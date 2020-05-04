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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 тра, 2020 18:39
Тракторист написав:
в Германии цифры смертности от коронавируса практически на уровне смертности от сезонного гриппа...
причём в отличии от Киева в Берлине не закрывали метро и не ограничевали доступ граждан к общественному транспорту, ну и конечно же немцы не додумались до идиотского запрета прогулок в парках...
В отличие от Берлина в Киеве другая ответственность населения. В Берлине если сказали (рекомендовали) никуда не ездить и не выходить, все сидели по домам.
В Киеве же при существующем уже карантине народ вывалил в парки тюльпаны нюхать. Дистанциирование и прочие меры предосторожности? - Гром не грянул - мужик не перехрестился.
А маски, которые висят на бороде, вместо того, чтобы закрывать нос и рот?
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Son of Sun
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:40
Puente написав:
От я вам дивуюся ... Побільше тестів , побільше того , побільше сього ...
Ви уважно дивіться на світові статистики . От я не вірю , що в Німеччині медицина в 3.5 рази краща за іспанську . Чи в Канаді в 2 рази краще за Бельгійську . Не кажучи вже про значно більш різні країни . Все це статистика - яку можна якось аналізувати - але не вистачає даних насправді . По одній країні ще щось говорити можне , хоча теж з питаннями . Чому десь дуже багато вилікувалися , а інші - ні . Або взагалі даних немає . Чому смертність в Німеччині та Канаді в 3 і більше разів нижча , ніж у інших розвинених ? 4 місяці все це тягнеться - а питань насправді менше не стає .
Пока ВОЗ не выработает стандарты оценки заболеваемости единые для всех стран ясности не будет,ибо сравнивают теплое с мягким.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:40
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Если бы Китай ждал 5% заболевших - 70 млн. ...
если у государства есть резоны сделать эпидпорог более жёстким, скажем, 1% вместо 5%, оно должно сначала переутвердить соответствующие нормативы, а потом уже запускать стандартные эпидмероприятия. Формальную сторону можно провернуть за пару дней при желании, зато потом вся конструкция нормативных актов КМУ будет намного более прочной и цивилизованной. А у нас правовой произвол исходит от самого же государства, естественно, население платит взаимностью.
Ну да. И потом по каждому виду объявлять эпидемию.
Будьте последовательны.
Вы сами привели а пример, как Китай не стал ждать эпидпорога, а засуетился раньше.
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juristkostya
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:41
Hotab написав: montagvide написав:
М не вот стало интересно по статистике.
Нет понимания.
Взять к примеру Украину.
12 000 заболевших. Сколько из них с пневмонией? ( пневмония основная причина летальности этого заболевания)
1800 выздоровевших. Сколько из них переболели пневмонией?
316 летальных. Это все с пневмониями?
Есть у кого то такая статистика? Если такая статистика по данным на волдметре на 3 000 000 заболевших сколько с пневмониями?
Могу только сказать, что условиями тестирования на Ковид есть либо "был в контакте с подтвержденным больным", либо наличие пневмонии. Просто признаки ОРВИ , как долго бы не сохранялись, тест не выпросить
.
Не мешайте ИХ забавам
:
Нервы "главного санитарного врача Украины" Ляшка не выдержали бездумного накручивания министром Степановым липовой статистики обследованных тест-системами и сообщил, что - в лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19. Еще 13 апреля мы сообщали, что Степанов нагло лжет. (см. сообщение Хроники от 13.04.2020 г.)
13.04.2020 г. При максимальной нагрузке лабораторий ЦОЗ в 12-часовом режиме, она способна за день сделать около 1000 ПЦР-тестов. В регионах - не более 15-20. Так что фантазии Степанова о 3 тысячах тестированных ПЦР-тестами в день, аккуратно завышены ровно в два раза.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:46
Коронавирус наоборот нас уравняет с Европой и США, фактически нокаутировав их системы здравоохранения. В Украине же здравоохранения никогда и не было. Падать некуда, и так всегда были на дне. Все слабые здоровьем умерли самым естественным образом годами ранее. С того света никого не доставали, как в Европе и США, поэтому и умирать от коронавируса некому
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safonovstanislav
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:53
safonovstanislav написав:
Коронавирус наоборот нас уравняет с Европой и США, фактически нокаутировав их системы здравоохранения. В Украине же здравоохранения никогда и не было. Падать некуда, и так всегда были на дне. Все слабые здоровьем умерли самым естественным образом годами ранее. С того света никого не доставали, как в Европе и США, поэтому и умирать от коронавируса некому
Ага, в штатах вас откачивать будут только если нормальная страховка, в противном случае, помрете быстрее, чем в Украине.
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Son of Sun
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:53
safonovstanislav написав:
Коронавирус наоборот нас уравняет с Европой и США, фактически нокаутировав их системы здравоохранения.
фигня. Уверен, что по итогам года у них средняя продолжительность жизни как была 80, так и останется.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:54
safonovstanislav написав:
Коронавирус наоборот нас уравняет с Европой и США, фактически нокаутировав их системы здравоохранения. В Украине же здравоохранения никогда и не было. Падать некуда, и так всегда были на дне. Все слабые здоровьем умерли самым естественным образом годами ранее. С того света никого не доставали, как в Европе и США, поэтому и умирать от коронавируса некому
Якщо охорони здоров'я ніколи не було і ви огульно заперечуєте медицину,то вам помагала повитуха а вашим нащадкам також? Скоро доженете персонажа якому мало трупів.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 19:00
Son of Sun написав:
Ага, в штатах вас откачивать будут только если нормальная страховка, в противном случае, помрете быстрее, чем в Украине.
Ну, в Украине вас откачивать точно не будут, т. к. просто некому
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safonovstanislav
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Додано: Вів 05 тра, 2020 19:01
safonovstanislav написав: Son of Sun написав:
Ага, в штатах вас откачивать будут только если нормальная страховка, в противном случае, помрете быстрее, чем в Украине.
Ну, в Украине вас откачивать точно не будут, т. к. просто некому
В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли.
Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди.
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Son of Sun
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