#<1 ... 1159116011611162 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 13 Найманий працівник, втратив роботу 5% 11 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 208 Додано: Вів 05 тра, 2020 16:52 centurionus написав: Якось непослідовно. Ви оперуєте низькими цифрами, які є результатом запобіжних заходів, проти яких Ви виступаєте. Чому не цифрами Ломбардії, Нью-Йорка, фавел Бразилії тощо? Якось непослідовно. Ви оперуєте низькими цифрами, які є результатом запобіжних заходів, проти яких Ви виступаєте. Чому не цифрами Ломбардії, Нью-Йорка, фавел Бразилії тощо?

цифры по Ломбардии, Нью-Йорку и т.д. тоже не на 100% достоверны и будут уточняться, так как к сожалению по непонятным причинам кто-то сознательно искажает статистику. при например ужасающей статистике в Ломбардии в южной Италии (Калабрия, Сицилия и т.д.) статистика отличается в разы. аналогично в США в Нью-Йорке ужасная ситуация, а во Флориде, где не принималось никаких жёстких карантинных мер самая лучшая ситуация в стране...

Додано: Вів 05 тра, 2020 16:53

Сделайте, если уж очень хочется, в Евролабе или где-то ещё, если не доверяете семейному врачу. Проконсультируйтесь у пенсионера, где он делал.

На меня особо не ориентируйтесь. Я в Борисе обслуживаюсь лет 10 последних. Там для сдачи теста сначала консультация терапевта 600 грн. Потом сам тест, кровь из вены. Тест оплачивается отдельно от консультации. В Евролабе дешевле сейчас. Медиком тоже делает знаю. В общем уже из платных клиник уже много кто делает. Сейчас проблем уже с этим нет.

Додано: Вів 05 тра, 2020 17:00

Простите, но "таких большинство", которые водят детей в садик с температурой 38? Вы не увлеклись?
А насчёт полиции понятно. Штрафовать и наказывать можно, когда нарушителей единицы. А когда чуть ли не большинство... Начнут бить полицию. И никакие "полномочия" не помогут.

Штрафовать и наказывать НУЖНО, и ничего не мешает оцепить парк и всех штрафонуть под запись с полным соблюдением всех необходимых процедур, показзать на ВСЮ страну, и довести ВСЕ эти дела в суд, и нарушителей станет сразу на Порядок меньше.



ЗЫ, Никогда не задумывались почему страны где люди живут по законам, и где закон один для всех работяга или президент все отвечают одинаково, так привлекательны для жизни? Штрафовать и наказывать НУЖНО, и ничего не мешает оцепить парк и всех штрафонуть под запись с полным соблюдением всех необходимых процедур, показзать на ВСЮ страну, и довести ВСЕ эти дела в суд, и нарушителей станет сразу на Порядок меньше.ЗЫ, Никогда не задумывались почему страны где люди живут по законам, и где закон один для всех работяга или президент все отвечают одинаково, так привлекательны для жизни?

штрафовать и наказывать можно только за нарушение законных требований, а все постановы КМУ по поводу коронавируса не являются таковыми и нарушают конституционные права граждан...



Додано: Вів 05 тра, 2020 17:04

если у государства есть резоны сделать эпидпорог более жёстким, скажем, 1% вместо 5%, оно должно сначала переутвердить соответствующие нормативы, а потом уже запускать стандартные эпидмероприятия. Формальную сторону можно провернуть за пару дней при желании, зато потом вся конструкция нормативных актов КМУ будет намного более прочной и цивилизованной. А у нас правовой произвол исходит от самого же государства, естественно, население платит взаимностью.

у нас Президент як би "юрист"

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Вів 05 тра, 2020 17:06

Бесспорно. Какая была бы ситуация в Украине без карантина, мы никогда уже не узнаем. Она была бы несомненно хуже, а вот насколько - это уже вопрос. Если шанс за день подхватить смертельную дозу коронавируса увеличился с 1 на 20 000 000 даже в 20 раз до 1 на 1 000 000, я бы не сильно расстроился



В любом случае ясно, что те, кто умер в Нью-Йорке сегодня, уже не умрут через год, таким образом средняя смертность в Нью-Йорке в ближайшие 5 лет будет такой же, как и в прошлые 5 лет



Чего мы спасли ? мы выявили и вылечили все источники заразы ? мы изобрели вакцину ?
нет-нет-нет .

нет-нет-нет . Чего мы спасли ? мы выявили и вылечили все источники заразы ? мы изобрели вакцину ?нет-нет-нет .

рятуєм зежоппу

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Вів 05 тра, 2020 17:08



А что, разве короновирус появился только 50 лет назад? Раньше не было?

його винайши 4 місяці назад в секретній китайській лабораторі китайські маодзедаї-комуністи, шо не в тємє?

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

