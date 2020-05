Додано: Сер 06 тра, 2020 00:21

Цікаво, тепер США (з їх медициною, рівнем зайнятості, соціальним захистом, не в "добрі часи", от в такий як тепер) все ще є еталоном для мавпування? (як там в анекдоті: і ці люди забороняють колупатися пальцем в носі).



І це ще мовчу про безпрецедентне друкування доларів.



А Британія, Іспанія або Італія?

Теж там "супер медицина"?



Чи все ж тре придивлятися до Швейцарії, Німеччини, Польщі, Скандинавії, Чехії?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/