safonovstanislav написав: centurionus написав: safonovstanislav написав: Случай на то и случай, что не показывает общую ситуацию. В новостях и не такие случаи показывают. Вот, недавно в Днепре был случай, что упал кусок здания на голову пешеходу, а под Харьковом 13-летней девочке отрезала голову её же мать. Страшные вещи, как и тот случай, про который вы написали. Хорошо, что такие случаи почти не происходят, несмотря на то, что их само больше показывают в сми и, что они само больше обсуждаются людьми

Тобто для Вас не очевидна різниця між Вашими прикладами та інфекційними хворобами з летальністю? Тобто, виходячи з "фаталізму", Ви готові тримати вдома скаженого кота, мати контакти з ВІЛ-інфікованими, їсти м'ясо тварин з сибіркою, відпочивати десь в Західній Африці серед інфікованих дивними хворобами тощо? Сумнівно...

Очевидно, что если гулять меньше на улице, то шанс словить кирпич на голову значительно уменьшается. Но, зачем ещё больше уменьшать шанс, который и так близок к 0%?

В Украине за последнюю неделю от коронавируса в среднем умирало по 12 человек в день. 85% случаев старше 50 лет.

Т. е., если вам больше 50 лет, ваш ежедневный шанс словить коронавирус, после чего умереть от него 1 на 3 500 000. Если меньше 50 лет, то шанс умереть уменьшается до 1 на 20 000 000, т. е. 0.000005%, можно округлить до 0%

Очевидно, что если гулять меньше на улице, то шанс словить кирпич на голову значительно уменьшается. Но, зачем ещё больше уменьшать шанс, который и так близок к 0%?

В Украине за последнюю неделю от коронавируса в среднем умирало по 12 человек в день. 85% случаев старше 50 лет.

Т. е., если вам больше 50 лет, ваш ежедневный шанс словить коронавирус, после чего умереть от него 1 на 3 500 000. Если меньше 50 лет, то шанс умереть уменьшается до 1 на 20 000 000, т. е. 0.000005%, можно округлить до 0%

Зачем вы сравниваете события, вероятность которых отличается в миллионы раз?

Якось непослідовно. Ви оперуєте низькими цифрами, які є результатом запобіжних заходів, проти яких Ви виступаєте. Чому не цифрами Ломбардії, Нью-Йорка, фавел Бразилії тощо?

