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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1157115811591160>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:46

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:Умерло от вируса уже четверть миллиона человек

"По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3−5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290−650 тысячам смертей" - Википедия


Так это ежегодно от гриппа.
Что ж вы сравниваете три месяца с годом, за квартал коронавирус и толком не распространившись, даже не размявшись, подошел к годовым показателям по гриппу.
Грипп это детский сад выходит по показателям.

вы постоянно манипулируете цифрами: если вы берёте в расчёт 3 месяца, то вы вероятно говорите о Украине, но при этом хотите использовать мировую статистику, а если всё же мы говорим о статистике в мире, то вирус распространяется не 3 месяца, а как минимум в два раза дольше - полгода...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:48

  Тракторист написав:.....
что касается наших мер в сравнении с цивилизованными странами, то однозначно они более жёсткие чем в большинстве цивилизованных странах, а во многом граничат с идиотизмом - например закрытие метро, проезд в наземном транспорте по спецпропускам, запрет прогулок в парках, торговли на открытом воздухе и т.д.

Вам кажется. Почитайте. Послушайте, например, ютьюбовский ролик, на кот. сегодня давал ссылку shapo.

Про "эпидпорог" чуть выше писал.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:50

  Puente написав:
  Тракторист написав:
  Puente написав:От я не вірю , що в Німеччині медицина в 3.5 рази краща за іспанську .

даже не сомневайтесь - в Германии уровень медицины выше чем в Испании как по количеству койкомест, медицинского персонала и самое главное по финансированию на 1000 человек населения...

От якось не дуже вірю все одно :
...медицина в Испании признана одной из самых лучших и современных не только в Европе, но и в мире, где по данным ВОЗ страна занимает четвертое место...
Це одна цитата .
А от цілі рейтинги по різному : https://nonews.co/directory/lists/count ... care-index

Да какая разница - хорошая/плохая, если все врачи признаются, что не знают, как лечить. И лечение чисто симптоматическое.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:51

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:
  Puente написав:От я не вірю , що в Німеччині медицина в 3.5 рази краща за іспанську .

даже не сомневайтесь - в Германии уровень медицины выше чем в Испании как по количеству койкомест, медицинского персонала и самое главное по финансированию на 1000 человек населения...

И что, смертность ниже, потому что лучше лечили? :)

juristkostya
Допустить можно что угодно. Но Вы сами верите в описанный Вами вариант?

в Германии цифры смертности от коронавируса практически на уровне смертности от сезонного гриппа...

причём в отличии от Киева в Берлине не закрывали метро и не ограничевали доступ граждан к общественному транспорту, ну и конечно же немцы не додумались до идиотского запрета прогулок в парках...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:53

  safonovstanislav написав:
  centurionus написав:
  safonovstanislav написав:Случай на то и случай, что не показывает общую ситуацию. В новостях и не такие случаи показывают. Вот, недавно в Днепре был случай, что упал кусок здания на голову пешеходу, а под Харьковом 13-летней девочке отрезала голову её же мать. Страшные вещи, как и тот случай, про который вы написали. Хорошо, что такие случаи почти не происходят, несмотря на то, что их само больше показывают в сми и, что они само больше обсуждаются людьми

Тобто для Вас не очевидна різниця між Вашими прикладами та інфекційними хворобами з летальністю? Тобто, виходячи з "фаталізму", Ви готові тримати вдома скаженого кота, мати контакти з ВІЛ-інфікованими, їсти м'ясо тварин з сибіркою, відпочивати десь в Західній Африці серед інфікованих дивними хворобами тощо? Сумнівно...

Очевидно, что если гулять меньше на улице, то шанс словить кирпич на голову значительно уменьшается. Но, зачем ещё больше уменьшать шанс, который и так близок к 0%?
В Украине за последнюю неделю от коронавируса в среднем умирало по 12 человек в день. 85% случаев старше 50 лет.
Т. е., если вам больше 50 лет, ваш ежедневный шанс словить коронавирус, после чего умереть от него 1 на 3 500 000. Если меньше 50 лет, то шанс умереть уменьшается до 1 на 20 000 000, т. е. 0.000005%, можно округлить до 0%
Зачем вы сравниваете события, вероятность которых отличается в миллионы раз?

