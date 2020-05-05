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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1165116611671168>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Медики єМоже поясните?

https://www.youtube.com/watch?v=L7_IZMYtR4c почти в начале.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:45

  safonovstanislav написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:По такой логике в Украине с медициной дела обстоят вообще блестяще. :)

опять же это подтверждается статистикой - в Украине самая высокая в Европе смертность на 1000 человек населения и таких высот мы достигли даже без коронавируса... :mrgreen:

Коронавирус наоборот нас уравняет с Европой и США, фактически нокаутировав их системы здравоохранения. В Украине же здравоохранения никогда и не было. Падать некуда, и так всегда были на дне. Все слабые здоровьем умерли самым естественным образом годами ранее. С того света никого не доставали, как в Европе и США, поэтому и умирать от коронавируса некому

готов с вами поспорить, что ни Италия, ни Испания не сможет нас догнать в этом вопросе... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:48

  stm написав:
  Trast написав:
  stm написав:Согласна, пора не возмущаться, а Москву освобождать от карантина ))))) Соловьев сегодня попалился: так возмущался что бриты спрятали результаты разработок вакцины видите ли взлом предотвратили, а должны делиться данными пока великая обсыпает гомоном все страны кроме северной Кореи ))))))

Це залишу без коментарів, щоб не брати на душу гріха, хай це залишиться на вашій свідомості та совісті.

Но прокомментировали ))) ещё смотрю как активно Вы комментировали Игоря Алексеевича (несчастного человека пишущего на валютной о вечных неприятностях), потом подключился safonovstanislav (тоже несчастье по жизни, но уже не с валютой, а с медициной). Забавно наблюдать ;) Есть одно что я могу сказать, была бы у нас киберполиция посильнее,из РФ бы можно было выкачать не менее секретной инфы, чем они взламывают других... Червь на сервер наших МОЗ или Минобразования и просто ждать когда рыбка заглотит наживку ;)

Все простіше, ви як раз звідтілля і пишите.
Бо не зрозуиіло, чого ви займаєтеся московитим тролінгом на всіх гілках, навіть на акуртовськой гілці.
Як там в дитинстві просто казали, хто дурня клеіть, той сам такий. :)
Грошей немає, але ви там тримайтесь.:)
А якщо по темі, то я лікар санітарно-єпідемілогічної служби України, яку ліквідували, як і мене.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:52

  ЛАД написав:
  Trast написав:
  Son of Sun написав:......
В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли.
Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди.

Ви точно з України?
Вже з Нового року не приїзджає на виклик.

Врать-то не надо.

Ви з Харкова по легенді?
Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення. :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:53

  juristkostya написав:
  safonovstanislav написав:Коронавирус наоборот нас уравняет с Европой и США, фактически нокаутировав их системы здравоохранения.
фигня. Уверен, что по итогам года у них средняя продолжительность жизни как была 80, так и останется.

кстати, по прошествию года,мкогда опубликуют статитистику по странам по продолжительности жизни и количеству смертей на 1000 человек населения будет абсолютно точно понятна насколько была опасна нынешняя пандемия...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:00

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:опять же это подтверждается статистикой - в Украине самая высокая в Европе смертность на 1000 человек населения и таких высот мы достигли даже без коронавируса... :mrgreen:

Зато по короне смертность низкая. :)

зато очень высокая по всем остальным заболеваниям + реформированая медицина... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:59

  Trast написав:
  ЛАД написав:
  Trast написав:-----------
Son of Sun
......
В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли.
Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди.
------------
Ви точно з України?
Вже з Нового року не приїзджає на виклик.

Врать-то не надо.

Ви з Харкова по легенді?
Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення. :)

Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь?
О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:03

  fler написав:Минздрав одобрил клинические испытания украинского препарата «Биовен», который предназначается для борьбы с коронавирусом.
Соответствующий приказ 4 мая подписал министр здравоохранения Максим Степанов.
Препарат предназначен для «предотвращения, распространения, локализации и ликвидации» COVID-19. «Биовен» разработала украинская фармкомпания Biopharma.
https://shipovnik.ua/novosti/moz-dal-do ... v-covid-19

В Украине как минимум четыре препарата для борьбы с коронавирусной болезнью готовятся пройти клинические испытания.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/05/04/nov ... a-covid-19

8 штук за пузырёк..., та ну нах, курс ремдесивира 4500 баксов - дешевле получится...
а вообще в этой толпе, самый дешёвый хлорохин в комплексе, и самый безопасный...
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:04

С утра уже задавал вопрос, но тут увлеклись глобальными проблемами. Повторю.
Я правильно понимаю, что вчерашнее постановление ещё не опубликовано и пока только в изложениях журналистов?
Если опубликовано, то может кто даст ссылку?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:05

  Trast написав:
  Son of Sun написав:
  safonovstanislav написав:[
Ну, в Украине вас откачивать точно не будут, т. к. просто некому

В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли.
Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди.

Ви точно з України?
Вже з Нового року не приїзджає на виклик.

Вызывал пару недель назад, приехали как обычно.
Кстати, дело было в депрессивном райцентре
juristkostya
 
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