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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11621163116411651166>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:39

  Тракторист написав:в Германии цифры смертности от коронавируса практически на уровне смертности от сезонного гриппа...
причём в отличии от Киева в Берлине не закрывали метро и не ограничевали доступ граждан к общественному транспорту, ну и конечно же немцы не додумались до идиотского запрета прогулок в парках...

В отличие от Берлина в Киеве другая ответственность населения. В Берлине если сказали (рекомендовали) никуда не ездить и не выходить, все сидели по домам.
В Киеве же при существующем уже карантине народ вывалил в парки тюльпаны нюхать. Дистанциирование и прочие меры предосторожности? - Гром не грянул - мужик не перехрестился.
А маски, которые висят на бороде, вместо того, чтобы закрывать нос и рот?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:40

  Puente написав:От я вам дивуюся ... Побільше тестів , побільше того , побільше сього ...
Ви уважно дивіться на світові статистики . От я не вірю , що в Німеччині медицина в 3.5 рази краща за іспанську . Чи в Канаді в 2 рази краще за Бельгійську . Не кажучи вже про значно більш різні країни . Все це статистика - яку можна якось аналізувати - але не вистачає даних насправді . По одній країні ще щось говорити можне , хоча теж з питаннями . Чому десь дуже багато вилікувалися , а інші - ні . Або взагалі даних немає . Чому смертність в Німеччині та Канаді в 3 і більше разів нижча , ніж у інших розвинених ? 4 місяці все це тягнеться - а питань насправді менше не стає .

Пока ВОЗ не выработает стандарты оценки заболеваемости единые для всех стран ясности не будет,ибо сравнивают теплое с мягким.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:40

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Если бы Китай ждал 5% заболевших - 70 млн. ...
если у государства есть резоны сделать эпидпорог более жёстким, скажем, 1% вместо 5%, оно должно сначала переутвердить соответствующие нормативы, а потом уже запускать стандартные эпидмероприятия. Формальную сторону можно провернуть за пару дней при желании, зато потом вся конструкция нормативных актов КМУ будет намного более прочной и цивилизованной. А у нас правовой произвол исходит от самого же государства, естественно, население платит взаимностью.

Ну да. И потом по каждому виду объявлять эпидемию. :)

Будьте последовательны.
Вы сами привели а пример, как Китай не стал ждать эпидпорога, а засуетился раньше.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:41

Естественный отбор ...

  Hotab написав:
  montagvide написав:М не вот стало интересно по статистике.
Нет понимания.
Взять к примеру Украину.
12 000 заболевших. Сколько из них с пневмонией? ( пневмония основная причина летальности этого заболевания)
1800 выздоровевших. Сколько из них переболели пневмонией?
316 летальных. Это все с пневмониями?
Есть у кого то такая статистика? Если такая статистика по данным на волдметре на 3 000 000 заболевших сколько с пневмониями?

Могу только сказать, что условиями тестирования на Ковид есть либо "был в контакте с подтвержденным больным", либо наличие пневмонии. Просто признаки ОРВИ , как долго бы не сохранялись, тест не выпросить.

Не мешайте ИХ забавам :
Нервы "главного санитарного врача Украины" Ляшка не выдержали бездумного накручивания министром Степановым липовой статистики обследованных тест-системами и сообщил, что - в лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19. Еще 13 апреля мы сообщали, что Степанов нагло лжет. (см. сообщение Хроники от 13.04.2020 г.)

13.04.2020 г. При максимальной нагрузке лабораторий ЦОЗ в 12-часовом режиме, она способна за день сделать около 1000 ПЦР-тестов. В регионах - не более 15-20. Так что фантазии Степанова о 3 тысячах тестированных ПЦР-тестами в день, аккуратно завышены ровно в два раза.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:46

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:По такой логике в Украине с медициной дела обстоят вообще блестяще. :)

опять же это подтверждается статистикой - в Украине самая высокая в Европе смертность на 1000 человек населения и таких высот мы достигли даже без коронавируса... :mrgreen:

Коронавирус наоборот нас уравняет с Европой и США, фактически нокаутировав их системы здравоохранения. В Украине же здравоохранения никогда и не было. Падать некуда, и так всегда были на дне. Все слабые здоровьем умерли самым естественным образом годами ранее. С того света никого не доставали, как в Европе и США, поэтому и умирать от коронавируса некому
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:53

  safonovstanislav написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:По такой логике в Украине с медициной дела обстоят вообще блестяще. :)

опять же это подтверждается статистикой - в Украине самая высокая в Европе смертность на 1000 человек населения и таких высот мы достигли даже без коронавируса... :mrgreen:

Коронавирус наоборот нас уравняет с Европой и США, фактически нокаутировав их системы здравоохранения. В Украине же здравоохранения никогда и не было. Падать некуда, и так всегда были на дне. Все слабые здоровьем умерли самым естественным образом годами ранее. С того света никого не доставали, как в Европе и США, поэтому и умирать от коронавируса некому

Ага, в штатах вас откачивать будут только если нормальная страховка, в противном случае, помрете быстрее, чем в Украине.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:53

  safonovstanislav написав:Коронавирус наоборот нас уравняет с Европой и США, фактически нокаутировав их системы здравоохранения.
фигня. Уверен, что по итогам года у них средняя продолжительность жизни как была 80, так и останется.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:54

  safonovstanislav написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:По такой логике в Украине с медициной дела обстоят вообще блестяще. :)

опять же это подтверждается статистикой - в Украине самая высокая в Европе смертность на 1000 человек населения и таких высот мы достигли даже без коронавируса... :mrgreen:

Коронавирус наоборот нас уравняет с Европой и США, фактически нокаутировав их системы здравоохранения. В Украине же здравоохранения никогда и не было. Падать некуда, и так всегда были на дне. Все слабые здоровьем умерли самым естественным образом годами ранее. С того света никого не доставали, как в Европе и США, поэтому и умирать от коронавируса некому


Якщо охорони здоров'я ніколи не було і ви огульно заперечуєте медицину,то вам помагала повитуха а вашим нащадкам також? Скоро доженете персонажа якому мало трупів.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:00

  Son of Sun написав:Ага, в штатах вас откачивать будут только если нормальная страховка, в противном случае, помрете быстрее, чем в Украине.

Ну, в Украине вас откачивать точно не будут, т. к. просто некому
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:01

  safonovstanislav написав:
  Son of Sun написав:Ага, в штатах вас откачивать будут только если нормальная страховка, в противном случае, помрете быстрее, чем в Украине.

Ну, в Украине вас откачивать точно не будут, т. к. просто некому

В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли.
Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди.
Son of Sun
 
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Вів 05 тра, 2020 13:21
ЛОБ

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