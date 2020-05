Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 13 Найманий працівник, втратив роботу 5% 11 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 208 Додано: Вів 05 тра, 2020 19:45 Тракторист написав: ЛАД написав: Тракторист написав: .....

По такой логике в Украине с медициной дела обстоят вообще блестяще. .....По такой логике в Украине с медициной дела обстоят вообще блестяще.

По такой логике в Украине с медициной дела обстоят вообще блестяще. .....По такой логике в Украине с медициной дела обстоят вообще блестяще.

опять же это подтверждается статистикой - в Украине самая высокая в Европе смертность на 1000 человек населения и таких высот мы достигли даже без коронавируса... опять же это подтверждается статистикой - в Украине самая высокая в Европе смертность на 1000 человек населения и таких высот мы достигли даже без коронавируса...

Зато по короне смертность низкая.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16427 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4474 раз. Подякували: 4147 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 19:46 stm написав: Trast написав:

А я про це вам всім казав, ще на початку цієї гілки.

Подивіться, що ви там мені відповідали-не соромно зараз за свої відповіді? Ну як там кажуть, не пройшло і півроку, як вже всі зрозуміли, що це світова афера?А я про це вам всім казав, ще на початку цієї гілки.Подивіться, що ви там мені відповідали-не соромно зараз за свої відповіді?

Согласна, пора не возмущаться, а Москву освобождать от карантина ))))) Соловьев сегодня попалился: так возмущался что бриты спрятали результаты разработок вакцины видите ли взлом предотвратили, а должны делиться данными пока великая обсыпает гомоном все страны кроме северной Кореи )))))) Согласна, пора не возмущаться, а Москву освобождать от карантина ))))) Соловьев сегодня попалился: так возмущался что бриты спрятали результаты разработок вакцины видите ли взлом предотвратили, а должны делиться данными пока великая обсыпает гомоном все страны кроме северной Кореи ))))))

Це залишу без коментарів, щоб не брати на душу гріха, хай це залишиться на вашій свідомості та совісті. Це залишу без коментарів, щоб не брати на душу гріха, хай це залишиться на вашій свідомості та совісті. Trast Повідомлень: 392 З нами з: 10.03.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 19:48 Son of Sun написав: safonovstanislav написав: Son of Sun написав: Ага, в штатах вас откачивать будут только если нормальная страховка, в противном случае, помрете быстрее, чем в Украине. Ага, в штатах вас откачивать будут только если нормальная страховка, в противном случае, помрете быстрее, чем в Украине.

Ну, в Украине вас откачивать точно не будут, т. к. просто некому Ну, в Украине вас откачивать точно не будут, т. к. просто некому

В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли.

Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди. В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли.Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди.

Ви точно з України?

Ви точно з України?

Вже з Нового року не приїзджає на виклик.

Как я рождался не помню, но про своих детей, думаю, повитуха лучше справилась бы. Лучше не спрашивайте. Даже кесарево не смогли нормально зашить, чтоб швы не разошлись. Это не говоря о том, что сами же и довели до кесарево своей некомпетентностью. Это при том, что принимала роды главная какая-то, т. к. сложная операция из-за оплошности их коллег. Боюсь представить компетентность рядового персонала



И это не единственный случай. Много ещё знаю примеров. Так что, смело могу заявить, что в Украине медицины нет. Здания есть, какие-то люди в них копошатся, делают видимость работы, но медициной это прям вообще никак не назвать Как я рождался не помню, но про своих детей, думаю, повитуха лучше справилась бы. Лучше не спрашивайте. Даже кесарево не смогли нормально зашить, чтоб швы не разошлись. Это не говоря о том, что сами же и довели до кесарево своей некомпетентностью. Это при том, что принимала роды главная какая-то, т. к. сложная операция из-за оплошности их коллег. Боюсь представить компетентность рядового персоналаИ это не единственный случай. Много ещё знаю примеров. Так что, смело могу заявить, что в Украине медицины нет. Здания есть, какие-то люди в них копошатся, делают видимость работы, но медициной это прям вообще никак не назвать

Та ладно вам гнать на Запорожье и врачей, рожали в 2 х роддомах 1й естественым - всё отлично, 2й кесарево, тоже всё отлично, оба случая делали завотделением, при кесаревом ещё и опухоль вырезали, 2й раз я жил в палате с женой, потом в реанимации, день после кесарева - тему надо заранее пробивать, людей подбирать...

а если от фонаря, то и результат такой...



freeze написав: Коронавирус включили в школьную программу.

Сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Школьники 6-10 классов будут изучать коронавирус на уроках по биологии. Коронавирус включили в школьную программу.Сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.Школьники 6-10 классов будут изучать коронавирус на уроках по биологии.

сегодня 6 класники изучали 3д принтер

Повідомлень: 6331 З нами з: 20.11.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 1586 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 19:52 Trast написав: Son of Sun написав:

Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди. В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли.Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди.

Ви точно з України?

Вже з Нового року не приїзджає. Ви точно з України?Вже з Нового року не приїзджає.

Схоже, через таких, які викликали через соплі, вирішили прикрити цю лавку.

Схоже, через таких, які викликали через соплі, вирішили прикрити цю лавку.

Викликав швидку останнім часом 6 років тому, в дійсно екстренному випадку, а до того році у 199...., тому не в курсі останніх новин.

