Ukrainian написав:Служба безопасности Украины (СБУ) в период майских праздников зафиксировала увеличение активности со стороны российских интернет-агитаторов с призывами к нарушению карантина в стране. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Ну да, у нас все люди такие законопослушные! Если бы не "российские интернет-агитаторы"... Особенно, мэр Черкасс и некоторые другие, поддержавшие его мэры. Что нравится, больше всего об этом говорят "украинский канадец" и человек-муха, который тоже живёт "где-то там".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Hotab написав:safonovstanislav, тут на днях читатели из Чернигова приводили слушай смерти из Черниговской области. Женщина 48 лет, от двусторонней пневмонии на основании КОВИД. Вы ей только 50 лет наделили?
Случай на то и случай, что не показывает общую ситуацию. В новостях и не такие случаи показывают. Вот, недавно в Днепре был случай, что упал кусок здания на голову пешеходу, а под Харьковом 13-летней девочке отрезала голову её же мать. Страшные вещи, как и тот случай, про который вы написали. Хорошо, что такие случаи почти не происходят, несмотря на то, что их само больше показывают в сми и, что они само больше обсуждаются людьми
Hotab, люди постоянно умирают от самого разного. Только это не освещается в СМИ. Мой отец, например, ещё давно, умер в 42 года без всякого коронавируса. Подавился едой. Вот так всё просто.
Для того, чтоб умереть, никакой коронавирус не нужен. Просто невезение, и ты мёртв, независимо от возраста. Не удивительно, что будут единичные случаи, когда у полностью здорового, крепкого человека, что-то в организме случайно сработает не так, и коронавирус его прибьёт