Якось непослідовно. Ви оперуєте низькими цифрами, які є результатом запобіжних заходів, проти яких Ви виступаєте. Чому не цифрами Ломбардії, Нью-Йорка, фавел Бразилії тощо?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:В марте-начале апреля в мире было достаточно тест-систем?
Было известно, что у нас будет такая низкая заболеваемость/смертность?
Было известно ... да много чего не было известно. И не известно и сегодня.
Ещё раз: "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена (тёща) потом".
на сегодня уже вполне есть возможности расширить тестирование. И именно на это надо направлять гос финансы. А не на покупку чего-то пафосного, но ненужного.
Но я как налогоплательщик не вижу стратегического подхода властей. Вижу рефлекторное дёрганье "вся завозят ИВЛ - и мы завезём".
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:59

  Puente написав:
  Тракторист написав:
  Puente написав:От я не вірю , що в Німеччині медицина в 3.5 рази краща за іспанську .

даже не сомневайтесь - в Германии уровень медицины выше чем в Испании как по количеству койкомест, медицинского персонала и самое главное по финансированию на 1000 человек населения...

От якось не дуже вірю все одно :
...медицина в Испании признана одной из самых лучших и современных не только в Европе, но и в мире, где по данным ВОЗ страна занимает четвертое место...
Це одна цитата .
А от цілі рейтинги по різному : https://nonews.co/directory/lists/count ... care-index

но при этом по объективным показателям как койкоместа, медицинский персонал и финансирование на 1000 человек населения в Германии лучше чем в Испании...

кстати для сравнения в Германии койкомест на 1000 человек больше чем в Ураине в 1,5 раза, медперсонала в 2 раза, ну а финансирование отличается на порядок. вы можете сказать что это ни на что не влияет, но таки влияет - даже при отсутствии коронавируса в Украине был самый высокий коэффициент смертности в Европе...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:59

  _Mykola_ написав:......
Таких очень немного. Сопли, кашель, температура 38 - это не повод НЕ вести детей в детский сад, т. к. родителям нужно работать. Такого мнения большинство.
......
На тюльпанчиках показательно - есть люди, нарушающие карантин, есть запрет на посещение, почему их ВСЕХ не обилетить штрафами? А полиция стояла и молча смотрела, при журналистах, и не более того. :twisted:

Простите, но "таких большинство", которые водят детей в садик с температурой 38? Вы не увлеклись?
А насчёт полиции понятно. Штрафовать и наказывать можно, когда нарушителей единицы. А когда чуть ли не большинство... Начнут бить полицию. И никакие "полномочия" не помогут.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:03

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:Как видим, эпидемия коснулась тех стран, где решили играть в богов, продляя жизнь людям лекарствами. Сейчас природа исправляет эту дерзость

Простите, не знаю, сколько Вам лет. Но если не 20-30, посмотрите, какая средняя продолжительность жизни была хотя бы 100 лет назад. Сколько людей умирало от тифа, оспы и прочих радостей (в т.ч. детей и молодёжи). Откажитесь от антибиотиков, чтобы "не играть в богов".

Вы уверены, что большая продолжительность жизни в Италии объясняется лекарствами? А в Японии?

Сегодняшний форум меня удивляет. :shock:

Я имел ввиду то, что в некоторых странах у людей в среднем лучшие финансовые возможности для лечения от тех болезней, от которых уже есть лекарства. Вот, природа сейчас и отыгрывается на этих странах, убивая тех, кто выживал только за счёт дорогостоящих лекарств. В бедных странах такие люди уже давно умерли, ещё до коронавируса, просто не имея денег на то, чтобы выжить, даже, если лекарство уже существует.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Если бы Китай ждал 5% заболевших - 70 млн. ...
если у государства есть резоны сделать эпидпорог более жёстким, скажем, 1% вместо 5%, оно должно сначала переутвердить соответствующие нормативы, а потом уже запускать стандартные эпидмероприятия. Формальную сторону можно провернуть за пару дней при желании, зато потом вся конструкция нормативных актов КМУ будет намного более прочной и цивилизованной. А у нас правовой произвол исходит от самого же государства, естественно, население платит взаимностью.
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