А я про це вам всім казав, ще на початку цієї гілки.

Подивіться, що ви там мені відповідали-не соромно зараз за свої відповіді? Ну як там кажуть, не пройшло і півроку, як вже всі зрозуміли, що це світова афера?А я про це вам всім казав, ще на початку цієї гілки.Подивіться, що ви там мені відповідали-не соромно зараз за свої відповіді?

Согласна, пора не возмущаться, а Москву освобождать от карантина ))))) Соловьев сегодня попалился: так возмущался что бриты спрятали результаты разработок вакцины видите ли взлом предотвратили, а должны делиться данными пока великая обсыпает гомоном все страны кроме северной Кореи )))))) Согласна, пора не возмущаться, а Москву освобождать от карантина ))))) Соловьев сегодня попалился: так возмущался что бриты спрятали результаты разработок вакцины видите ли взлом предотвратили, а должны делиться данными пока великая обсыпает гомоном все страны кроме северной Кореи ))))))

Це залишу без коментарів, щоб не брати на душу гріха, хай це залишиться на вашій свідомості та совісті. Це залишу без коментарів, щоб не брати на душу гріха, хай це залишиться на вашій свідомості та совісті.

Но прокомментировали ))) ещё смотрю как активно Вы комментировали Игоря Алексеевича (несчастного человека пишущего на валютной о вечных неприятностях), потом подключился safonovstanislav (тоже несчастье по жизни, но уже не с валютой, а с медициной). Забавно наблюдать Есть одно что я могу сказать, была бы у нас киберполиция посильнее,из РФ бы можно было выкачать не менее секретной инфы, чем они взламывают других... Червь на сервер наших МОЗ или Минобразования и просто ждать когда рыбка заглотит наживку

Повідомлень: 2272 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 19:58

Для боротьби достатньо брати кров у перехворівших і виздоровівших , в крові є антитіла.виділяти з крові плазму з цими антитілами і переливати..тут я вже не зрозумів

чи то профілактично

чи то тим хто захворів

На питання Ганнопольського - що це панацея.адже чим більше перехворівших тим більше виходить ліків - відповів що в принципі так..



Медики є

Буквально тільки що на Прямому в інтервью з Ганнапольським, якийсь мужчинка(років 60+ ,ще радянська школа,по відповідям видно що з медициною повязаний) на питання по способам боротьби видав як на мене ВАУДля боротьби достатньо брати кров у перехворівших і виздоровівших , в крові є антитіла.виділяти з крові плазму з цими антитілами і переливати..тут я вже не зрозумівчи то профілактичночи то тим хто захворівНа питання Ганнопольського - що це панацея.адже чим більше перехворівших тим більше виходить ліків - відповів що в принципі так..Медики єМоже поясните?

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22627 З нами з: 15.01.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 2320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 20:00 juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав:

если у государства есть резоны сделать эпидпорог более жёстким, скажем, 1% вместо 5%, оно должно сначала переутвердить соответствующие нормативы, а потом уже запускать стандартные эпидмероприятия. Формальную сторону можно провернуть за пару дней при желании, зато потом вся конструкция нормативных актов КМУ будет намного более прочной и цивилизованной. А у нас правовой произвол исходит от самого же государства, естественно, население платит взаимностью. ......если у государства есть резоны сделать эпидпорог более жёстким, скажем, 1% вместо 5%, оно должно сначала переутвердить соответствующие нормативы, а потом уже запускать стандартные эпидмероприятия. Формальную сторону можно провернуть за пару дней при желании, зато потом вся конструкция нормативных актов КМУ будет намного более прочной и цивилизованной. А у нас правовой произвол исходит от самого же государства, естественно, население платит взаимностью.

Ну да. И потом по каждому чиху объявлять эпидемию. Ну да. И потом по каждому чиху объявлять эпидемию.

Будьте последовательны.

Вы сами привели а пример, как Китай не стал ждать эпидпорога, а засуетился раньше. Будьте последовательны.Вы сами привели а пример, как Китай не стал ждать эпидпорога, а засуетился раньше.

Так Вы же против этого возражаете?

Так Вы же против этого возражаете?

Требуете сначала изменить эпидпорог, а потом шевелиться.

Yuri_T, Вася - бан.

Соответствующий приказ 4 мая подписал министр здравоохранения Максим Степанов.

Препарат предназначен для «предотвращения, распространения, локализации и ликвидации» COVID-19. «Биовен» разработала украинская фармкомпания Biopharma.

https://shipovnik.ua/novosti/moz-dal-do ... v-covid-19



В Украине как минимум четыре препарата для борьбы с коронавирусной болезнью готовятся пройти клинические испытания.

Минздрав одобрил клинические испытания украинского препарата «Биовен», который предназначается для борьбы с коронавирусом.

Соответствующий приказ 4 мая подписал министр здравоохранения Максим Степанов.

Препарат предназначен для «предотвращения, распространения, локализации и ликвидации» COVID-19. «Биовен» разработала украинская фармкомпания Biopharma.

https://shipovnik.ua/novosti/moz-dal-do ... v-covid-19



В Украине как минимум четыре препарата для борьбы с коронавирусной болезнью готовятся пройти клинические испытания.

https://ru.slovoidilo.ua/2020/05/04/nov ... a-covid-19

