа да конечно - это лёгкая форма гриппа

не надо передёргивать, речь шла о том что нынешний короновирус не опасней предыдущих 50 рядом с которыми мы живём уже более 50 лет, да и официальная статистка говорит о том что смертность от других заболеваний (туберкулёз, СПИД, сердечно-сосудистые и т.д.) в разы больше смертности от короновируса... не надо передёргивать, речь шла о том что нынешний короновирус не опасней предыдущих 50 рядом с которыми мы живём уже более 50 лет, да и официальная статистка говорит о том что смертность от других заболеваний (туберкулёз, СПИД, сердечно-сосудистые и т.д.) в разы больше смертности от короновируса...



несомненно. более того, за последние 50 лет количество смертей от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и СПИДа на порядки больше количества смертей о тривиального ковид-19 за последние 3 месяца.



тут и спорить не о чем несомненно. более того, за последние 50 лет количество смертей от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и СПИДабольше количества смертей о тривиального ковид-19 за последние 3 месяца.тут и спорить не о чем

