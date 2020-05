Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1166116711681169> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 209 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 11 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 209 Додано: Вів 05 тра, 2020 22:11 ЛАД написав: Так Вы же против этого возражаете?

Требуете сначала изменить эпидпорог, а потом шевелиться. Так Вы же против этого возражаете?Требуете сначала изменить эпидпорог, а потом шевелиться. да. Государство обязано задавать норму законопослушного поведения. Переутвердить ведомственные нормативы Минздрава много времени не надо.

Более того: сама инициатива о признании ситуации "эпидемией" может исходить только от Минздрава. А у нас это политическое решение, где Минздрав выступает просто одним из исполнителей да. Государство обязано задавать норму законопослушного поведения. Переутвердить ведомственные нормативы Минздрава много времени не надо.Более того: сама инициатива о признании ситуации "эпидемией" может исходить только от Минздрава. А у нас это политическое решение, где Минздрав выступает просто одним из исполнителей juristkostya Повідомлень: 2834 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 845 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 22:57 Son of Sun написав: Тракторист написав: в Германии цифры смертности от коронавируса практически на уровне смертности от сезонного гриппа...

причём в отличии от Киева в Берлине не закрывали метро и не ограничевали доступ граждан к общественному транспорту, ну и конечно же немцы не додумались до идиотского запрета прогулок в парках... в Германии цифры смертности от коронавируса практически на уровне смертности от сезонного гриппа...причём в отличии от Киева в Берлине не закрывали метро и не ограничевали доступ граждан к общественному транспорту, ну и конечно же немцы не додумались до идиотского запрета прогулок в парках...

В отличие от Берлина в Киеве другая ответственность населения. В Берлине если сказали (рекомендовали) никуда не ездить и не выходить, все сидели по домам.

В Киеве же при существующем уже карантине народ вывалил в парки тюльпаны нюхать. Дистанциирование и прочие меры предосторожности? - Гром не грянул - мужик не перехрестился.

А маски, которые висят на бороде, вместо того, чтобы закрывать нос и рот? В отличие от Берлина в Киеве другая ответственность населения. В Берлине если сказали (рекомендовали) никуда не ездить и не выходить, все сидели по домам.В Киеве же при существующем уже карантине народ вывалил в парки тюльпаны нюхать. Дистанциирование и прочие меры предосторожности? - Гром не грянул - мужик не перехрестился.А маски, которые висят на бороде, вместо того, чтобы закрывать нос и рот?

корона в тюльпанах...хто би міг подумати. корона в тюльпанах...хто би міг подумати. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18991 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1067 раз. Подякували: 1274 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 23:23 safonovstanislav написав: Son of Sun написав: В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли.

Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди. В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли.Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди.

В моём случае частники отказались лечить флюс, им это просто не интересно. В госклинике вылечили зуб путём его вырывания. В моём случае частники отказались лечить флюс, им это просто не интересно. В госклинике вылечили зуб путём его вырывания.



вам просто не знаком нормальный стоматолог



но в целом, по ее словам, флюс в Киеве лечат 2 врача - она и еще один. остальные вырывают, что в частной, что в государственной клинике вам просто не знаком нормальный стоматологно в целом, по ее словам, флюс в Киеве лечат 2 врача - она и еще один. остальные вырывают, что в частной, что в государственной клинике It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2951 З нами з: 14.03.06 Подякував: 177 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 23:25 safonovstanislav написав: Это был перинатальный центр в Запорожье. Вроде бы как козырнее места было не найти. Прям топчик нашей медсистемы. Новое современное оборудование на то время, как в фильмах. Кроме квалификации врачей. А без хороших врачей, любое крутое дорогое оборудование - просто мусор Это был перинатальный центр в Запорожье. Вроде бы как козырнее места было не найти. Прям топчик нашей медсистемы. Новое современное оборудование на то время, как в фильмах. Кроме квалификации врачей. А без хороших врачей, любое крутое дорогое оборудование - просто мусор





дело не в клинике, и не в звании, а в везении. вы попали на плохого врача, у меня жена попала на плохого врача. так бывает, но в целом это не говорит об уровне медицины дело не в клинике, и не в звании, а в везении. вы попали на плохого врача, у меня жена попала на плохого врача. так бывает, но в целом это не говорит об уровне медицины It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2951 З нами з: 14.03.06 Подякував: 177 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 23:28 ЛАД написав: Trast написав: Ви з Харкова по легенді?

Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення. Ви з Харкова по легенді?Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення.

Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь?

О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15. Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь?О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15.

От до чого ці маніпуляуії?

Я вам про що казав?

Берете слухавку не 2 місяці потому, а саме зараз, набираєте 103, чекаєте, можна довго чекати на відповідь, а потім розповідаєте, що у вас начебто є симптоми короновірусу, а от коли те зробите, потім і напишите, що вам відповіли.

Не люблю людей, які пишуть, не

володіючи питанням.

Чекаю вибачень! От до чого ці маніпуляуії?Я вам про що казав?Берете слухавку не 2 місяці потому, а саме зараз, набираєте 103, чекаєте, можна довго чекати на відповідь, а потім розповідаєте, що у вас начебто є симптоми короновірусу, а от коли те зробите, потім і напишите, що вам відповіли.Не люблю людей, які пишуть, неволодіючи питанням.Чекаю вибачень! Trast Повідомлень: 401 З нами з: 10.03.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 23:39



https://www.kron4.com/health/coronaviru ... tists-say/ Вирус мутировал в более заразную форму. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8556 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 23:40 Trast написав: ЛАД написав: Trast написав: Ви з Харкова по легенді?

Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення. Ви з Харкова по легенді?Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення.

Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь?

О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15. Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь?О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15.

От до чого ці маніпуляуії?

Я вам про що казав?

Берете слухавку не 2 місяці потому, а саме зараз, набираєте 103, чекаєте, можна довго чекати на відповідь, а потім розповідаєте, що у вас начебто є симптоми короновірусу, а от коли те зробите, потім і напишите, що вам відповіли.

Не люблю людей, які пишуть, не

володіючи питанням.

Чекаю вибачень! От до чого ці маніпуляуії?Я вам про що казав?Берете слухавку не 2 місяці потому, а саме зараз, набираєте 103, чекаєте, можна довго чекати на відповідь, а потім розповідаєте, що у вас начебто є симптоми короновірусу, а от коли те зробите, потім і напишите, що вам відповіли.Не люблю людей, які пишуть, неволодіючи питанням.Чекаю вибачень!

фу. Вот исходная фраза:

"Ви точно з України?

Вже з Нового року не приїзджає на виклик."



Про приезд на симптомы короновируса ни слова. Это потом вы уже начали изворачиваться, дописывать всякую хрень. фу. Вот исходная фраза:"Ви точно з України?Вже з Нового року не приїзджає на виклик."Про приезд на симптомы короновируса ни слова. Это потом вы уже начали изворачиваться, дописывать всякую хрень. juristkostya Повідомлень: 2834 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 845 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 23:50

три дня назад в интернате заболел подросток.

увезла скорая.

проверили в интернате всех детей и персонал

больных больше не выявили.

первый день у подростка температура 38,5

второй день температура 37,3

третий день температура весь день держится 36,5

диагноз ему поставили - короновирус Запорожье.три дня назад в интернате заболел подросток.увезла скорая.проверили в интернате всех детей и персоналбольных больше не выявили.первый день у подростка температура 38,5второй день температура 37,3третий день температура весь день держится 36,5диагноз ему поставили - короновирус Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 5065 З нами з: 13.09.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 516 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 23:51 Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).

Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.

Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту +50грн !Бонус-код 9NLI64D greenozon

Повідомлень: 8287 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 520 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 тра, 2020 23:52 Игорь Алексеевич написав: Запорожье.

три дня назад в интернате заболел подросток.

увезла скорая.

проверили в интернате всех детей и персонал

больных больше не выявили.

первый день у подростка температура 38,5

второй день температура 37,3

третий день температура весь день держится 36,5

диагноз ему поставили - короновирус Запорожье.три дня назад в интернате заболел подросток.увезла скорая.проверили в интернате всех детей и персоналбольных больше не выявили.первый день у подростка температура 38,5второй день температура 37,3третий день температура весь день держится 36,5диагноз ему поставили - короновирус вывсёврёти. Вон Траст убедительно доказал, что не могла человека с короной забрать скорая. Не могла, и всё тут. Во всяком случае, в Украине. вывсёврёти. Вон Траст убедительно доказал, что не могла человека с короной забрать скорая. Не могла, и всё тут. Во всяком случае, в Украине. juristkostya Повідомлень: 2834 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 845 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1166116711681169> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 9 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 692 , 693 , 694

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6934 1552113

ЛОБ Вів 05 тра, 2020 21:27