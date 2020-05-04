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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1157115811591160

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:04

  Puente написав:
  Тракторист написав:
что касается наших мер в сравнении с цивилизованными странами, то однозначно они более жёсткие чем в большинстве цивилизованных странах, а во многом граничат с идиотизмом - например закрытие метро, проезд в наземном транспорте по спецпропускам, запрет прогулок в парках, торговли на открытом воздухе и т.д.


Щось пробило мене на заперечення ...
Ви на вулицю взагалі дивилися ( чи Ви не в Україні взагалі-то ) . Наш наро тупо не дотримається , наші контролюючі служби - нічого майже не контролюють . Строгість законів компенсується необов"язковістю виконання . Таке не чули - чи що ? Це і про нас теж ... Що б творилося в метро - можу тільки уявити ...

а вы почитайте отчёты собакова о количестве составленных протоколов, так это это ещё хорошо что есть много грамотных судей которые сразу закрывают эти дела в связи с отсутствием состава и доказательств вины, но нервы попортили уже не одной сотни людей...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:04

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:Ответственное отношение полностью одобряю. Уважаю.
Но скажите, когда Вам раньше ставили диагноз "грипп", Вы требовали тест? Или сами делали? А они не дорогие - точно не помню, то ли 300, то ли 350 грн.
Прививки от гриппа делали?

Прививки от гриппа - каждый год. В тестах нет необходимости.

Ещё раз - Вы молодец.
А я не делал прививки от гриппа. Ни разу. И ни разу не болел.
Посмотрите, сколько прививок у нас делается ежегодно? Не помню точно, но, вроде, где-то 150 тыс. на 40 млн. населения.
Я всё же обычно задаю вопросы не лично о Вас. И мой вопрос о тестировании гриппа - это массовое явление?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:11

  ЛАД написав:Простите, но "таких большинство", которые водят детей в садик с температурой 38? Вы не увлеклись?
А насчёт полиции понятно. Штрафовать и наказывать можно, когда нарушителей единицы. А когда чуть ли не большинство... Начнут бить полицию. И никакие "полномочия" не помогут.

Штрафовать и наказывать НУЖНО, и ничего не мешает оцепить парк и всех штрафонуть под запись с полным соблюдением всех необходимых процедур, показзать на ВСЮ страну, и довести ВСЕ эти дела в суд, и нарушителей станет сразу на Порядок меньше. :twisted:

ЗЫ, Никогда не задумывались почему страны где люди живут по законам, и где закон один для всех работяга или президент все отвечают одинаково, так привлекательны для жизни?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 05 тра, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:11

  zРадио написав:
  freeze написав:
Тракторист написав:"По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3−5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290−650 тысячам смертей" - Википедия


Так это ежегодно от гриппа.
Что ж вы сравниваете три месяца с годом, за квартал коронавирус и толком не распространившись, даже не размявшись, подошел к годовым показателям по гриппу.
Грипп это детский сад выходит по показателям.


Справедливости ради, в ВОЗовской статистике по гриппу тоже >80% годовых кейсов придутся на 3 эпидемиологических месяца


Тогда летом будет просто шокирующее превосходство коронавируса над гриппом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:24

  stm написав:Разница по домам престарелых: Италия, Испания от 80 до 100% смертность. Германия 75%.

Тут может случиться при анализе Системати́ческая оши́бка вы́жившего
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 0%B3%D0%BE

Как вариант, Италия и Испания смогла сохранить жизнь большему % людей, которых, неизвестный ранее коронавирус, и смог убить. В других странах эти люди могли бы быть мертвы ещё до коронавируса.

Нужно более детально анализировать, а не сравнивать % в лоб. Вполне возможно, что чем больше людей умирает в статистике по стране, тем лучше там система здравоохранения
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:27

  Тракторист написав:
  freeze написав:
Тракторист написав:"По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3−5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290−650 тысячам смертей" - Википедия


Так это ежегодно от гриппа.
Что ж вы сравниваете три месяца с годом, за квартал коронавирус и толком не распространившись, даже не размявшись, подошел к годовым показателям по гриппу.
Грипп это детский сад выходит по показателям.

вы постоянно манипулируете цифрами: если вы берёте в расчёт 3 месяца, то вы вероятно говорите о Украине, но при этом хотите использовать мировую статистику, а если всё же мы говорим о статистике в мире, то вирус распространяется не 3 месяца, а как минимум в два раза дольше - полгода...



Да это вы даже не читаете, что вам пишут другие люди, а читаете только самого себя.
Вам же уже три раза все написали, что от гриппа в Украине умерло за год 68 человек, сколько человек умело за полтора месяца от коронавируса в Украине вам тоже видимо не известно, потому что кроме википедии есть более свежие новостные источники, а вы их не читаете.
Мировая статистика смертности по коронавирусу уже очевидно будет намного хуже, в разы, чем по гриппу.
Что вам до сих пор непонятно ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Мировая статистика смертности по коронавирусу уже очевидно будет намного хуже, в разы, чем по гриппу.

вот совершенно неочевидно. Многие страны подменяют понятия "умер от короновируса" и "умер с короновирусом", от чего дикие цифры в отчётах.
К единой методологии сбора статданных ещё предстоит прийти.
juristkostya
 
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