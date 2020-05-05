Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1166116711681169 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 209 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 11 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 209 Додано: Вів 05 тра, 2020 23:56 juristkostya написав: Игорь Алексеевич написав: Запорожье.

три дня назад в интернате заболел подросток.

увезла скорая.

проверили в интернате всех детей и персонал

больных больше не выявили.

первый день у подростка температура 38,5

второй день температура 37,3

третий день температура весь день держится 36,5

диагноз ему поставили - короновирус Запорожье.три дня назад в интернате заболел подросток.увезла скорая.проверили в интернате всех детей и персоналбольных больше не выявили.первый день у подростка температура 38,5второй день температура 37,3третий день температура весь день держится 36,5диагноз ему поставили - короновирус вывсёврёти. Вон Траст убедительно доказал, что не могла человека с короной забрать скорая. Не могла, и всё тут. Во всяком случае, в Украине. вывсёврёти. Вон Траст убедительно доказал, что не могла человека с короной забрать скорая. Не могла, и всё тут. Во всяком случае, в Украине.



я верю что нас держат за лохов.

подросток просто или переел или просто простудился на улице.

сразу всем подряд диагноз - короновирус.

завтра человек получит травму руки или ноги и напишут вирус мутирует и теперь им болеют все - хромые я верю что нас держат за лохов.подросток просто или переел или просто простудился на улице.сразу всем подряд диагноз - короновирус.завтра человек получит травму руки или ноги и напишут вирус мутирует и теперь им болеют все - хромые Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 5065 З нами з: 13.09.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 516 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 00:10 greenozon написав: Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).

Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии. Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует ().Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.

у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса... у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4552 З нами з: 06.08.08 Подякував: 241 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 00:11 greenozon написав: Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).

Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии. Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.

О том, что вирус мутировал и попал в Штаты из Европы (а не из Китая), писали давно. Даже были какие-то цветные карты, куда какой штамм пошел. О том, что вирус мутировал и попал в Штаты из Европы (а не из Китая), писали давно. Даже были какие-то цветные карты, куда какой штамм пошел. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17191 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2714 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 00:21 Re: Эпидемия коронавируса в мире Цікаво, тепер США (з їх медициною, рівнем зайнятості, соціальним захистом, не в "добрі часи", от в такий як тепер) все ще є еталоном для мавпування? (як там в анекдоті: і ці люди забороняють колупатися пальцем в носі).



І це ще мовчу про безпрецедентне друкування доларів.



А Британія, Іспанія або Італія?

Теж там "супер медицина"?



Чи все ж тре придивлятися до Швейцарії, Німеччини, Польщі, Скандинавії, Чехії? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18991 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1067 раз. Подякували: 1274 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 00:41 Trast написав: ЛАД написав: Trast написав: Ви з Харкова по легенді?

Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення. Ви з Харкова по легенді?Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення.

Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь?

О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15. Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь?О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15.

От до чого ці маніпуляуії?

Я вам про що казав?

Берете слухавку не 2 місяці потому, а саме зараз, набираєте 103, чекаєте, можна довго чекати на відповідь, а потім розповідаєте, що у вас начебто є симптоми короновірусу, а от коли те зробите, потім і напишите, що вам відповіли.

Не люблю людей, які пишуть, не

володіючи питанням.

Чекаю вибачень! От до чого ці маніпуляуії?Я вам про що казав?Берете слухавку не 2 місяці потому, а саме зараз, набираєте 103, чекаєте, можна довго чекати на відповідь, а потім розповідаєте, що у вас начебто є симптоми короновірусу, а от коли те зробите, потім і напишите, що вам відповіли.Не люблю людей, які пишуть, неволодіючи питанням.Чекаю вибачень!

juristkostya Вам уже написал

Ви точно з України?

Вже з Нового року не приїзджає на виклик.

Не люблю жуликов.

Чекаю вибачень! Вам уже написал viewtopic.php?p=4956636#p4956636 и процитировал Ваши начальные слова:Не люблю жуликов.Чекаю вибачень! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16431 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4475 раз. Подякували: 4147 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1166116711681169 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6934 1552113

ЛОБ Вів 05 тра, 2020 21:27