stm написав:

Trast написав: stm написав: Согласна, пора не возмущаться, а Москву освобождать от карантина ))))) Соловьев сегодня попалился: так возмущался что бриты спрятали результаты разработок вакцины видите ли взлом предотвратили, а должны делиться данными пока великая обсыпает гомоном все страны кроме северной Кореи )))))) Согласна, пора не возмущаться, а Москву освобождать от карантина ))))) Соловьев сегодня попалился: так возмущался что бриты спрятали результаты разработок вакцины видите ли взлом предотвратили, а должны делиться данными пока великая обсыпает гомоном все страны кроме северной Кореи ))))))

Це залишу без коментарів, щоб не брати на душу гріха, хай це залишиться на вашій свідомості та совісті. Це залишу без коментарів, щоб не брати на душу гріха, хай це залишиться на вашій свідомості та совісті.

Но прокомментировали ))) ещё смотрю как активно Вы комментировали Игоря Алексеевича (несчастного человека пишущего на валютной о вечных неприятностях), потом подключился safonovstanislav (тоже несчастье по жизни, но уже не с валютой, а с медициной). Забавно наблюдатьЕсть одно что я могу сказать, была бы у нас киберполиция посильнее,из РФ бы можно было выкачать не менее секретной инфы, чем они взламывают других... Червь на сервер наших МОЗ или Минобразования и просто ждать когда рыбка заглотит наживку