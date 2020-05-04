freeze написав:Смертность от коронавируса 8 апреля в целом в мире была в 2 раза выше чем от туберкулеза
а разве в целом мире на этот момент была зафиксирована эпидемия туберкулёза или его пандемия? а в Украине эпидемия туберкулёза существует уже более 10 лет и именно в Украине смертность по этому заболеванию в 2 раза выше чем от короновируса и при этом с 1 апреля начался процесс фактической ликвидации тубдиспансеров...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
adeges написав:несомненно. более того, за последние 50 лет количество смертей от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и СПИДа на порядки больше количества смертей о тривиального ковид-19 за последние 3 месяца.
тут и спорить не о чем
Смертность от коронавируса 8 апреля в целом в мире была в 2 раза выше чем от туберкулеза и в 6 раз выше чем от гриппа. Кому интересно я приводил табличку несколько недель назад на этой ветке.
не вижу противоречия, а вы?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
freeze написав:Смертность от коронавируса 8 апреля в целом в мире была в 2 раза выше чем от туберкулеза
а разве в целом мире на этот момент была зафиксирована эпидемия туберкулёза или его пандемия? а в Украине эпидемия туберкулёза существует уже более 10 лет и именно в Украине смертность по этому заболеванию в 2 раза выше чем от короновируса и при этом с 1 апреля начался процесс фактической ликвидации тубдиспансеров...
Послушайте, главное что бы у туберкулезников были лекарства, хорошее питание, а не тубдиспансеры. Мы наконец стали вылазить из мира СССР когда сортировали и закрывали людей по разным группам в тёмных домах за колючей проволокой. Я вижу в школах и садах начали проводить социализацию детей у которых ранее были очень печальные перспективы, я вижу зачатки как их вытаскивают, а не прячут, и не надо стенаний о закрытии старых зданий. Прям как санипедемстанции так прям все переживали, что лишние поборы с бизнеса снимут...
давайте лучше поговорим об существенном усилении борьбы с короновирусом под названием "эпицентр - не хозяйственный магазин". в последнюю неделю перед тем, как он уже официально сможет работать
раньше, до обеда вчера, это выглядело так - приехал, пробежался за 30 минут по рядам с неплотно присутствующими, а в некоторых, чисто строительных отделах. полностью отсутствующими клиентами, выбежал в кассу на улице - и в дамках.
с вчера это выглядит так. сначала ты час-полтора с огромным трудом на тормозящем и неудобном сайте эпицентра находишь, что тебе нужно (если можешь это внятно сформулировать), а если не знаешь - то сначала едешь в магазин, выбираешь глазами и с помощью продавца, а потом заказываешь на тормозящем сайте. но это приятная часть марлезонского балета - до подвесок. красоты начинаются в раунде под названием "быстро забрать - оплаченный или нет, неважно - заказ из эпицентра" - если повезет - на следующий день. там милая толпа - человек 40-50 на 40-50 кв.м отдела по выдаче интернет заказов, на котором вам можно провести до часа времени. наиболее агрессивные клиенты не соблюдают дистанцию и ряд - с масками подо подбородком.
из походов по магазинам за последние 2 месяца этот был самым стрессовым. даже в наморднике ффп3
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:из походов по магазинам за последние 2 месяца этот был самым стрессовым. даже в наморднике ффп3
Пусть работают как все интернет-магазины в период карантина и не создают людям неудобство в виде очередей, тут нет проблемы. Или пусть откроют тогда все строительные рынки и магазины по их профилю, а то Гереги у нас как Нео из Матрицы - избранные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Как компенсировать убытки и начать зарабатывать на короне.
Віденський аеропорт з понеділка, 4 травня, пропонуватиме пасажирам, які прилітають до Австрії, пройти на місці тестування на коронавірус. У випадку негативного результату подорожні уникнуть двотижневого карантину.
Пасажири зможуть пройти ПЛР-тест на коронавірус відразу в аеропорту й отримати результати вже за дві-три години. "Повітряні подорожі, як-от ділові або невідкладні поїздки, стануть безпечнішими або легшими", - повідомили в неділю, 3 травня, представники аеропорту, цитує агентство новин Reuters.
Тест коштуватиме 190 євро. Його зможуть пройти в аеропорту також пасажири, які відлітають з Відня, щоб продемонструвати негативний результат в аеропорту призначення