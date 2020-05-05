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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:11
ЛАД написав:
Так Вы же против этого возражаете?
Требуете сначала изменить эпидпорог, а потом шевелиться.
да. Государство обязано задавать норму законопослушного поведения. Переутвердить ведомственные нормативы Минздрава много времени не надо.
Более того: сама инициатива о признании ситуации "эпидемией" может исходить только от Минздрава. А у нас это политическое решение, где Минздрав выступает просто одним из исполнителей
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:57
Son of Sun написав: Тракторист написав:
в Германии цифры смертности от коронавируса практически на уровне смертности от сезонного гриппа...
причём в отличии от Киева в Берлине не закрывали метро и не ограничевали доступ граждан к общественному транспорту, ну и конечно же немцы не додумались до идиотского запрета прогулок в парках...
В отличие от Берлина в Киеве другая ответственность населения. В Берлине если сказали (рекомендовали) никуда не ездить и не выходить, все сидели по домам.
В Киеве же при существующем уже карантине народ вывалил в парки тюльпаны нюхать. Дистанциирование и прочие меры предосторожности? - Гром не грянул - мужик не перехрестился.
А маски, которые висят на бороде, вместо того, чтобы закрывать нос и рот?
корона в тюльпанах...хто би міг подумати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 23:23
safonovstanislav написав: Son of Sun написав:
В Украине приезжает скорая в любом случае, даже если у вас сопли.
Смотрю же, что многим проще и быстрее прилететь со штатов зубы лечить, чем там сидеть ждать своей очереди.
В моём случае частники отказались лечить флюс, им это просто не интересно. В госклинике вылечили зуб путём его вырывания.
вам просто не знаком нормальный стоматолог
но в целом, по ее словам, флюс в Киеве лечат 2 врача - она и еще один. остальные вырывают, что в частной, что в государственной клинике
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Додано: Вів 05 тра, 2020 23:25
safonovstanislav написав:
Это был перинатальный центр в Запорожье. Вроде бы как козырнее места было не найти. Прям топчик нашей медсистемы. Новое современное оборудование на то время, как в фильмах. Кроме квалификации врачей. А без хороших врачей, любое крутое дорогое оборудование - просто мусор
дело не в клинике, и не в звании, а в везении. вы попали на плохого врача, у меня жена попала на плохого врача. так бывает, но в целом это не говорит об уровне медицины
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Додано: Вів 05 тра, 2020 23:28
ЛАД написав: Trast написав:
Ви з Харкова по легенді?
Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення.
Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь?
О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15.
От до чого ці маніпуляуії?
Я вам про що казав?
Берете слухавку не 2 місяці потому, а саме зараз, набираєте 103, чекаєте, можна довго чекати на відповідь, а потім розповідаєте, що у вас начебто є симптоми короновірусу, а от коли те зробите, потім і напишите, що вам відповіли.
Не люблю людей, які пишуть, не
володіючи питанням.
Чекаю вибачень!
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Додано: Вів 05 тра, 2020 23:39
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Вів 05 тра, 2020 23:40
Trast написав: ЛАД написав: Trast написав:
Ви з Харкова по легенді?
Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення.
Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь?
О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15.
От до чого ці маніпуляуії?
Я вам про що казав?
Берете слухавку не 2 місяці потому, а саме зараз, набираєте 103, чекаєте, можна довго чекати на відповідь, а потім розповідаєте, що у вас начебто є симптоми короновірусу, а от коли те зробите, потім і напишите, що вам відповіли.
Не люблю людей, які пишуть, не
володіючи питанням.
Чекаю вибачень!
фу. Вот исходная фраза:"Ви точно з України?
Вже з Нового року не приїзджає на виклик."
Про приезд на симптомы короновируса ни слова. Это потом вы уже начали изворачиваться, дописывать всякую хрень.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 23:50
Запорожье.
три дня назад в интернате заболел подросток.
увезла скорая.
проверили в интернате всех детей и персонал
больных больше не выявили.
первый день у подростка температура 38,5
второй день температура 37,3
третий день температура весь день держится 36,5
диагноз ему поставили - короновирус
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 23:51
Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).
Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 23:52
Игорь Алексеевич написав:
Запорожье.
три дня назад в интернате заболел подросток.
увезла скорая.
проверили в интернате всех детей и персонал
больных больше не выявили.
первый день у подростка температура 38,5
второй день температура 37,3
третий день температура весь день держится 36,5
диагноз ему поставили - короновирус
вывсёврёти. Вон Траст убедительно доказал, что не могла человека с короной забрать скорая. Не могла, и всё тут. Во всяком случае, в Украине.
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