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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1166116711681169

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 209
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:56

  juristkostya написав:
  Игорь Алексеевич написав:Запорожье.
три дня назад в интернате заболел подросток.
увезла скорая.
проверили в интернате всех детей и персонал
больных больше не выявили.
первый день у подростка температура 38,5
второй день температура 37,3
третий день температура весь день держится 36,5
диагноз ему поставили - короновирус :shock:
вывсёврёти. Вон Траст убедительно доказал, что не могла человека с короной забрать скорая. Не могла, и всё тут. Во всяком случае, в Украине.


я верю что нас держат за лохов.
подросток просто или переел или просто простудился на улице.
сразу всем подряд диагноз - короновирус.
завтра человек получит травму руки или ноги и напишут вирус мутирует и теперь им болеют все - хромые :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 00:10

  greenozon написав:Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).
Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.

у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 00:11

  greenozon написав:Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).
Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.

О том, что вирус мутировал и попал в Штаты из Европы (а не из Китая), писали давно. Даже были какие-то цветные карты, куда какой штамм пошел.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 00:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цікаво, тепер США (з їх медициною, рівнем зайнятості, соціальним захистом, не в "добрі часи", от в такий як тепер) все ще є еталоном для мавпування? (як там в анекдоті: і ці люди забороняють колупатися пальцем в носі).

І це ще мовчу про безпрецедентне друкування доларів.

А Британія, Іспанія або Італія?
Теж там "супер медицина"?

Чи все ж тре придивлятися до Швейцарії, Німеччини, Польщі, Скандинавії, Чехії?
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 00:41

  Trast написав:
  ЛАД написав:
  Trast написав:Ви з Харкова по легенді?
Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення. :)

Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь?
О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15.

От до чого ці маніпуляуії?
Я вам про що казав?
Берете слухавку не 2 місяці потому, а саме зараз, набираєте 103, чекаєте, можна довго чекати на відповідь, а потім розповідаєте, що у вас начебто є симптоми короновірусу, а от коли те зробите, потім і напишите, що вам відповіли.
Не люблю людей, які пишуть, не
володіючи питанням.
Чекаю вибачень!

juristkostya Вам уже написал viewtopic.php?p=4956636#p4956636 и процитировал Ваши начальные слова:
Ви точно з України?
Вже з Нового року не приїзджає на виклик.

Не люблю жуликов.
Чекаю вибачень!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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