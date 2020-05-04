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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1159116011611162

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:52

  centurionus написав:Якось непослідовно. Ви оперуєте низькими цифрами, які є результатом запобіжних заходів, проти яких Ви виступаєте. Чому не цифрами Ломбардії, Нью-Йорка, фавел Бразилії тощо?

цифры по Ломбардии, Нью-Йорку и т.д. тоже не на 100% достоверны и будут уточняться, так как к сожалению по непонятным причинам кто-то сознательно искажает статистику. при например ужасающей статистике в Ломбардии в южной Италии (Калабрия, Сицилия и т.д.) статистика отличается в разы. аналогично в США в Нью-Йорке ужасная ситуация, а во Флориде, где не принималось никаких жёстких карантинных мер самая лучшая ситуация в стране...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:53

  ЛАД написав:Сделайте, если уж очень хочется, в Евролабе или где-то ещё, если не доверяете семейному врачу. Проконсультируйтесь у пенсионера, где он делал.

На меня особо не ориентируйтесь. Я в Борисе обслуживаюсь лет 10 последних. Там для сдачи теста сначала консультация терапевта 600 грн. Потом сам тест, кровь из вены. Тест оплачивается отдельно от консультации. В Евролабе дешевле сейчас. Медиком тоже делает знаю. В общем уже из платных клиник уже много кто делает. Сейчас проблем уже с этим нет.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:00

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Простите, но "таких большинство", которые водят детей в садик с температурой 38? Вы не увлеклись?
А насчёт полиции понятно. Штрафовать и наказывать можно, когда нарушителей единицы. А когда чуть ли не большинство... Начнут бить полицию. И никакие "полномочия" не помогут.

Штрафовать и наказывать НУЖНО, и ничего не мешает оцепить парк и всех штрафонуть под запись с полным соблюдением всех необходимых процедур, показзать на ВСЮ страну, и довести ВСЕ эти дела в суд, и нарушителей станет сразу на Порядок меньше. :twisted:

ЗЫ, Никогда не задумывались почему страны где люди живут по законам, и где закон один для всех работяга или президент все отвечают одинаково, так привлекательны для жизни?

штрафовать и наказывать можно только за нарушение законных требований, а все постановы КМУ по поводу коронавируса не являются таковыми и нарушают конституционные права граждан...

и как вы правильно написали что привлекательными для жизни страны являются те где все живут по законам и правилам, но это явно не Украина... :(
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:04

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Если бы Китай ждал 5% заболевших - 70 млн. ...
если у государства есть резоны сделать эпидпорог более жёстким, скажем, 1% вместо 5%, оно должно сначала переутвердить соответствующие нормативы, а потом уже запускать стандартные эпидмероприятия. Формальную сторону можно провернуть за пару дней при желании, зато потом вся конструкция нормативных актов КМУ будет намного более прочной и цивилизованной. А у нас правовой произвол исходит от самого же государства, естественно, население платит взаимностью.

у нас Президент як би "юрист"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:06

  moldashavanin написав:
  safonovstanislav написав:
  centurionus написав:Ви оперуєте низькими цифрами, які є результатом запобіжних заходів, проти яких Ви виступаєте. Чому не цифрами Ломбардії, Нью-Йорка, фавел Бразилії тощо?

Бесспорно. Какая была бы ситуация в Украине без карантина, мы никогда уже не узнаем. Она была бы несомненно хуже, а вот насколько - это уже вопрос. Если шанс за день подхватить смертельную дозу коронавируса увеличился с 1 на 20 000 000 даже в 20 раз до 1 на 1 000 000, я бы не сильно расстроился

В любом случае ясно, что те, кто умер в Нью-Йорке сегодня, уже не умрут через год, таким образом средняя смертность в Нью-Йорке в ближайшие 5 лет будет такой же, как и в прошлые 5 лет


Чего мы спасли ? мы выявили и вылечили все источники заразы ? мы изобрели вакцину ?
нет-нет-нет .

рятуєм зежоппу
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:08

  гуляйполе написав:
  Тракторист написав:это всё очень спорно: во-первых, точность тестирования не так уж и высока, во-вторых, говоря о тестах надо разобраться что именно они определяют, так как различные коронавирусы живут рядом с нами уже более 50 лет и многие уже или имеют антитела против некоторых разновидностей или же являются носителями нескольких разновидностей коронавируса и в этих случаях неизвестно что именно вам покажет тест...


А что, разве короновирус появился только 50 лет назад? Раньше не было?

його винайши 4 місяці назад в секретній китайській лабораторі китайські маодзедаї-комуністи, шо не в тємє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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