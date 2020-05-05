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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:11
ЛАД написав:
Так Вы же против этого возражаете?
Требуете сначала изменить эпидпорог, а потом шевелиться.
да. Государство обязано задавать норму законопослушного поведения. Переутвердить ведомственные нормативы Минздрава много времени не надо.
Более того: сама инициатива о признании ситуации "эпидемией" может исходить только от Минздрава. А у нас это политическое решение, где Минздрав выступает просто одним из исполнителей
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