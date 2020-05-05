Игорь Алексеевич написав:Запорожье. три дня назад в интернате заболел подросток. увезла скорая. проверили в интернате всех детей и персонал больных больше не выявили. первый день у подростка температура 38,5 второй день температура 37,3 третий день температура весь день держится 36,5 диагноз ему поставили - короновирус
вывсёврёти. Вон Траст убедительно доказал, что не могла человека с короной забрать скорая. Не могла, и всё тут. Во всяком случае, в Украине.
я верю что нас держат за лохов. подросток просто или переел или просто простудился на улице. сразу всем подряд диагноз - короновирус. завтра человек получит травму руки или ноги и напишут вирус мутирует и теперь им болеют все - хромые
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
greenozon написав:Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций). Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.
у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
greenozon написав:Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций). Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.
О том, что вирус мутировал и попал в Штаты из Европы (а не из Китая), писали давно. Даже были какие-то цветные карты, куда какой штамм пошел.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Цікаво, тепер США (з їх медициною, рівнем зайнятості, соціальним захистом, не в "добрі часи", от в такий як тепер) все ще є еталоном для мавпування? (як там в анекдоті: і ці люди забороняють колупатися пальцем в носі).
І це ще мовчу про безпрецедентне друкування доларів.
А Британія, Іспанія або Італія? Теж там "супер медицина"?
Чи все ж тре придивлятися до Швейцарії, Німеччини, Польщі, Скандинавії, Чехії?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Trast написав:Ви з Харкова по легенді? Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення.
Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь? О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15.
От до чого ці маніпуляуії? Я вам про що казав? Берете слухавку не 2 місяці потому, а саме зараз, набираєте 103, чекаєте, можна довго чекати на відповідь, а потім розповідаєте, що у вас начебто є симптоми короновірусу, а от коли те зробите, потім і напишите, що вам відповіли. Не люблю людей, які пишуть, не володіючи питанням. Чекаю вибачень!