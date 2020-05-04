Додано: Вів 05 тра, 2020 00:08

давайте лучше поговорим об существенном усилении борьбы с короновирусом под названием "эпицентр - не хозяйственный магазин". в последнюю неделю перед тем, как он уже официально сможет работать



раньше, до обеда вчера, это выглядело так - приехал, пробежался за 30 минут по рядам с неплотно присутствующими, а в некоторых, чисто строительных отделах. полностью отсутствующими клиентами, выбежал в кассу на улице - и в дамках.



с вчера это выглядит так. сначала ты час-полтора с огромным трудом на тормозящем и неудобном сайте эпицентра находишь, что тебе нужно (если можешь это внятно сформулировать), а если не знаешь - то сначала едешь в магазин, выбираешь глазами и с помощью продавца, а потом заказываешь на тормозящем сайте. но это приятная часть марлезонского балета - до подвесок. красоты начинаются в раунде под названием "быстро забрать - оплаченный или нет, неважно - заказ из эпицентра" - если повезет - на следующий день. там милая толпа - человек 40-50 на 40-50 кв.м отдела по выдаче интернет заказов, на котором вам можно провести до часа времени. наиболее агрессивные клиенты не соблюдают дистанцию и ряд - с масками подо подбородком.



из походов по магазинам за последние 2 месяца этот был самым стрессовым. даже в наморднике ффп3

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California