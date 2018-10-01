Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11561157115811591160> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 13 Найманий працівник, втратив роботу 5% 11 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 208 Додано: Вів 05 тра, 2020 13:33 ЛАД написав: _Mykola_ написав: Ответственное отношение полностью одобряю. Уважаю.

Но скажите, когда Вам раньше ставили диагноз "грипп", Вы требовали тест? Или сами делали? А они не дорогие - точно не помню, то ли 300, то ли 350 грн.

Прививки от гриппа делали? Ответственное отношение полностью одобряю. Уважаю.Но скажите, когда Вам раньше ставили диагноз "грипп", Вы требовали тест? Или сами делали? А они не дорогие - точно не помню, то ли 300, то ли 350 грн.Прививки от гриппа делали?

Прививки от гриппа - каждый год. В тестах нет необходимости. Прививки от гриппа - каждый год. В тестах нет необходимости. _Mykola_ Повідомлень: 3691 З нами з: 09.02.09 Подякував: 531 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 13:34 freeze написав: Тракторист написав: freeze написав: Умерло от вируса уже четверть миллиона человек Умерло от вируса уже четверть миллиона человек

"По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3−5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290−650 тысячам смертей" - Википедия "По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3−5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290−650 тысячам смертей" - Википедия



Так это ежегодно от гриппа.

Что ж вы сравниваете три месяца с годом, за квартал коронавирус и толком не распространившись, даже не размявшись, подошел к годовым показателям по гриппу.

Грипп это детский сад выходит по показателям. Так это ежегодно от гриппа.Что ж вы сравниваете три месяца с годом, за квартал коронавирус и толком не распространившись, даже не размявшись, подошел к годовым показателям по гриппу.Грипп это детский сад выходит по показателям.



Справедливости ради, в ВОЗовской статистике по гриппу тоже >80% годовых кейсов придутся на 3 эпидемиологических месяца Справедливости ради, в ВОЗовской статистике по гриппу тоже >80% годовых кейсов придутся на 3 эпидемиологических месяца zРадио

Повідомлень: 5508 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 13:37 Puente написав: Ну якось дивно ... В сім"ї однаково - імовірність один від одного якось підхопити - практично 100 % . Хворий з температурою на вулицю ? Ну це вже неадекватність повна ... Ну а масочний режим - це така собі додаткова турбота про інших людей - а раптом ви носій безсимптомний ? Бо ще там респіратор собі допоможе - так - але треба бути впевненим у власному здоров"ї на всі 100 ... Ну якось дивно ... В сім"ї однаково - імовірність один від одного якось підхопити - практично 100 % . Хворий з температурою на вулицю ? Ну це вже неадекватність повна ... Ну а масочний режим - це така собі додаткова турбота про інших людей - а раптом ви носій безсимптомний ? Бо ще там респіратор собі допоможе - так - але треба бути впевненим у власному здоров"ї на всі 100 ...

Не 100%, есть много примеров из Китая и Европы, когда вовремя изолировавшись, супруги не заболевали.

В таком случае есть как минимум несколько способов ограничения контактов, отдельная комната, посуда, постель, и т.д. обработка ультрафиолетом, другое жилье и т.д. вариантов много. Но ключевой фактор это ЗНАНИЕ и тестирование. Не 100%, есть много примеров из Китая и Европы, когда вовремя изолировавшись, супруги не заболевали.В таком случае есть как минимум несколько способов ограничения контактов, отдельная комната, посуда, постель, и т.д. обработка ультрафиолетом, другое жилье и т.д. вариантов много. Но ключевой фактор это ЗНАНИЕ и тестирование. Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 05 тра, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз. _Mykola_ Повідомлень: 3691 З нами з: 09.02.09 Подякував: 531 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 13:38 Тракторист написав:

что касается наших мер в сравнении с цивилизованными странами, то однозначно они более жёсткие чем в большинстве цивилизованных странах, а во многом граничат с идиотизмом - например закрытие метро, проезд в наземном транспорте по спецпропускам, запрет прогулок в парках, торговли на открытом воздухе и т.д. что касается наших мер в сравнении с цивилизованными странами, то однозначно они более жёсткие чем в большинстве цивилизованных странах, а во многом граничат с идиотизмом - например закрытие метро, проезд в наземном транспорте по спецпропускам, запрет прогулок в парках, торговли на открытом воздухе и т.д.



Щось пробило мене на заперечення ...

Ви на вулицю взагалі дивилися ( чи Ви не в Україні взагалі-то ) . Наш наро тупо не дотримається , наші контролюючі служби - нічого майже не контролюють . Строгість законів компенсується необов"язковістю виконання . Таке не чули - чи що ? Це і про нас теж ... Що б творилося в метро - можу тільки уявити ... Щось пробило мене на заперечення ...Ви на вулицю взагалі дивилися ( чи Ви не в Україні взагалі-то ) . Наш наро тупо не дотримається , наші контролюючі служби - нічого майже не контролюють . Строгість законів компенсується необов"язковістю виконання . Таке не чули - чи що ? Це і про нас теж ... Що б творилося в метро - можу тільки уявити ... Puente Повідомлень: 3030 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 13:39 juristkostya написав: Широкий охват тестированием абсолютно необходим для выработки гос политики. Широкий охват тестированием абсолютно необходим для выработки гос политики.

