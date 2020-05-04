Как вариант, Италия и Испания смогла сохранить жизнь большему % людей, которых, неизвестный ранее коронавирус, и смог убить. В других странах эти люди могли бы быть мертвы ещё до коронавируса.
Нужно более детально анализировать, а не сравнивать % в лоб. Вполне возможно, что чем больше людей умирает в статистике по стране, тем лучше там система здравоохранения
Это % смертности если вирус пробрался и его не сразу выявили в закрытой группе риска...
В том то и дело, что состав закрытой группы риска может быть разный. Если незадолго до коронавируса, другой вирус убил тех, кто был уже на грани, то коронавирусу уже убивать некого, т. к. остались в живых самые стойкие. Если же тех, кто был на грани, всё таки спасли, коронавирусу осталось на ком порезвиться.
Поэтому, чем больше сейчас людей мрёт от коронавируса, тем лучше там система здравоохранения, позволившая этим людям дожить до смерти именно от коронавируса, от которого нет лекарств, а не умереть раньше от чего-либо другого
freeze написав:Мировая статистика смертности по коронавирусу уже очевидно будет намного хуже, в разы, чем по гриппу.
вот совершенно неочевидно. Многие страны подменяют понятия "умер от короновируса" и "умер с короновирусом", от чего дикие цифры в отчётах. К единой методологии сбора статданных ещё предстоит прийти.
А яка Ваша особиста думка щодо цього? Якщо, наприклад, виявиться, що новий вірус додатково зменшує можливості організму протистояти існуючому хронічному захворюванню. І людина вмирає скоріше, ніж при звичайному перебігу хвороби. В такому разі справедливою буде теза "умер от короновируса"?
juristkostya написав:вот совершенно неочевидно. Многие страны подменяют понятия "умер от короновируса" и "умер с короновирусом", от чего дикие цифры в отчётах. К единой методологии сбора статданных ещё предстоит прийти.
А яка Ваша особиста думка щодо цього? Якщо, наприклад, виявиться, що новий вірус додатково зменшує можливості організму протистояти існуючому хронічному захворюванню. І людина вмирає скоріше, ніж при звичайному перебігу хвороби. В такому разі справедливою буде теза "умер от короновируса"?
моё мнение: методология разграничения основного/сопутствующего диагнозов должна быть абсолютно такая же, как при "обычном" гриппе/ОРВИ. Только тогда мы сможем понять опасность нынешней эпидемии в сравнении с уже известными. То, что творится на сегодня, очень похоже на искусственный разгон паники.
Тракторист написав:это всё очень спорно: во-первых, точность тестирования не так уж и высока, во-вторых, говоря о тестах надо разобраться что именно они определяют, так как различные коронавирусы живут рядом с нами уже более 50 лет и многие уже или имеют антитела против некоторых разновидностей или же являются носителями нескольких разновидностей коронавируса и в этих случаях неизвестно что именно вам покажет тест...
А что, разве короновирус появился только 50 лет назад? Раньше не было?
freeze написав:Странное многомесячное обсуждение, умер диабетчик, заразившись коронавирусом, давайте его запишем всё-таки в смерть от диабета.
Да чего уж там, давайте сразу писать на коронавирус нулевую смертность. В принципе все понимают, что ни один здоровый человек от коронавируса не умер и не умрёт.
ситуации, когда одновременно присутствует несколько болезней, медицине известны давно. И в каждой стране есть устоявшиеся подходы, что писать в причину смерти. Эти решения проверены практикой, т.к. всякое государство заинтересовано в эффективном расходовании ресурсов, а для этого надо отделять главную проблему от сопутствующих.
Так вот, важно, чтобы эти подходы продолжали соблюдаться при появлении новых заболеваний. Если грипп писали не основным, а сопутствующим заболеванием при гипертонии или раке - так же следует поступать и с короновирусом. В противном случае, мы не можем сравнить опасность нового вируса с уже известными ранее. Соответственно, не можем принять адекватных управленческих решений (объёмы финансирования, количество койкомест в больницах, необходимость введения карантина и пр).
freeze написав:Странное многомесячное обсуждение, умер диабетчик, заразившись коронавирусом, давайте его запишем всё-таки в смерть от диабета.
Да чего уж там, давайте сразу писать на коронавирус нулевую смертность. В принципе все понимают, что ни один здоровый человек от коронавируса не умер и не умрёт.
ситуации, когда одновременно присутствует несколько болезней, медицине известны давно. И в каждой стране есть устоявшиеся подходы, что писать в причину смерти. Эти решения проверены практикой, т.к. всякое государство заинтересовано в эффективном расходовании ресурсов, а для этого надо отделять главную проблему от сопутствующих.
Так вот, важно, чтобы эти подходы продолжали соблюдаться при появлении новых заболеваний. Если грипп писали не основным, а сопутствующим заболеванием при гипертонии или раке - так же следует поступать и с короновирусом. В противном случае, мы не можем сравнить опасность нового вируса с уже известными ранее. Соответственно, не можем принять адекватных управленческих решений (объёмы финансирования, количество койкомест в больницах, необходимость введения карантина и пр).
Нью-Йорк пошел другим путем, и там в марте-апреле 2020-го стало умирать вчетверо меньше диабетиков, раковых больных, сердечников и инсультников. Прошу прощения за черный юмор, но настолько небрежное отношение к методике учета не может оставаться без внимания.
Понятно, почему журналисты смакуют жуткой статистикой смертности от ковид. Но почему ученые-методологи молчат? Не хотят быть сожжеными на информационных кострах еретиками?..
Тракторист написав:это всё очень спорно: во-первых, точность тестирования не так уж и высока, во-вторых, говоря о тестах надо разобраться что именно они определяют, так как различные коронавирусы живут рядом с нами уже более 50 лет и многие уже или имеют антитела против некоторых разновидностей или же являются носителями нескольких разновидностей коронавируса и в этих случаях неизвестно что именно вам покажет тест...
А что, разве короновирус появился только 50 лет назад? Раньше не было?
в 1965 он был обнаружен и классифицирован, а сколько лет до этого мы жили рядом с ним никто не знает - в связи с этим я и писал что "более 50 лет", так как под такую формулировку подходит и 100 и 1000 лет...
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