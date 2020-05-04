Кількість тестів на коронавірус в Україні має бути збільшена мінімум вдесятеро, інакше карантинні обмеження знищать економіку держави.



"Проблема не у поясненнях. Проблема у сухій статистиці. Нам треба робити 30 тисяч тестів на добу, ми робим 4 тисячі. Якщо не вистачає лабораторій, то скажіть, я їх привезу. Якщо не вистачає тестів, у нас немає цих 2 мільйонів, скажіть. Їх благодійники, волонтери, ми так робили в 2014, привеземо. Якщо питання організаційне, то теж скажіть", – запропонував лідер "Європейської Солідарності".



"Кожен пацієнт, який звертається до лікаря, – байдуже до якого, сімейного чи лікаря швидкої допомоги, чи лікарія в опорних лікарнях, – має пройти тестування. Простестовано за весь час – уже майже два місяці існування карантину, бо 3 березня був перший випадок захворювання на коронавірус в Україні – трохи більше 100 тисяч. За вчорашній день протестовано 4700, в той же час як в Німеччині, в інших країнах тестуються стільки за день, скільки в нас за місяць", – зазначив Петро Порошенко.



"Це або брехня і цих тестів немає, і ми на сьогоднішній день знущаємося над лікарями, над пацієнтами. Сьогодні ми маємо взагалі жахливий випадок, коли батьки онкохворих дітей звернулися до фонду "Таблеточки", який дуже відомий і має високий рівень довіри, бо батькам онкохворих дітей запропонували, щоб вони з власної кишені заплатили за тестування їхніх дітей", – повідомив він.



"На сьогоднішній день ця лабораторія коштує від 17 тисяч доларів або навіть і дешевше, а один тест коштує в Китаї при великій партії від 5 до 14 доларів. І вже 150 мільйонів гривень на мільйон тестів ми виділили у бюджеті, у спеціальному фонді для того, щоб Україна не мала жодної зупинки з тестуванням. Чому це так організовано? Чому в районних лікарнях немає тестів? Чому лікарі змушені на сьогоднішній день ризикувати власним здоров’ям або життям через нерозторопність чи хаос дій влади?", – зазначив п’ятий президент.



"Ми маємо об’єднатися для того, щоб пацієнт з підозрою, з хворобою, який звернувся до сімейного лікаря, до лікаря швидкої, в лікарню, він гарантовано і швидко був протестований. Зараз цього немає. "Гарячими лініями", а не лабораторіями і тестами, тут не врятуєш ситуацію", – переконаний Петро Порошенко.