это всё очень спорно: во-первых, точность тестирования не так уж и высока, во-вторых, говоря о тестах надо разобраться что именно они определяют, так как различные коронавирусы живут рядом с нами уже более 50 лет и многие уже или имеют антитела против некоторых разновидностей или же являются носителями нескольких разновидностей коронавируса и в этих случаях неизвестно что именно вам покажет тест...



кроме того вирус постоянно мутирует (примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений) - это означает, что на сегодняшний день среди населения может циркулировать до 100 разновидностей первоначального вируса как более агрессивных, так и менее агрессивных... это всё очень спорно: во-первых, точность тестирования не так уж и высока, во-вторых, говоря о тестах надо разобраться что именно они определяют, так как различные коронавирусы живут рядом с нами уже более 50 лет и многие уже или имеют антитела против некоторых разновидностей или же являются носителями нескольких разновидностей коронавируса и в этих случаях неизвестно что именно вам покажет тест...кроме того вирус постоянно мутирует (примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений) - это означает, что на сегодняшний день среди населения может циркулировать до 100 разновидностей первоначального вируса как более агрессивных, так и менее агрессивных... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4522 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 724 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 13:39 Puente написав: Тракторист написав: Puente написав: От я не вірю , що в Німеччині медицина в 3.5 рази краща за іспанську . От я не вірю , що в Німеччині медицина в 3.5 рази краща за іспанську .

даже не сомневайтесь - в Германии уровень медицины выше чем в Испании как по количеству койкомест, медицинского персонала и самое главное по финансированию на 1000 человек населения... даже не сомневайтесь - в Германии уровень медицины выше чем в Испании как по количеству койкомест, медицинского персонала и самое главное по финансированию на 1000 человек населения...

От якось не дуже вірю все одно :

...медицина в Испании признана одной из самых лучших и современных не только в Европе, но и в мире, где по данным ВОЗ страна занимает четвертое место...

Це одна цитата .

А от цілі рейтинги по різному : https://nonews.co/directory/lists/count ... care-index От якось не дуже вірю все одно :...медицина в Испании признана одной из самых лучших и современных не только в Европе, но и в мире, где по данным ВОЗ страна занимает четвертое место...Це одна цитата .А от цілі рейтинги по різному :

Испания, Италия, потом Франция всех умерших записывали на ковид. Германия принципиально сердечников в сердечники, даже если ковид сопутствующее, спровоцировавшее смерть

Разница по домам престарелых: Италия, Испания от 80 до 100% смертность. Германия 75%. Испания, Италия, потом Франция всех умерших записывали на ковид. Германия принципиально сердечников в сердечники, даже если ковид сопутствующее, спровоцировавшее смертьРазница по домам престарелых: Италия, Испания от 80 до 100% смертность. Германия 75%. stm

Повідомлень: 2269 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 13:40 _Mykola_ написав: Прививки от гриппа - каждый год. В тестах нет необходимости. Прививки от гриппа - каждый год. В тестах нет необходимости.

Я вже заморився одне і те ж постити :

Резюме за епідемічний сезон 2018–2019 років

(01.10.2018–19.05.2019)

 Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, 65,3% з яких —

діти віком до 17 років.

 Епідемічний процес із грипу та ГРВІ характеризувався середньою

інтенсивністю та регіональним поширенням.

 Упродовж епідемічного сезону грип забрав життя 64 українців, зокрема 12

дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу,

11 осіб взагалі не зверталися по медичну допомогу, а кожен п’ятий

звернувся вже за критичного погіршення стану здоров’я на 6-й день

хвороби та пізніше.

 Серед лабораторно обстежених на грип 2 927 осіб методом ПЛР у 30%

отримано позитивні результати. У циркуляції абсолютно домінували віруси

грипу типу A.

 Із початку сезону проти грипу вакциновано 161 543 людини (0,4%

населення), частка дітей серед щеплених становить 24%.



Ну кого цікавить - наберіть в Гуглі "Резюме за епідемічний сезон 2018–2019 років" і читайте реальну статистику ... Я вже заморився одне і те ж постити :Резюме за епідемічний сезон 2018–2019 років(01.10.2018–19.05.2019) Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, 65,3% з яких —діти віком до 17 років. Епідемічний процес із грипу та ГРВІ характеризувався середньоюінтенсивністю та регіональним поширенням. Упродовж епідемічного сезону грип забрав життя 64 українців, зокрема 12дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу,11 осіб взагалі не зверталися по медичну допомогу, а кожен п’ятийзвернувся вже за критичного погіршення стану здоров’я на 6-й деньхвороби та пізніше. Серед лабораторно обстежених на грип 2 927 осіб методом ПЛР у 30%отримано позитивні результати. У циркуляції абсолютно домінували вірусигрипу типу A. Із початку сезону проти грипу вакциновано 161 543 людини (0,4%населення), частка дітей серед щеплених становить 24%.Ну кого цікавить - наберіть в Гуглі "Резюме за епідемічний сезон 2018–2019 років" і читайте реальну статистику ... Puente Повідомлень: 3030 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 13:42 Re: Эпидемия коронавируса в мире Puente написав: Щось пробило мене на заперечення ...

