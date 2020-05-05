ЛАД написав:По такой логике в Украине с медициной дела обстоят вообще блестяще.
опять же это подтверждается статистикой - в Украине самая высокая в Европе смертность на 1000 человек населения и таких высот мы достигли даже без коронавируса...
Коронавирус наоборот нас уравняет с Европой и США, фактически нокаутировав их системы здравоохранения. В Украине же здравоохранения никогда и не было. Падать некуда, и так всегда были на дне. Все слабые здоровьем умерли самым естественным образом годами ранее. С того света никого не доставали, как в Европе и США, поэтому и умирать от коронавируса некому
готов с вами поспорить, что ни Италия, ни Испания не сможет нас догнать в этом вопросе...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
stm написав:Согласна, пора не возмущаться, а Москву освобождать от карантина ))))) Соловьев сегодня попалился: так возмущался что бриты спрятали результаты разработок вакцины видите ли взлом предотвратили, а должны делиться данными пока великая обсыпает гомоном все страны кроме северной Кореи ))))))
Це залишу без коментарів, щоб не брати на душу гріха, хай це залишиться на вашій свідомості та совісті.
Но прокомментировали ))) ещё смотрю как активно Вы комментировали Игоря Алексеевича (несчастного человека пишущего на валютной о вечных неприятностях), потом подключился safonovstanislav (тоже несчастье по жизни, но уже не с валютой, а с медициной). Забавно наблюдать Есть одно что я могу сказать, была бы у нас киберполиция посильнее,из РФ бы можно было выкачать не менее секретной инфы, чем они взламывают других... Червь на сервер наших МОЗ или Минобразования и просто ждать когда рыбка заглотит наживку
Все простіше, ви як раз звідтілля і пишите. Бо не зрозуиіло, чого ви займаєтеся московитим тролінгом на всіх гілках, навіть на акуртовськой гілці. Як там в дитинстві просто казали, хто дурня клеіть, той сам такий. Грошей немає, але ви там тримайтесь. А якщо по темі, то я лікар санітарно-єпідемілогічної служби України, яку ліквідували, як і мене.
safonovstanislav написав:Коронавирус наоборот нас уравняет с Европой и США, фактически нокаутировав их системы здравоохранения.
фигня. Уверен, что по итогам года у них средняя продолжительность жизни как была 80, так и останется.
кстати, по прошествию года,мкогда опубликуют статитистику по странам по продолжительности жизни и количеству смертей на 1000 человек населения будет абсолютно точно понятна насколько была опасна нынешняя пандемия...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Trast написав:----------- Son of Sun ...... В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли. Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди. ------------ Ви точно з України? Вже з Нового року не приїзджає на виклик.
Врать-то не надо.
Ви з Харкова по легенді? Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення.
Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь? О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
fler написав:Минздрав одобрил клинические испытания украинского препарата «Биовен», который предназначается для борьбы с коронавирусом. Соответствующий приказ 4 мая подписал министр здравоохранения Максим Степанов. Препарат предназначен для «предотвращения, распространения, локализации и ликвидации» COVID-19. «Биовен» разработала украинская фармкомпания Biopharma. https://shipovnik.ua/novosti/moz-dal-do ... v-covid-19
С утра уже задавал вопрос, но тут увлеклись глобальными проблемами. Повторю. Я правильно понимаю, что вчерашнее постановление ещё не опубликовано и пока только в изложениях журналистов? Если опубликовано, то может кто даст ссылку?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.