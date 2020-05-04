Додано: Вів 05 тра, 2020 19:05

stargazer написав: Якщо охорони здоров'я ніколи не було і ви огульно заперечуєте медицину,то вам помагала повитуха а вашим нащадкам також? Скоро доженете персонажа якому мало трупів. Якщо охорони здоров'я ніколи не було і ви огульно заперечуєте медицину,то вам помагала повитуха а вашим нащадкам також? Скоро доженете персонажа якому мало трупів.

Как я рождался не помню, но про своих детей, думаю, повитуха лучше справилась бы. Лучше не спрашивайте. Даже кесарево не смогли нормально зашить, чтоб швы не разошлись. Это не говоря о том, что сами же и довели до кесарево своей некомпетентностью. Это при том, что принимала роды главная какая-то, т. к. сложная операция из-за оплошности их коллег. Боюсь представить компетентность рядового персоналаИ это не единственный случай. Много ещё знаю примеров. Так что, смело могу заявить, что в Украине медицины нет. Здания есть, какие-то люди в них копошатся, делают видимость работы, но медициной это прям вообще никак не назвать