Ви на вулицю взагалі дивилися ( чи Ви не в Україні взагалі-то ) . Наш наро тупо не дотримається , наші контролюючі служби - нічого майже не контролюють . Строгість законів компенсується необов"язковістю виконання . Щось пробило мене на заперечення ...Ви на вулицю взагалі дивилися ( чи Ви не в Україні взагалі-то ) . Наш наро тупо не дотримається , наші контролюючі служби - нічого майже не контролюють . Строгість законів компенсується необов"язковістю виконання .

ключевые (с точки зрения экономики) ограничения работают 99%: метро стоит, магазины непродуктовые закрыты, общепит закрыт и т.п.



Да, люди гуляют в парках, часто без масок. Но для оживления экономики этого маловато. ключевые (с точки зрения экономики) ограничения работают 99%: метро стоит, магазины непродуктовые закрыты, общепит закрыт и т.п.Да, люди гуляют в парках, часто без масок. Но для оживления экономики этого маловато. juristkostya Повідомлень: 2825 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 13:43 safonovstanislav написав: Таких очень немного. Сопли, кашель, температура 38 - это не повод НЕ вести детей в детский сад, т. к. родителям нужно работать. Такого мнения большинство.

Этой зимой, когда бушевал H1N1, из 30 детей в группе в строю осталось 3. Думаю, и с коронавирусом бы водили. Такое вот ответственное отношение Таких очень немного. Сопли, кашель, температура 38 - это не повод НЕ вести детей в детский сад, т. к. родителям нужно работать. Такого мнения большинство.Этой зимой, когда бушевал H1N1, из 30 детей в группе в строю осталось 3. Думаю, и с коронавирусом бы водили. Такое вот ответственное отношение

Вот именно поэтому нужны драконовские наказания и обязательное их исполнение.



Только так. Раз попав на такое, в следующий раз сто раз подумают.

А сейчас наблюдаем импотентность силовых структур во всей красе, хотя финансирования и полномочий выше крыши.

На тюльпанчиках показательно - есть люди, нарушающие карантин, есть запрет на посещение, почему их ВСЕХ не обилетить штрафами? А полиция стояла и молча смотрела, при журналистах, и не более того. Вот именно поэтому нужны драконовские наказания и обязательное их исполнение.Только так. Раз попав на такое, в следующий раз сто раз подумают.А сейчас наблюдаем импотентность силовых структур во всей красе, хотя финансирования и полномочий выше крыши.На тюльпанчиках показательно - есть люди, нарушающие карантин, есть запрет на посещение, почему их ВСЕХ не обилетить штрафами? А полиция стояла и молча смотрела, при журналистах, и не более того. Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 05 тра, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз. _Mykola_ Повідомлень: 3691 З нами з: 09.02.09 Подякував: 531 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 13:44 juristkostya написав: ЛАД написав: Что делать, если законодатели не предусмотрели случай пандемии?

Что делать, если законодатели не предусмотрели случай пандемии?

Всё предусмотрено. На уровне нормативов Минздрава есть понятие "эпидемического порога" для ОРВИ (всех видов). Это 5% населения.

То есть, нам ещё очень далеко до этого порога. В разы не дотягиваем. Всё предусмотрено. На уровне нормативов Минздрава есть понятие "эпидемического порога" для ОРВИ (всех видов). Это 5% населения.То есть, нам ещё очень далеко до этого порога. В разы не дотягиваем.

Если бы Китай ждал 5% заболевших - 70 млн. ...



вот чтобы не заниматься "верой" - надо сначала тестировать, а потом вводить ограничения. Это будет государственный подход. А то повыгоняли из больниц всех неургентных, потратили кучу бабок на ИВЛ - а востребованность мизерная.

В марте-начале апреля в мире было достаточно тест-систем?

Было известно, что у нас будет такая низкая заболеваемость/смертность?

Было известно ... да много чего не было известно. И не известно и сегодня.

Ещё раз: "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена (тёща) потом". Если бы Китай ждал 5% заболевших - 70 млн. ...В марте-начале апрелябыло достаточно тест-систем?Было известно, что у нас будет такая низкая заболеваемость/смертность?Было известно ... да много чего не было известно. И не известно и сегодня.Ещё раз: "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена (тёща) потом". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16421 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4474 раз. Подякували: 4145 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 11561157115811591160> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Vint,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav Vitaka і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 692 , 693 , 694

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6933 1551846

ЛОБ Вів 05 тра, 2020 13:21