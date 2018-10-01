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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11561157115811591160>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:33

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:Ответственное отношение полностью одобряю. Уважаю.
Но скажите, когда Вам раньше ставили диагноз "грипп", Вы требовали тест? Или сами делали? А они не дорогие - точно не помню, то ли 300, то ли 350 грн.
Прививки от гриппа делали?

Прививки от гриппа - каждый год. В тестах нет необходимости.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:34

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:Умерло от вируса уже четверть миллиона человек

"По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3−5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290−650 тысячам смертей" - Википедия


Так это ежегодно от гриппа.
Что ж вы сравниваете три месяца с годом, за квартал коронавирус и толком не распространившись, даже не размявшись, подошел к годовым показателям по гриппу.
Грипп это детский сад выходит по показателям.


Справедливости ради, в ВОЗовской статистике по гриппу тоже >80% годовых кейсов придутся на 3 эпидемиологических месяца
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:37

  Puente написав:Ну якось дивно ... В сім"ї однаково - імовірність один від одного якось підхопити - практично 100 % . Хворий з температурою на вулицю ? Ну це вже неадекватність повна ... Ну а масочний режим - це така собі додаткова турбота про інших людей - а раптом ви носій безсимптомний ? Бо ще там респіратор собі допоможе - так - але треба бути впевненим у власному здоров"ї на всі 100 ...

Не 100%, есть много примеров из Китая и Европы, когда вовремя изолировавшись, супруги не заболевали.
В таком случае есть как минимум несколько способов ограничения контактов, отдельная комната, посуда, постель, и т.д. обработка ультрафиолетом, другое жилье и т.д. вариантов много. Но ключевой фактор это ЗНАНИЕ и тестирование. :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 05 тра, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:38

  Тракторист написав:
что касается наших мер в сравнении с цивилизованными странами, то однозначно они более жёсткие чем в большинстве цивилизованных странах, а во многом граничат с идиотизмом - например закрытие метро, проезд в наземном транспорте по спецпропускам, запрет прогулок в парках, торговли на открытом воздухе и т.д.


Щось пробило мене на заперечення ...
Ви на вулицю взагалі дивилися ( чи Ви не в Україні взагалі-то ) . Наш наро тупо не дотримається , наші контролюючі служби - нічого майже не контролюють . Строгість законів компенсується необов"язковістю виконання . Таке не чули - чи що ? Це і про нас теж ... Що б творилося в метро - можу тільки уявити ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:39

  juristkostya написав:Широкий охват тестированием абсолютно необходим для выработки гос политики.

это всё очень спорно: во-первых, точность тестирования не так уж и высока, во-вторых, говоря о тестах надо разобраться что именно они определяют, так как различные коронавирусы живут рядом с нами уже более 50 лет и многие уже или имеют антитела против некоторых разновидностей или же являются носителями нескольких разновидностей коронавируса и в этих случаях неизвестно что именно вам покажет тест...

кроме того вирус постоянно мутирует (примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений) - это означает, что на сегодняшний день среди населения может циркулировать до 100 разновидностей первоначального вируса как более агрессивных, так и менее агрессивных...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:39

  Puente написав:
  Тракторист написав:
  Puente написав:От я не вірю , що в Німеччині медицина в 3.5 рази краща за іспанську .

даже не сомневайтесь - в Германии уровень медицины выше чем в Испании как по количеству койкомест, медицинского персонала и самое главное по финансированию на 1000 человек населения...

От якось не дуже вірю все одно :
...медицина в Испании признана одной из самых лучших и современных не только в Европе, но и в мире, где по данным ВОЗ страна занимает четвертое место...
Це одна цитата .
А от цілі рейтинги по різному : https://nonews.co/directory/lists/count ... care-index

Испания, Италия, потом Франция всех умерших записывали на ковид. Германия принципиально сердечников в сердечники, даже если ковид сопутствующее, спровоцировавшее смерть ;)
Разница по домам престарелых: Италия, Испания от 80 до 100% смертность. Германия 75%.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:40

  _Mykola_ написав:Прививки от гриппа - каждый год. В тестах нет необходимости.

Я вже заморився одне і те ж постити :
Резюме за епідемічний сезон 2018–2019 років
(01.10.2018–19.05.2019)
 Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, 65,3% з яких —
діти віком до 17 років.
 Епідемічний процес із грипу та ГРВІ характеризувався середньою
інтенсивністю та регіональним поширенням.
 Упродовж епідемічного сезону грип забрав життя 64 українців, зокрема 12
дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу,
11 осіб взагалі не зверталися по медичну допомогу, а кожен п’ятий
звернувся вже за критичного погіршення стану здоров’я на 6-й день
хвороби та пізніше.
 Серед лабораторно обстежених на грип 2 927 осіб методом ПЛР у 30%
отримано позитивні результати. У циркуляції абсолютно домінували віруси
грипу типу A.
 Із початку сезону проти грипу вакциновано 161 543 людини (0,4%
населення), частка дітей серед щеплених становить 24%.

Ну кого цікавить - наберіть в Гуглі "Резюме за епідемічний сезон 2018–2019 років" і читайте реальну статистику ...
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Щось пробило мене на заперечення ...
Ви на вулицю взагалі дивилися ( чи Ви не в Україні взагалі-то ) . Наш наро тупо не дотримається , наші контролюючі служби - нічого майже не контролюють . Строгість законів компенсується необов"язковістю виконання .

ключевые (с точки зрения экономики) ограничения работают 99%: метро стоит, магазины непродуктовые закрыты, общепит закрыт и т.п.

Да, люди гуляют в парках, часто без масок. Но для оживления экономики этого маловато.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:43

  safonovstanislav написав:Таких очень немного. Сопли, кашель, температура 38 - это не повод НЕ вести детей в детский сад, т. к. родителям нужно работать. Такого мнения большинство.
Этой зимой, когда бушевал H1N1, из 30 детей в группе в строю осталось 3. Думаю, и с коронавирусом бы водили. Такое вот ответственное отношение

Вот именно поэтому нужны драконовские наказания и обязательное их исполнение.

Только так. Раз попав на такое, в следующий раз сто раз подумают.
А сейчас наблюдаем импотентность силовых структур во всей красе, хотя финансирования и полномочий выше крыши.
На тюльпанчиках показательно - есть люди, нарушающие карантин, есть запрет на посещение, почему их ВСЕХ не обилетить штрафами? А полиция стояла и молча смотрела, при журналистах, и не более того. :twisted:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 05 тра, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:44

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Что делать, если законодатели не предусмотрели случай пандемии?

Всё предусмотрено. На уровне нормативов Минздрава есть понятие "эпидемического порога" для ОРВИ (всех видов). Это 5% населения.
То есть, нам ещё очень далеко до этого порога. В разы не дотягиваем.

Если бы Китай ждал 5% заболевших - 70 млн. ...

вот чтобы не заниматься "верой" - надо сначала тестировать, а потом вводить ограничения. Это будет государственный подход. А то повыгоняли из больниц всех неургентных, потратили кучу бабок на ИВЛ - а востребованность мизерная.

В марте-начале апреля в мире было достаточно тест-систем?
Было известно, что у нас будет такая низкая заболеваемость/смертность?
Было известно ... да много чего не было известно. И не известно и сегодня.
Ещё раз: "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена (тёща) потом".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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