Прививки от гриппа - каждый год. В тестах нет необходимости.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:33
Прививки от гриппа - каждый год. В тестах нет необходимости.
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:34
Справедливости ради, в ВОЗовской статистике по гриппу тоже >80% годовых кейсов придутся на 3 эпидемиологических месяца
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:37
Не 100%, есть много примеров из Китая и Европы, когда вовремя изолировавшись, супруги не заболевали.
В таком случае есть как минимум несколько способов ограничения контактов, отдельная комната, посуда, постель, и т.д. обработка ультрафиолетом, другое жилье и т.д. вариантов много. Но ключевой фактор это ЗНАНИЕ и тестирование.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 05 тра, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:38
Щось пробило мене на заперечення ...
Ви на вулицю взагалі дивилися ( чи Ви не в Україні взагалі-то ) . Наш наро тупо не дотримається , наші контролюючі служби - нічого майже не контролюють . Строгість законів компенсується необов"язковістю виконання . Таке не чули - чи що ? Це і про нас теж ... Що б творилося в метро - можу тільки уявити ...
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:39
это всё очень спорно: во-первых, точность тестирования не так уж и высока, во-вторых, говоря о тестах надо разобраться что именно они определяют, так как различные коронавирусы живут рядом с нами уже более 50 лет и многие уже или имеют антитела против некоторых разновидностей или же являются носителями нескольких разновидностей коронавируса и в этих случаях неизвестно что именно вам покажет тест...
кроме того вирус постоянно мутирует (примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений) - это означает, что на сегодняшний день среди населения может циркулировать до 100 разновидностей первоначального вируса как более агрессивных, так и менее агрессивных...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:39
Испания, Италия, потом Франция всех умерших записывали на ковид. Германия принципиально сердечников в сердечники, даже если ковид сопутствующее, спровоцировавшее смерть
Разница по домам престарелых: Италия, Испания от 80 до 100% смертность. Германия 75%.
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:40
Я вже заморився одне і те ж постити :
Резюме за епідемічний сезон 2018–2019 років
(01.10.2018–19.05.2019)
Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, 65,3% з яких —
діти віком до 17 років.
Епідемічний процес із грипу та ГРВІ характеризувався середньою
інтенсивністю та регіональним поширенням.
Упродовж епідемічного сезону грип забрав життя 64 українців, зокрема 12
дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу,
11 осіб взагалі не зверталися по медичну допомогу, а кожен п’ятий
звернувся вже за критичного погіршення стану здоров’я на 6-й день
хвороби та пізніше.
Серед лабораторно обстежених на грип 2 927 осіб методом ПЛР у 30%
отримано позитивні результати. У циркуляції абсолютно домінували віруси
грипу типу A.
Із початку сезону проти грипу вакциновано 161 543 людини (0,4%
населення), частка дітей серед щеплених становить 24%.
Ну кого цікавить - наберіть в Гуглі "Резюме за епідемічний сезон 2018–2019 років" і читайте реальну статистику ...
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ключевые (с точки зрения экономики) ограничения работают 99%: метро стоит, магазины непродуктовые закрыты, общепит закрыт и т.п.
Да, люди гуляют в парках, часто без масок. Но для оживления экономики этого маловато.
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:43
Вот именно поэтому нужны драконовские наказания и обязательное их исполнение.
Только так. Раз попав на такое, в следующий раз сто раз подумают.
А сейчас наблюдаем импотентность силовых структур во всей красе, хотя финансирования и полномочий выше крыши.
На тюльпанчиках показательно - есть люди, нарушающие карантин, есть запрет на посещение, почему их ВСЕХ не обилетить штрафами? А полиция стояла и молча смотрела, при журналистах, и не более того.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 05 тра, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:44
Если бы Китай ждал 5% заболевших - 70 млн. ...
В марте-начале апреля в мире было достаточно тест-систем?
Было известно, что у нас будет такая низкая заболеваемость/смертность?
Было известно ... да много чего не было известно. И не известно и сегодня.
Ещё раз: "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена (тёща) потом".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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