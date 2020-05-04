Тракторист написав: что касается наших мер в сравнении с цивилизованными странами, то однозначно они более жёсткие чем в большинстве цивилизованных странах, а во многом граничат с идиотизмом - например закрытие метро, проезд в наземном транспорте по спецпропускам, запрет прогулок в парках, торговли на открытом воздухе и т.д.
Щось пробило мене на заперечення ... Ви на вулицю взагалі дивилися ( чи Ви не в Україні взагалі-то ) . Наш наро тупо не дотримається , наші контролюючі служби - нічого майже не контролюють . Строгість законів компенсується необов"язковістю виконання . Таке не чули - чи що ? Це і про нас теж ... Що б творилося в метро - можу тільки уявити ...
а вы почитайте отчёты собакова о количестве составленных протоколов, так это это ещё хорошо что есть много грамотных судей которые сразу закрывают эти дела в связи с отсутствием состава и доказательств вины, но нервы попортили уже не одной сотни людей...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
_Mykola_ написав:Ответственное отношение полностью одобряю. Уважаю. Но скажите, когда Вам раньше ставили диагноз "грипп", Вы требовали тест? Или сами делали? А они не дорогие - точно не помню, то ли 300, то ли 350 грн. Прививки от гриппа делали?
Прививки от гриппа - каждый год. В тестах нет необходимости.
Ещё раз - Вы молодец. А я не делал прививки от гриппа. Ни разу. И ни разу не болел. Посмотрите, сколько прививок у нас делается ежегодно? Не помню точно, но, вроде, где-то 150 тыс. на 40 млн. населения. Я всё же обычно задаю вопросы не лично о Вас. И мой вопрос о тестировании гриппа - это массовое явление?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Простите, но "таких большинство", которые водят детей в садик с температурой 38? Вы не увлеклись? А насчёт полиции понятно. Штрафовать и наказывать можно, когда нарушителей единицы. А когда чуть ли не большинство... Начнут бить полицию. И никакие "полномочия" не помогут.
Штрафовать и наказывать НУЖНО, и ничего не мешает оцепить парк и всех штрафонуть под запись с полным соблюдением всех необходимых процедур, показзать на ВСЮ страну, и довести ВСЕ эти дела в суд, и нарушителей станет сразу на Порядок меньше.
ЗЫ, Никогда не задумывались почему страны где люди живут по законам, и где закон один для всех работяга или президент все отвечают одинаково, так привлекательны для жизни?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 05 тра, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Тракторист написав:"По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3−5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290−650 тысячам смертей" - Википедия
Так это ежегодно от гриппа. Что ж вы сравниваете три месяца с годом, за квартал коронавирус и толком не распространившись, даже не размявшись, подошел к годовым показателям по гриппу. Грипп это детский сад выходит по показателям.
Справедливости ради, в ВОЗовской статистике по гриппу тоже >80% годовых кейсов придутся на 3 эпидемиологических месяца
Тогда летом будет просто шокирующее превосходство коронавируса над гриппом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Тракторист написав:"По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3−5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290−650 тысячам смертей" - Википедия
Так это ежегодно от гриппа. Что ж вы сравниваете три месяца с годом, за квартал коронавирус и толком не распространившись, даже не размявшись, подошел к годовым показателям по гриппу. Грипп это детский сад выходит по показателям.
вы постоянно манипулируете цифрами: если вы берёте в расчёт 3 месяца, то вы вероятно говорите о Украине, но при этом хотите использовать мировую статистику, а если всё же мы говорим о статистике в мире, то вирус распространяется не 3 месяца, а как минимум в два раза дольше - полгода...
Да это вы даже не читаете, что вам пишут другие люди, а читаете только самого себя. Вам же уже три раза все написали, что от гриппа в Украине умерло за год 68 человек, сколько человек умело за полтора месяца от коронавируса в Украине вам тоже видимо не известно, потому что кроме википедии есть более свежие новостные источники, а вы их не читаете. Мировая статистика смертности по коронавирусу уже очевидно будет намного хуже, в разы, чем по гриппу. Что вам до сих пор непонятно ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.