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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1163116411651166>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:05

  stargazer написав:Якщо охорони здоров'я ніколи не було і ви огульно заперечуєте медицину,то вам помагала повитуха а вашим нащадкам також? Скоро доженете персонажа якому мало трупів.

Как я рождался не помню, но про своих детей, думаю, повитуха лучше справилась бы. Лучше не спрашивайте. Даже кесарево не смогли нормально зашить, чтоб швы не разошлись. Это не говоря о том, что сами же и довели до кесарево своей некомпетентностью. Это при том, что принимала роды главная какая-то, т. к. сложная операция из-за оплошности их коллег. Боюсь представить компетентность рядового персонала

И это не единственный случай. Много ещё знаю примеров. Так что, смело могу заявить, что в Украине медицины нет. Здания есть, какие-то люди в них копошатся, делают видимость работы, но медициной это прям вообще никак не назвать
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Вів 05 тра, 2020 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Израиль разработал пассивную вакцину от COVID-19
https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/115228-izrail-razrabotal-passivnuyu-vakcinu-ot-covid-19.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:10

  safonovstanislav написав:
  stargazer написав:Якщо охорони здоров'я ніколи не було і ви огульно заперечуєте медицину,то вам помагала повитуха а вашим нащадкам також? Скоро доженете персонажа якому мало трупів.

Как я рождался не помню, но про своих детей, думаю, повитуха лучше справилась бы. Лучше не спрашивайте. Даже кесарево не смогли нормально зашить, чтоб швы не разошлись. Это не говоря о том, что сами же и довели до кесарево своей некомпетентностью. Это при том, что принимала роды главная какая-то, т. к. сложная операция из-за оплошности их коллег. Боюсь представить компетентность рядового персонала

У соседа трава зеленее. С нормальной страховкой за малые деньги в Украине вы - вип, желание которого выполняется.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:14

  Son of Sun написав:В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли.
Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди.

В моём случае частники отказались лечить флюс, им это просто не интересно. В госклинике вылечили зуб путём его вырывания.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:23

  Son of Sun написав:
  safonovstanislav написав:
  stargazer написав:Якщо охорони здоров'я ніколи не було і ви огульно заперечуєте медицину,то вам помагала повитуха а вашим нащадкам також? Скоро доженете персонажа якому мало трупів.

Как я рождался не помню, но про своих детей, думаю, повитуха лучше справилась бы. Лучше не спрашивайте. Даже кесарево не смогли нормально зашить, чтоб швы не разошлись. Это не говоря о том, что сами же и довели до кесарево своей некомпетентностью. Это при том, что принимала роды главная какая-то, т. к. сложная операция из-за оплошности их коллег. Боюсь представить компетентность рядового персонала

У соседа трава зеленее. С нормальной страховкой за малые деньги в Украине вы - вип, желание которого выполняется.

Это был перинатальный центр в Запорожье. Вроде бы как козырнее места было не найти. Прям топчик нашей медсистемы. Новое современное оборудование на то время, как в фильмах. Кроме квалификации врачей. А без хороших врачей, любое крутое дорогое оборудование - просто мусор
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук рассказал, что в городских больницах заканчиваются места для заражённых коронавирусом, и власть начала предоставлять областные больницы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:31

  safonovstanislav написав:
  Son of Sun написав:В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли.
Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди.

В моём случае частники отказались лечить флюс, им это просто не интересно. В госклинике вылечили зуб путём его вырывания.

Некоторое количество лет назад я заплатил за удаление нерва в зубе в штатах 1200 долларов. При всей срочности, встречу назначили через пару дней после обращения.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:32

  freeze написав:Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук рассказал, что в городских больницах заканчиваются места для заражённых коронавирусом, и власть начала предоставлять областные больницы.

То, что растёт количество больных - это плохо, но предоставление других больниц - это разработанный план борьбы с короновирусом

В Чернигове, утверждено в рамках борьбы, основная больница - 2-я, потом вторичная - 3-я и далее по списку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коронавирус включили в школьную программу.
Сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Школьники 6-10 классов будут изучать коронавирус на уроках по биологии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:36

  safonovstanislav написав:
  Son of Sun написав:У соседа трава зеленее. С нормальной страховкой за малые деньги в Украине вы - вип, желание которого выполняется.

Это был перинатальный центр в Запорожье. Вроде бы как козырнее места было не найти. Прям топчик нашей медсистемы. Новое современное оборудование на то время, как в фильмах. Кроме квалификации врачей. А без хороших врачей, любое крутое дорогое оборудование - просто мусор

Есть случай: в крупной (известной) клинике Вены во время родов делали кесарево, во время которого ребенку надрезали лицо.
Врачи (и пр. специалисты) везде одинаковы: есть хорошие, которых знают и дорожат, другие - получают з.п.
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Вів 05 тра, 2020 13:21
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