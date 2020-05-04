freeze написав:Смертность от коронавируса 8 апреля в целом в мире была в 2 раза выше чем от туберкулеза и в 6 раз выше чем от гриппа. Кому интересно я приводил табличку несколько недель назад на этой ветке.
Коронавирус сокращает жизнь на год-два у стариков и хроников. Те, кто умер сегодня, не умрут через год, обеспечив в следующие ближайшие годы минимальные показатели мировой смертности в истории.
С туберкулёзом ситуация совсем другая "Новорожденные и дети раннего возраста подвергаются наибольшему риску заболевания тяжелыми, часто смертельными формами болезни, такими как туберкулезный менингит, который может приводить к слепоте, глухоте, параличу или психической инвалидности." https://www.who.int/mediacentre/news/re ... 120321/ru/
yama написав:там хитрая методика если мазок то легко взять не правильно ,читайте смотрите комара или там кровь?
Это анализ крови , результат был через два дня. Сейчас есть экспресс тесты, даже с выездом медиков на дом. Берут кровь из пальца. Результат через 15 минут. Вероятность точности теста не знаю. Но взять забор крови не правильно это как?
yama написав:если мазок
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ? Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama написав:Я не вижу таких цифр их никто не публикует а публикуют инфо мусор помои ,для чего публикуют ???
Такі цифри публікують для розуміння динаміки процесів. Оціночні абсолютні цифри інфікованих можна отримати, помноживши кількість померлих від COVID-19 на 150 (моделювання дало 0,66% смертності (діапазон похибки орієнтовно 0,35-0,95%)). Наочність:
опять моделирование Реально сколько тестов сделано и сколько из них положительных за сегодня Реально сколько на на сегодня больных в реанимации от КОВИД ( и тут тоже вопросы возникают с инфарктом и ковидом , с диабетом и ковид с огнестрелом и ковидом или только с пневмонией без огнестрела и 7 ножевых таких цифр нету , их не публикуют. повторюсь сегодня сделали 1000 тестов и нашли 101 зараженного завтра сделают 30 000 тестов и тоже 101 зараженный разница есть ? и только такая информация даст нам реальную динамику ! а не какое-то мифичное моделирование, я не спрашивал о моделировании я четко задал два вопроса о которых молчок - это тайна еще раз каждый день надо публиковать количество сделанных тестов и количество положительных, каждый день количество больны именно в реанимации ( тяжелых) без этого манипуляция чистой воды . Перестанут делать тесты фейковая эпидемия пойдет на спад
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ? Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
«Бюллетень ученых-атомщиков» передвинул стрелку Часов Судного дня в положение 100 секунд до полуночи. За всю свою почти 75-летнюю историю часы не оказывались ближе к 00:00. Об этом сообщает Vice. ..... Кроме того, большое значение эксперты придают «кибервойне» — в сети становится все сложнее отличить правдивую информацию от ложной.
yama написав:...... опять моделирование Реально сколько тестов сделано и сколько из них положительных за сегодня Реально сколько на на сегодня больных в реанимации от КОВИД .... ...я четко задал два вопроса о которых молчок - это тайна еще раз каждый день надо публиковать количество сделанных тестов и количество положительных, каждый день количество больны именно в реанимации ( тяжелых) без этого манипуляция чистой воды . Перестанут делать тесты фейковая эпидемия пойдет на спад
Вы ответы читаете? Вчера мы с freeze писали об этом. Смотрите здесь - https://www.worldometers.info/coronavirus/. Есть (или можно отслеживать) все данные, которые Вы хотите видеть. Или главное поднять волну о "фейковой эпидемии"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 05 тра, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Кількість тестів на коронавірус в Україні має бути збільшена мінімум вдесятеро, інакше карантинні обмеження знищать економіку держави.
"Проблема не у поясненнях. Проблема у сухій статистиці. Нам треба робити 30 тисяч тестів на добу, ми робим 4 тисячі. Якщо не вистачає лабораторій, то скажіть, я їх привезу. Якщо не вистачає тестів, у нас немає цих 2 мільйонів, скажіть. Їх благодійники, волонтери, ми так робили в 2014, привеземо. Якщо питання організаційне, то теж скажіть", – запропонував лідер "Європейської Солідарності".
"Кожен пацієнт, який звертається до лікаря, – байдуже до якого, сімейного чи лікаря швидкої допомоги, чи лікарія в опорних лікарнях, – має пройти тестування. Простестовано за весь час – уже майже два місяці існування карантину, бо 3 березня був перший випадок захворювання на коронавірус в Україні – трохи більше 100 тисяч. За вчорашній день протестовано 4700, в той же час як в Німеччині, в інших країнах тестуються стільки за день, скільки в нас за місяць", – зазначив Петро Порошенко.
"Це або брехня і цих тестів немає, і ми на сьогоднішній день знущаємося над лікарями, над пацієнтами. Сьогодні ми маємо взагалі жахливий випадок, коли батьки онкохворих дітей звернулися до фонду "Таблеточки", який дуже відомий і має високий рівень довіри, бо батькам онкохворих дітей запропонували, щоб вони з власної кишені заплатили за тестування їхніх дітей", – повідомив він.
"На сьогоднішній день ця лабораторія коштує від 17 тисяч доларів або навіть і дешевше, а один тест коштує в Китаї при великій партії від 5 до 14 доларів. І вже 150 мільйонів гривень на мільйон тестів ми виділили у бюджеті, у спеціальному фонді для того, щоб Україна не мала жодної зупинки з тестуванням. Чому це так організовано? Чому в районних лікарнях немає тестів? Чому лікарі змушені на сьогоднішній день ризикувати власним здоров’ям або життям через нерозторопність чи хаос дій влади?", – зазначив п’ятий президент.
"Ми маємо об’єднатися для того, щоб пацієнт з підозрою, з хворобою, який звернувся до сімейного лікаря, до лікаря швидкої, в лікарню, він гарантовано і швидко був протестований. Зараз цього немає. "Гарячими лініями", а не лабораторіями і тестами, тут не врятуєш ситуацію", – переконаний Петро Порошенко.