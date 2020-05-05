RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1166116711681169>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 209
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:11

  ЛАД написав:Так Вы же против этого возражаете?
Требуете сначала изменить эпидпорог, а потом шевелиться.
да. Государство обязано задавать норму законопослушного поведения. Переутвердить ведомственные нормативы Минздрава много времени не надо.
Более того: сама инициатива о признании ситуации "эпидемией" может исходить только от Минздрава. А у нас это политическое решение, где Минздрав выступает просто одним из исполнителей
juristkostya
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:57

  Son of Sun написав:
  Тракторист написав:в Германии цифры смертности от коронавируса практически на уровне смертности от сезонного гриппа...
причём в отличии от Киева в Берлине не закрывали метро и не ограничевали доступ граждан к общественному транспорту, ну и конечно же немцы не додумались до идиотского запрета прогулок в парках...

В отличие от Берлина в Киеве другая ответственность населения. В Берлине если сказали (рекомендовали) никуда не ездить и не выходить, все сидели по домам.
В Киеве же при существующем уже карантине народ вывалил в парки тюльпаны нюхать. Дистанциирование и прочие меры предосторожности? - Гром не грянул - мужик не перехрестился.
А маски, которые висят на бороде, вместо того, чтобы закрывать нос и рот?

корона в тюльпанах...хто би міг подумати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18991
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:23

  safonovstanislav написав:
  Son of Sun написав:В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли.
Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди.

В моём случае частники отказались лечить флюс, им это просто не интересно. В госклинике вылечили зуб путём его вырывания.


вам просто не знаком нормальный стоматолог :)

но в целом, по ее словам, флюс в Киеве лечат 2 врача - она и еще один. остальные вырывают, что в частной, что в государственной клинике
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2951
З нами з: 14.03.06
Подякував: 177 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:25

  safonovstanislav написав:Это был перинатальный центр в Запорожье. Вроде бы как козырнее места было не найти. Прям топчик нашей медсистемы. Новое современное оборудование на то время, как в фильмах. Кроме квалификации врачей. А без хороших врачей, любое крутое дорогое оборудование - просто мусор



дело не в клинике, и не в звании, а в везении. вы попали на плохого врача, у меня жена попала на плохого врача. так бывает, но в целом это не говорит об уровне медицины
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2951
З нами з: 14.03.06
Подякував: 177 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:28

  ЛАД написав:
  Trast написав:Ви з Харкова по легенді?
Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення. :)

Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь?
О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15.

От до чого ці маніпуляуії?
Я вам про що казав?
Берете слухавку не 2 місяці потому, а саме зараз, набираєте 103, чекаєте, можна довго чекати на відповідь, а потім розповідаєте, що у вас начебто є симптоми короновірусу, а от коли те зробите, потім і напишите, що вам відповіли.
Не люблю людей, які пишуть, не
володіючи питанням.
Чекаю вибачень!
Trast
 
Повідомлень: 401
З нами з: 10.03.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:39

Вирус мутировал в более заразную форму.

https://www.kron4.com/health/coronaviru ... tists-say/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8556
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:40

  Trast написав:
  ЛАД написав:
  Trast написав:Ви з Харкова по легенді?
Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення. :)

Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь?
О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15.

От до чого ці маніпуляуії?
Я вам про що казав?
Берете слухавку не 2 місяці потому, а саме зараз, набираєте 103, чекаєте, можна довго чекати на відповідь, а потім розповідаєте, що у вас начебто є симптоми короновірусу, а от коли те зробите, потім і напишите, що вам відповіли.
Не люблю людей, які пишуть, не
володіючи питанням.
Чекаю вибачень!

фу. Вот исходная фраза:
"Ви точно з України?
Вже з Нового року не приїзджає на виклик."

Про приезд на симптомы короновируса ни слова. Это потом вы уже начали изворачиваться, дописывать всякую хрень.
juristkostya
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:50

Запорожье.
три дня назад в интернате заболел подросток.
увезла скорая.
проверили в интернате всех детей и персонал
больных больше не выявили.
первый день у подростка температура 38,5
второй день температура 37,3
третий день температура весь день держится 36,5
диагноз ему поставили - короновирус :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5065
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:51

Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).
Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8287
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:52

  Игорь Алексеевич написав:Запорожье.
три дня назад в интернате заболел подросток.
увезла скорая.
проверили в интернате всех детей и персонал
больных больше не выявили.
первый день у подростка температура 38,5
второй день температура 37,3
третий день температура весь день держится 36,5
диагноз ему поставили - короновирус :shock:
вывсёврёти. Вон Траст убедительно доказал, что не могла человека с короной забрать скорая. Не могла, и всё тут. Во всяком случае, в Украине.
juristkostya
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1166116711681169>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6934 1552113
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 21:27
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.