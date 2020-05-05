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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1165116611671168

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 208
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
13
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:11

  ЛАД написав:Так Вы же против этого возражаете?
Требуете сначала изменить эпидпорог, а потом шевелиться.
да. Государство обязано задавать норму законопослушного поведения. Переутвердить ведомственные нормативы Минздрава много времени не надо.
Более того: сама инициатива о признании ситуации "эпидемией" может исходить только от Минздрава. А у нас это политическое решение, где Минздрав выступает просто одним из исполнителей
juristkostya
 
Повідомлень: 2832
З нами з: 08.12.13
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ЛОБ

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