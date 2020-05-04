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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1151115211531154

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:50

  Ukrainian написав:Служба безопасности Украины (СБУ) в период майских праздников зафиксировала увеличение активности со стороны российских интернет-агитаторов с призывами к нарушению карантина в стране. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Ну да, у нас все люди такие законопослушные! Если бы не "российские интернет-агитаторы"... Особенно, мэр Черкасс и некоторые другие, поддержавшие его мэры. :)
Что нравится, больше всего об этом говорят "украинский канадец" и человек-муха, который тоже живёт "где-то там". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Миколаївська обл. представляется не совсем удачным примером. Насколько помню, был небольшой скандал, поездка в Николаев минздрава, после чего больные резко появились.


Нічого різкого:
Поїздка 9 квітня, далі по 0, перший хворий 15-го:
Ляшко сказав: "Сенсацій ви не шукайте, і ви її не знайдете. У Миколаївській області дотримуються алгоритму".
https://www.5.ua/regiony/bilshe-ne-feno ... 12632.html
У Миколаєві станом на 15 квітня виявили перший випадок коронавірусу, повідомили у Миколаївській ОДА. https://www.radiosvoboda.org/a/news-myk ... 55676.html


Можливо і були і раніше, так само як і в інших регіонах цілком допускаю, що насправді є більше завірусованих. Але можна було зразу більш зважати на регіональні особливості.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:56

  Hotab написав:safonovstanislav, тут на днях читатели из Чернигова приводили слушай смерти из Черниговской области. Женщина 48 лет, от двусторонней пневмонии на основании КОВИД. Вы ей только 50 лет наделили?

Случай на то и случай, что не показывает общую ситуацию. В новостях и не такие случаи показывают. Вот, недавно в Днепре был случай, что упал кусок здания на голову пешеходу, а под Харьковом 13-летней девочке отрезала голову её же мать. Страшные вещи, как и тот случай, про который вы написали. Хорошо, что такие случаи почти не происходят, несмотря на то, что их само больше показывают в сми и, что они само больше обсуждаются людьми
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab, люди постоянно умирают от самого разного. Только это не освещается в СМИ. Мой отец, например, ещё давно, умер в 42 года без всякого коронавируса. Подавился едой. Вот так всё просто.

Для того, чтоб умереть, никакой коронавирус не нужен. Просто невезение, и ты мёртв, независимо от возраста. Не удивительно, что будут единичные случаи, когда у полностью здорового, крепкого человека, что-то в организме случайно сработает не так, и коронавирус его прибьёт
safonovstanislav
 
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