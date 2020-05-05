Игорь Алексеевич написав:Запорожье. три дня назад в интернате заболел подросток. увезла скорая. проверили в интернате всех детей и персонал больных больше не выявили. первый день у подростка температура 38,5 второй день температура 37,3 третий день температура весь день держится 36,5 диагноз ему поставили - короновирус
вывсёврёти. Вон Траст убедительно доказал, что не могла человека с короной забрать скорая. Не могла, и всё тут. Во всяком случае, в Украине.
я верю что нас держат за лохов. подросток просто или переел или просто простудился на улице. сразу всем подряд диагноз - короновирус. завтра человек получит травму руки или ноги и напишут вирус мутирует и теперь им болеют все - хромые
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
greenozon написав:Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций). Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.
у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
greenozon написав:Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций). Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.
О том, что вирус мутировал и попал в Штаты из Европы (а не из Китая), писали давно. Даже были какие-то цветные карты, куда какой штамм пошел.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Цікаво, тепер США (з їх медициною, рівнем зайнятості, соціальним захистом, не в "добрі часи", от в такий як тепер) все ще є еталоном для мавпування? (як там в анекдоті: і ці люди забороняють колупатися пальцем в носі).
І це ще мовчу про безпрецедентне друкування доларів.
А Британія, Іспанія або Італія? Теж там "супер медицина"?
Чи все ж тре придивлятися до Швейцарії, Німеччини, Польщі, Скандинавії, Чехії?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Trast написав:Ви з Харкова по легенді? Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення.
Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь? О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15.
От до чого ці маніпуляуії? Я вам про що казав? Берете слухавку не 2 місяці потому, а саме зараз, набираєте 103, чекаєте, можна довго чекати на відповідь, а потім розповідаєте, що у вас начебто є симптоми короновірусу, а от коли те зробите, потім і напишите, що вам відповіли. Не люблю людей, які пишуть, не володіючи питанням. Чекаю вибачень!
Жительницу города Флинт (штат Мичиган, США) Шармель Тиг арестовали по обвинению в убийстве охранника местного супермаркета Family Dollar Кэлвина Мунерлина; муж и сын Тиг объявлены в розыск. Как сообщил телеканал CNN, мотивом убийства стало недовольство Тигов требованием Мунерлина надеть маски в магазине.
Лад, Можна писати, що завгодно, але коли справді прийдеться набрати номер швидкої, я думаю перше про що ви вспам'ятаєте, це про те, що я казав, а не ви. Але ж ви тут про це ніколи не напишите. Ну й годі, домовились, ви праві, тільки чи стане вам від цього легше, коли все ж така ситуація, не дай боже, трапиться?
ЛАД написав:С утра уже задавал вопрос, но тут увлеклись глобальными проблемами. Повторю. Я правильно понимаю, что вчерашнее постановление ещё не опубликовано и пока только в изложениях журналистов? Если опубликовано, то может кто даст ссылку?
Пока что доступна только такая информация: 1.
Постанова від 04 травня 2020 р. № 332 Київ Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211
робота літніх майданчиків кафе і ресторанів під відкритим небом при умові забезпечення санітарних та протиепідемічних заходів (дотримання відстані не менше 1.5 метра між столами та одно- двомісного розміщення клієнтів за одним столом, забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту); робота закладів громадського харчування на виніс; діяльність нотаріусів, адвокатів та аудиторів; надання стоматологічних послуг.
На засіданні також визначили, що до 11 травня будуть доопрацьовані норми, які ще розширять перелік видів господарської діяльності на першому етапі послаблення карантину. Рішення мають бути прийняті на наступних засіданнях Уряду.