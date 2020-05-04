Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1157115811591160 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 13 Найманий працівник, втратив роботу 5% 11 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 208 Додано: Вів 05 тра, 2020 14:04 Puente написав: Тракторист написав:

что касается наших мер в сравнении с цивилизованными странами, то однозначно они более жёсткие чем в большинстве цивилизованных странах, а во многом граничат с идиотизмом - например закрытие метро, проезд в наземном транспорте по спецпропускам, запрет прогулок в парках, торговли на открытом воздухе и т.д. что касается наших мер в сравнении с цивилизованными странами, то однозначно они более жёсткие чем в большинстве цивилизованных странах, а во многом граничат с идиотизмом - например закрытие метро, проезд в наземном транспорте по спецпропускам, запрет прогулок в парках, торговли на открытом воздухе и т.д.



Щось пробило мене на заперечення ...

Ви на вулицю взагалі дивилися ( чи Ви не в Україні взагалі-то ) . Наш наро тупо не дотримається , наші контролюючі служби - нічого майже не контролюють . Строгість законів компенсується необов"язковістю виконання . Таке не чули - чи що ? Це і про нас теж ... Що б творилося в метро - можу тільки уявити ... Щось пробило мене на заперечення ...Ви на вулицю взагалі дивилися ( чи Ви не в Україні взагалі-то ) . Наш наро тупо не дотримається , наші контролюючі служби - нічого майже не контролюють . Строгість законів компенсується необов"язковістю виконання . Таке не чули - чи що ? Це і про нас теж ... Що б творилося в метро - можу тільки уявити ...

а вы почитайте отчёты собакова о количестве составленных протоколов, так это это ещё хорошо что есть много грамотных судей которые сразу закрывают эти дела в связи с отсутствием состава и доказательств вины, но нервы попортили уже не одной сотни людей... а вы почитайте отчёты собакова о количестве составленных протоколов, так это это ещё хорошо что есть много грамотных судей которые сразу закрывают эти дела в связи с отсутствием состава и доказательств вины, но нервы попортили уже не одной сотни людей... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4522 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 724 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 14:04 _Mykola_ написав: ЛАД написав: _Mykola_ написав: Ответственное отношение полностью одобряю. Уважаю.

Но скажите, когда Вам раньше ставили диагноз "грипп", Вы требовали тест? Или сами делали? А они не дорогие - точно не помню, то ли 300, то ли 350 грн.

Прививки от гриппа делали? Ответственное отношение полностью одобряю. Уважаю.Но скажите, когда Вам раньше ставили диагноз "грипп", Вы требовали тест? Или сами делали? А они не дорогие - точно не помню, то ли 300, то ли 350 грн.Прививки от гриппа делали?

Прививки от гриппа - каждый год. В тестах нет необходимости. Прививки от гриппа - каждый год. В тестах нет необходимости.

Ещё раз - Вы молодец.

А я не делал прививки от гриппа. Ни разу. И ни разу не болел.

Посмотрите, сколько прививок у нас делается ежегодно? Не помню точно, но, вроде, где-то 150 тыс. на 40 млн. населения.

Я всё же обычно задаю вопросы не лично о Вас. И мой вопрос о тестировании гриппа - это массовое явление? Ещё раз - Вы молодец.А я не делал прививки от гриппа. Ни разу. И ни разу не болел.Посмотрите, сколько прививок у нас делается ежегодно? Не помню точно, но, вроде, где-то 150 тыс. на 40 млн. населения.Я всё же обычно задаю вопросы не лично о Вас. И мой вопрос о тестировании гриппа - это массовое явление? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16421 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4474 раз. Подякували: 4145 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 14:11 ЛАД написав: Простите, но "таких большинство", которые водят детей в садик с температурой 38? Вы не увлеклись?

А насчёт полиции понятно. Штрафовать и наказывать можно, когда нарушителей единицы. А когда чуть ли не большинство... Начнут бить полицию. И никакие "полномочия" не помогут. Простите, но "таких большинство", которые водят детей в садик с температурой 38? Вы не увлеклись?А насчёт полиции понятно. Штрафовать и наказывать можно, когда нарушителей единицы. А когда чуть ли не большинство... Начнут бить полицию. И никакие "полномочия" не помогут.

Штрафовать и наказывать НУЖНО, и ничего не мешает оцепить парк и всех штрафонуть под запись с полным соблюдением всех необходимых процедур, показзать на ВСЮ страну, и довести ВСЕ эти дела в суд, и нарушителей станет сразу на Порядок меньше.



ЗЫ, Никогда не задумывались почему страны где люди живут по законам, и где закон один для всех работяга или президент все отвечают одинаково, так привлекательны для жизни? Штрафовать и наказывать НУЖНО, и ничего не мешает оцепить парк и всех штрафонуть под запись с полным соблюдением всех необходимых процедур, показзать на ВСЮ страну, и довести ВСЕ эти дела в суд, и нарушителей станет сразу на Порядок меньше.ЗЫ, Никогда не задумывались почему страны где люди живут по законам, и где закон один для всех работяга или президент все отвечают одинаково, так привлекательны для жизни? Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 05 тра, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз. _Mykola_ Повідомлень: 3691 З нами з: 09.02.09 Подякував: 531 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 14:11 zРадио написав: freeze написав: Тракторист написав: "По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3−5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290−650 тысячам смертей" - Википедия



Так это ежегодно от гриппа.

