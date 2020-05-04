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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1149115011511152

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:49

  freeze написав:Смертность от коронавируса 8 апреля в целом в мире была в 2 раза выше чем от туберкулеза

а разве в целом мире на этот момент была зафиксирована эпидемия туберкулёза или его пандемия? а в Украине эпидемия туберкулёза существует уже более 10 лет и именно в Украине смертность по этому заболеванию в 2 раза выше чем от короновируса и при этом с 1 апреля начался процесс фактической ликвидации тубдиспансеров...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:01

  freeze написав:
adeges написав:несомненно. более того, за последние 50 лет количество смертей от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и СПИДа на порядки больше количества смертей о тривиального ковид-19 за последние 3 месяца.

тут и спорить не о чем


Смертность от коронавируса 8 апреля в целом в мире была в 2 раза выше чем от туберкулеза и в 6 раз выше чем от гриппа.
Кому интересно я приводил табличку несколько недель назад на этой ветке.


не вижу противоречия, а вы?
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:05

  Тракторист написав:
  freeze написав:Смертность от коронавируса 8 апреля в целом в мире была в 2 раза выше чем от туберкулеза

а разве в целом мире на этот момент была зафиксирована эпидемия туберкулёза или его пандемия? а в Украине эпидемия туберкулёза существует уже более 10 лет и именно в Украине смертность по этому заболеванию в 2 раза выше чем от короновируса и при этом с 1 апреля начался процесс фактической ликвидации тубдиспансеров...

Послушайте, главное что бы у туберкулезников были лекарства, хорошее питание, а не тубдиспансеры.
Мы наконец стали вылазить из мира СССР когда сортировали и закрывали людей по разным группам в тёмных домах за колючей проволокой.
Я вижу в школах и садах начали проводить социализацию детей у которых ранее были очень печальные перспективы, я вижу зачатки как их вытаскивают, а не прячут, и не надо стенаний о закрытии старых зданий. Прям как санипедемстанции так прям все переживали, что лишние поборы с бизнеса снимут...
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

давайте лучше поговорим об существенном усилении борьбы с короновирусом под названием "эпицентр - не хозяйственный магазин". в последнюю неделю перед тем, как он уже официально сможет работать

раньше, до обеда вчера, это выглядело так - приехал, пробежался за 30 минут по рядам с неплотно присутствующими, а в некоторых, чисто строительных отделах. полностью отсутствующими клиентами, выбежал в кассу на улице - и в дамках.

с вчера это выглядит так. сначала ты час-полтора с огромным трудом на тормозящем и неудобном сайте эпицентра находишь, что тебе нужно (если можешь это внятно сформулировать), а если не знаешь - то сначала едешь в магазин, выбираешь глазами и с помощью продавца, а потом заказываешь на тормозящем сайте. но это приятная часть марлезонского балета - до подвесок. красоты начинаются в раунде под названием "быстро забрать - оплаченный или нет, неважно - заказ из эпицентра" - если повезет - на следующий день. там милая толпа - человек 40-50 на 40-50 кв.м отдела по выдаче интернет заказов, на котором вам можно провести до часа времени. наиболее агрессивные клиенты не соблюдают дистанцию и ряд - с масками подо подбородком.

из походов по магазинам за последние 2 месяца этот был самым стрессовым. даже в наморднике ффп3
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:15

  adeges написав:давайте лучше поговорим об существенном усилении борьбы с короновирусом...

эта "борьба" больше напоминает банальный рэкет...

"Рэ́кет — вымогательство, обычно принимающее формы организованной преступности с применением угроз, жестокого насилия, взятия заложников." - Википедия
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:25

  adeges написав:из походов по магазинам за последние 2 месяца этот был самым стрессовым. даже в наморднике ффп3


Пусть работают как все интернет-магазины в период карантина и не создают людям неудобство в виде очередей, тут нет проблемы.
Или пусть откроют тогда все строительные рынки и магазины по их профилю, а то Гереги у нас как Нео из Матрицы - избранные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:27

  Тракторист написав:
  adeges написав:давайте лучше поговорим об существенном усилении борьбы с короновирусом...

эта "борьба" больше напоминает банальный рэкет...

"Рэ́кет — вымогательство, обычно принимающее формы организованной преступности с применением угроз, жестокого насилия, взятия заложников." - Википедия

А докторов из окон выбрасывать как называется? Несчастный случай или «несчастный случай».
В раше уже три «выпало»
Твоих рук работа? :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 01:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Умерло от вируса уже четверть миллиона человек
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 02:01

Как компенсировать убытки и начать зарабатывать на короне. :)
Віденський аеропорт з понеділка, 4 травня, пропонуватиме пасажирам, які прилітають до Австрії, пройти на місці тестування на коронавірус. У випадку негативного результату подорожні уникнуть двотижневого карантину.

Пасажири зможуть пройти ПЛР-тест на коронавірус відразу в аеропорту й отримати результати вже за дві-три години. "Повітряні подорожі, як-от ділові або невідкладні поїздки, стануть безпечнішими або легшими", - повідомили в неділю, 3 травня, представники аеропорту, цитує агентство новин Reuters.

Тест коштуватиме 190 євро. Його зможуть пройти в аеропорту також пасажири, які відлітають з Відня, щоб продемонструвати негативний результат в аеропорту призначення

https://m.dw.com/uk/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%94-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81/a-53317967
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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