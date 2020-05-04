stargazer написав:Якщо охорони здоров'я ніколи не було і ви огульно заперечуєте медицину,то вам помагала повитуха а вашим нащадкам також? Скоро доженете персонажа якому мало трупів.
Как я рождался не помню, но про своих детей, думаю, повитуха лучше справилась бы. Лучше не спрашивайте. Даже кесарево не смогли нормально зашить, чтоб швы не разошлись. Это не говоря о том, что сами же и довели до кесарево своей некомпетентностью. Это при том, что принимала роды главная какая-то, т. к. сложная операция из-за оплошности их коллег. Боюсь представить компетентность рядового персонала
И это не единственный случай. Много ещё знаю примеров. Так что, смело могу заявить, что в Украине медицины нет. Здания есть, какие-то люди в них копошатся, делают видимость работы, но медициной это прям вообще никак не назвать
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Вів 05 тра, 2020 19:12, всього редагувалось 1 раз.
stargazer написав:Якщо охорони здоров'я ніколи не було і ви огульно заперечуєте медицину,то вам помагала повитуха а вашим нащадкам також? Скоро доженете персонажа якому мало трупів.
Как я рождался не помню, но про своих детей, думаю, повитуха лучше справилась бы. Лучше не спрашивайте. Даже кесарево не смогли нормально зашить, чтоб швы не разошлись. Это не говоря о том, что сами же и довели до кесарево своей некомпетентностью. Это при том, что принимала роды главная какая-то, т. к. сложная операция из-за оплошности их коллег. Боюсь представить компетентность рядового персонала
У соседа трава зеленее. С нормальной страховкой за малые деньги в Украине вы - вип, желание которого выполняется.
stargazer написав:Якщо охорони здоров'я ніколи не було і ви огульно заперечуєте медицину,то вам помагала повитуха а вашим нащадкам також? Скоро доженете персонажа якому мало трупів.
Как я рождался не помню, но про своих детей, думаю, повитуха лучше справилась бы. Лучше не спрашивайте. Даже кесарево не смогли нормально зашить, чтоб швы не разошлись. Это не говоря о том, что сами же и довели до кесарево своей некомпетентностью. Это при том, что принимала роды главная какая-то, т. к. сложная операция из-за оплошности их коллег. Боюсь представить компетентность рядового персонала
У соседа трава зеленее. С нормальной страховкой за малые деньги в Украине вы - вип, желание которого выполняется.
Это был перинатальный центр в Запорожье. Вроде бы как козырнее места было не найти. Прям топчик нашей медсистемы. Новое современное оборудование на то время, как в фильмах. Кроме квалификации врачей. А без хороших врачей, любое крутое дорогое оборудование - просто мусор
Son of Sun написав:У соседа трава зеленее. С нормальной страховкой за малые деньги в Украине вы - вип, желание которого выполняется.
Это был перинатальный центр в Запорожье. Вроде бы как козырнее места было не найти. Прям топчик нашей медсистемы. Новое современное оборудование на то время, как в фильмах. Кроме квалификации врачей. А без хороших врачей, любое крутое дорогое оборудование - просто мусор
Есть случай: в крупной (известной) клинике Вены во время родов делали кесарево, во время которого ребенку надрезали лицо. Врачи (и пр. специалисты) везде одинаковы: есть хорошие, которых знают и дорожат, другие - получают з.п.