Что ж вы сравниваете три месяца с годом, за квартал коронавирус и толком не распространившись, даже не размявшись, подошел к годовым показателям по гриппу.

Грипп это детский сад выходит по показателям. Так это ежегодно от гриппа.Что ж вы сравниваете три месяца с годом, за квартал коронавирус и толком не распространившись, даже не размявшись, подошел к годовым показателям по гриппу.Грипп это детский сад выходит по показателям.



Справедливости ради, в ВОЗовской статистике по гриппу тоже >80% годовых кейсов придутся на 3 эпидемиологических месяца Справедливости ради, в ВОЗовской статистике по гриппу тоже >80% годовых кейсов придутся на 3 эпидемиологических месяца



Тогда летом будет просто шокирующее превосходство коронавируса над гриппом. Тогда летом будет просто шокирующее превосходство коронавируса над гриппом. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16619 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4169 раз. Подякували: 6646 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 14:24 stm написав: Разница по домам престарелых: Италия, Испания от 80 до 100% смертность. Германия 75%. Разница по домам престарелых: Италия, Испания от 80 до 100% смертность. Германия 75%.

Тут может случиться при анализе Системати́ческая оши́бка вы́жившего

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 0%B3%D0%BE



Как вариант, Италия и Испания смогла сохранить жизнь большему % людей, которых, неизвестный ранее коронавирус, и смог убить. В других странах эти люди могли бы быть мертвы ещё до коронавируса.



Нужно более детально анализировать, а не сравнивать % в лоб. Вполне возможно, что чем больше людей умирает в статистике по стране, тем лучше там система здравоохранения Тут может случиться при анализе Системати́ческая оши́бка вы́жившегоКак вариант, Италия и Испания смогла сохранить жизнь большему % людей, которых, неизвестный ранее коронавирус, и смог убить. В других странах эти люди могли бы быть мертвы ещё до коронавируса.Нужно более детально анализировать, а не сравнивать % в лоб. Вполне возможно, что чем больше людей умирает в статистике по стране, тем лучше там система здравоохранения safonovstanislav Повідомлень: 2707 З нами з: 10.05.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 14:27 Тракторист написав: freeze написав: Тракторист написав: "По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3−5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290−650 тысячам смертей" - Википедия



Так это ежегодно от гриппа.

Что ж вы сравниваете три месяца с годом, за квартал коронавирус и толком не распространившись, даже не размявшись, подошел к годовым показателям по гриппу.

Грипп это детский сад выходит по показателям. Так это ежегодно от гриппа.Что ж вы сравниваете три месяца с годом, за квартал коронавирус и толком не распространившись, даже не размявшись, подошел к годовым показателям по гриппу.Грипп это детский сад выходит по показателям.

вы постоянно манипулируете цифрами: если вы берёте в расчёт 3 месяца, то вы вероятно говорите о Украине, но при этом хотите использовать мировую статистику, а если всё же мы говорим о статистике в мире, то вирус распространяется не 3 месяца, а как минимум в два раза дольше - полгода... вы постоянно манипулируете цифрами: если вы берёте в расчёт 3 месяца, то вы вероятно говорите о Украине, но при этом хотите использовать мировую статистику, а если всё же мы говорим о статистике в мире, то вирус распространяется не 3 месяца, а как минимум в два раза дольше - полгода...





Да это вы даже не читаете, что вам пишут другие люди, а читаете только самого себя.

Вам же уже три раза все написали, что от гриппа в Украине умерло за год 68 человек, сколько человек умело за полтора месяца от коронавируса в Украине вам тоже видимо не известно, потому что кроме википедии есть более свежие новостные источники, а вы их не читаете.

Мировая статистика смертности по коронавирусу уже очевидно будет намного хуже, в разы, чем по гриппу.

Что вам до сих пор непонятно ? Да это вы даже не читаете, что вам пишут другие люди, а читаете только самого себя.Вам же уже три раза все написали, что от гриппа в Украине умерло за год 68 человек, сколько человек умело за полтора месяца от коронавируса в Украине вам тоже видимо не известно, потому что кроме википедии есть более свежие новостные источники, а вы их не читаете.Мировая статистика смертности по коронавирусу уже очевидно будет намного хуже, в разы, чем по гриппу.Что вам до сих пор непонятно ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16619 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4169 раз. Подякували: 6646 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 14:32 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Мировая статистика смертности по коронавирусу уже очевидно будет намного хуже, в разы, чем по гриппу. Мировая статистика смертности по коронавирусу уже очевидно будет намного хуже, в разы, чем по гриппу.

вот совершенно неочевидно. Многие страны подменяют понятия "умер от короновируса" и "умер с короновирусом", от чего дикие цифры в отчётах.

К единой методологии сбора статданных ещё предстоит прийти. вот совершенно неочевидно. Многие страны подменяют понятия "умер от короновируса" и "умер с короновирусом", от чего дикие цифры в отчётах.К единой методологии сбора статданных ещё предстоит прийти. juristkostya Повідомлень: 2826 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1157115811591160 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 05 тра, 2020 13:21