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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1151115211531154>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 09:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

кто давал ссылку на личный блог или еще какую-то статью де человек показывал условия и рассказывал как их лечат ? я теперь не могу найти :( а хочу разослать близким
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:10

Довольно интересная беседа. Не хочу сказать, что узнал что-то особо новое, но подтверждает, что люди везде одинаковы и их проблемы тоже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:12

Я правильно понимаю, что вчерашнее постановление ещё не опубликовано и пока только в изложениях журналистов?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:17

  freeze написав:Смертность от коронавируса 8 апреля в целом в мире была в 2 раза выше чем от туберкулеза и в 6 раз выше чем от гриппа.
Кому интересно я приводил табличку несколько недель назад на этой ветке.

Коронавирус сокращает жизнь на год-два у стариков и хроников. Те, кто умер сегодня, не умрут через год, обеспечив в следующие ближайшие годы минимальные показатели мировой смертности в истории.

С туберкулёзом ситуация совсем другая
"Новорожденные и дети раннего возраста подвергаются наибольшему риску заболевания тяжелыми, часто смертельными формами болезни, такими как туберкулезный менингит, который может приводить к слепоте, глухоте, параличу или психической инвалидности."
https://www.who.int/mediacentre/news/re ... 120321/ru/
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:21

safonovstanislav, тут на днях читатели из Чернигова приводили слушай смерти из Черниговской области. Женщина 48 лет, от двусторонней пневмонии на основании КОВИД. Вы ей только 50 лет наделили?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:25

  Пенсионер написав:
  yama написав:там хитрая методика если мазок то легко взять не правильно ,читайте смотрите комара или там кровь?

Это анализ крови , результат был через два дня. Сейчас есть экспресс тесты, даже с выездом медиков на дом. Берут кровь из пальца. Результат через 15 минут. Вероятность точности теста не знаю. Но взять забор крови не правильно это как?

  yama написав:если мазок
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
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yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:31

  centurionus написав:
  yama написав:Я не вижу таких цифр их никто не публикует а публикуют инфо мусор помои ,для чего публикуют ???

Такі цифри публікують для розуміння динаміки процесів.
Оціночні абсолютні цифри інфікованих можна отримати, помноживши кількість померлих від COVID-19 на 150 (моделювання дало 0,66% смертності (діапазон похибки орієнтовно 0,35-0,95%)).
Наочність:Зображення

опять моделирование
Реально сколько тестов сделано и сколько из них положительных за сегодня
Реально сколько на на сегодня больных в реанимации от КОВИД ( и тут тоже вопросы возникают с инфарктом и ковидом , с диабетом и ковид с огнестрелом и ковидом или только с пневмонией без огнестрела и 7 ножевых
таких цифр нету , их не публикуют.
повторюсь сегодня сделали 1000 тестов и нашли 101 зараженного
завтра сделают 30 000 тестов и тоже 101 зараженный разница есть ?
и только такая информация даст нам реальную динамику !
а не какое-то мифичное моделирование, я не спрашивал о моделировании я четко задал два вопроса о которых молчок - это тайна
еще раз
каждый день надо публиковать количество сделанных тестов и количество положительных, каждый день количество больны именно в реанимации ( тяжелых)
без этого манипуляция чистой воды . Перестанут делать тесты фейковая эпидемия пойдет на спад
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:35

«Бюллетень ученых-атомщиков» передвинул стрелку Часов Судного дня в положение 100 секунд до полуночи. За всю свою почти 75-летнюю историю часы не оказывались ближе к 00:00. Об этом сообщает Vice.
.....
Кроме того, большое значение эксперты придают «кибервойне» — в сети становится все сложнее отличить правдивую информацию от ложной.

https://hi-tech.mail.ru/news/100_secund_do_polunochi/
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 05 тра, 2020 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:41

  yama написав:......
опять моделирование
Реально сколько тестов сделано и сколько из них положительных за сегодня
Реально сколько на на сегодня больных в реанимации от КОВИД ....
...я четко задал два вопроса о которых молчок - это тайна
еще раз
каждый день надо публиковать количество сделанных тестов и количество положительных, каждый день количество больны именно в реанимации ( тяжелых)
без этого манипуляция чистой воды . Перестанут делать тесты фейковая эпидемия пойдет на спад

Вы ответы читаете?
Вчера мы с freeze писали об этом.
Смотрите здесь - https://www.worldometers.info/coronavirus/. Есть (или можно отслеживать) все данные, которые Вы хотите видеть.
Или главное поднять волну о "фейковой эпидемии"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 05 тра, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:48

Петро Порошенко: нам треба робити 30 тисяч тестів на добу, якщо не вистачає лабораторій – я привезу

Кількість тестів на коронавірус в Україні має бути збільшена мінімум вдесятеро, інакше карантинні обмеження знищать економіку держави.

"Проблема не у поясненнях. Проблема у сухій статистиці. Нам треба робити 30 тисяч тестів на добу, ми робим 4 тисячі. Якщо не вистачає лабораторій, то скажіть, я їх привезу. Якщо не вистачає тестів, у нас немає цих 2 мільйонів, скажіть. Їх благодійники, волонтери, ми так робили в 2014, привеземо. Якщо питання організаційне, то теж скажіть", – запропонував лідер "Європейської Солідарності".

"Кожен пацієнт, який звертається до лікаря, – байдуже до якого, сімейного чи лікаря швидкої допомоги, чи лікарія в опорних лікарнях, – має пройти тестування. Простестовано за весь час – уже майже два місяці існування карантину, бо 3 березня був перший випадок захворювання на коронавірус в Україні – трохи більше 100 тисяч. За вчорашній день протестовано 4700, в той же час як в Німеччині, в інших країнах тестуються стільки за день, скільки в нас за місяць", – зазначив Петро Порошенко.

"Це або брехня і цих тестів немає, і ми на сьогоднішній день знущаємося над лікарями, над пацієнтами. Сьогодні ми маємо взагалі жахливий випадок, коли батьки онкохворих дітей звернулися до фонду "Таблеточки", який дуже відомий і має високий рівень довіри, бо батькам онкохворих дітей запропонували, щоб вони з власної кишені заплатили за тестування їхніх дітей", – повідомив він.

"На сьогоднішній день ця лабораторія коштує від 17 тисяч доларів або навіть і дешевше, а один тест коштує в Китаї при великій партії від 5 до 14 доларів. І вже 150 мільйонів гривень на мільйон тестів ми виділили у бюджеті, у спеціальному фонді для того, щоб Україна не мала жодної зупинки з тестуванням. Чому це так організовано? Чому в районних лікарнях немає тестів? Чому лікарі змушені на сьогоднішній день ризикувати власним здоров’ям або життям через нерозторопність чи хаос дій влади?", – зазначив п’ятий президент.

"Ми маємо об’єднатися для того, щоб пацієнт з підозрою, з хворобою, який звернувся до сімейного лікаря, до лікаря швидкої, в лікарню, він гарантовано і швидко був протестований. Зараз цього немає. "Гарячими лініями", а не лабораторіями і тестами, тут не врятуєш ситуацію", – переконаний Петро Порошенко.


Страна реально уже год без президента.
Schmit
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