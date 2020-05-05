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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1166116711681169

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 209
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 00:10

  greenozon написав:Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).
Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.

у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 00:11

  greenozon написав:Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).
Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.

О том, что вирус мутировал и попал в Штаты из Европы (а не из Китая), писали давно. Даже были какие-то цветные карты, куда какой штамм пошел.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 00:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цікаво, тепер США (з їх медициною, рівнем зайнятості, соціальним захистом, не в "добрі часи", от в такий як тепер) все ще є еталоном для мавпування? (як там в анекдоті: і ці люди забороняють колупатися пальцем в носі).

І це ще мовчу про безпрецедентне друкування доларів.

А Британія, Іспанія або Італія?
Теж там "супер медицина"?

Чи все ж тре придивлятися до Швейцарії, Німеччини, Польщі, Скандинавії, Чехії?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 00:41

  Trast написав:
  ЛАД написав:
  Trast написав:Ви з Харкова по легенді?
Набирайте зараз 103 і опишіть симпмтоми короновірусу, а потім розповідь вашу чекаю і вибачення. :)

Я из Харькова без всяких легенд. Вы, вроде, тоже или я ошибаюсь?
О вызове по симптомам короны ничего не скажу, не делал. Но речь была о вызовах скорой вообще. Вызывал пару месяцев назад 9-летнему ребенку по высокой температуре (не помню точно, 39,2 что ли). Приехали за милую душу и довольно быстро. - минут 15.

От до чого ці маніпуляуії?
Я вам про що казав?
Берете слухавку не 2 місяці потому, а саме зараз, набираєте 103, чекаєте, можна довго чекати на відповідь, а потім розповідаєте, що у вас начебто є симптоми короновірусу, а от коли те зробите, потім і напишите, що вам відповіли.
Не люблю людей, які пишуть, не
володіючи питанням.
Чекаю вибачень!

juristkostya Вам уже написал viewtopic.php?p=4956636#p4956636 и процитировал Ваши начальные слова:
Ви точно з України?
Вже з Нового року не приїзджає на виклик.

Не люблю жуликов.
Чекаю вибачень!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 00:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Первый случай заболевания COVID-19 во Франции произошел еще в прошлом году. Медики выяснили это проверив старые анализы одного пациента. При этом в Китай он не ездил https://bit.ly/2WtHQKr
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 00:52

Жительницу города Флинт (штат Мичиган, США) Шармель Тиг арестовали по обвинению в убийстве охранника местного супермаркета Family Dollar Кэлвина Мунерлина; муж и сын Тиг объявлены в розыск. Как сообщил телеканал CNN, мотивом убийства стало недовольство Тигов требованием Мунерлина надеть маски в магазине.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/worldnews/v-ssha-nedovolnye-klienty-zastrelili-ohrannika-kotoryy-treboval-nadet-maski-v-magazine-1498512.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 01:07

Лад,
Можна писати, що завгодно, але коли справді прийдеться набрати номер швидкої, я думаю перше про що ви вспам'ятаєте, це про те, що я казав, а не ви.
Але ж ви тут про це ніколи не напишите.
Ну й годі, домовились, ви праві, тільки чи стане вам від цього легше, коли все ж така ситуація, не дай боже, трапиться?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 02:22

  ЛАД написав:С утра уже задавал вопрос, но тут увлеклись глобальными проблемами. Повторю.
Я правильно понимаю, что вчерашнее постановление ещё не опубликовано и пока только в изложениях журналистов?
Если опубликовано, то может кто даст ссылку?

Пока что доступна только такая информация:
1.
Постанова
від 04 травня 2020 р. № 332
Київ
Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... u-8-p-a332

В ней несколько изменяется порядок оказания мед. помощи.
Что именно, в https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uplo ... 722286.doc

2. С оффсайта Минэкономики
Відповідно до постанови тепер також дозволено:

робота літніх майданчиків кафе і ресторанів під відкритим небом при умові забезпечення санітарних та протиепідемічних заходів (дотримання відстані не менше 1.5 метра між столами та одно- двомісного розміщення клієнтів за одним столом, забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту);
робота закладів громадського харчування на виніс;
діяльність нотаріусів, адвокатів та аудиторів;
надання стоматологічних послуг.

На засіданні також визначили, що до 11 травня будуть доопрацьовані норми, які ще розширять перелік видів господарської діяльності на першому етапі послаблення карантину. Рішення мають бути прийняті на наступних засіданнях Уряду.

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang= ... beba562275

3.
В уряді пообіцяли, що детальний список буде опублікований протягом двох днів.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/4/7250376/

Т.е. возможно уже сегодня, или завтра.

В самой же "ПОСТАНОВА від 11 березня 2020 р. № 211" последние изменения от 30.04.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 07:58

Команда британских ученых изучила образцы коронавируса SARS-CoV-2, подтвердив его природное происхождение, и установила, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, Америке и на других континентах.

Об этом сообщает во вторник американский телеканал CNN.

"Новый генетический анализ вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, взятый у более 7,6 тысячи пациентов по всему миру, показал, что он циркулирует среди людей с конца прошлого года и чрезвычайно быстро распространился после первой инфекции",- отмечается в сообщении.

Исследователи из Британии посмотрели образцы, взятые в разное время с разных мест, которые хранятся в глобальной базе научных данных. Они изучили мутации вируса и обнаруживали доказательства его быстрого распространения по всем континентам до того, как там были зафиксированы заболевания COVID-19.

как объясняют ученые, каждый раз, когда вирусы реплицируют сами себя, они делают ошибки, и эти мутации можно использовать в качестве "молекулярных часов" для отслеживания географии и видоизменения вирусов.

При этом отмечается, что новое исследование, как и много других научных работ, подтвердило происхождение SARS-CoV-2 от летучей мыши, которая должна была заразить другое животное перед тем, как поразить человека. И это, по выводам ученых, произошло в конце прошлого года.

Ученые также обнаружили генетические доказательства, которые подтверждают подозрения, что вирус заражал людей в Европе, США и других странах за недели или даже месяцы до того, как там были зарегистрированы первые случаи и феврале.

Другими словами, найти "нулевого пациента" в любой стране будет невозможно, поскольку их было много.

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3 ... cenye.html
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не может уснуть по ночам, так как думает об умерших от последствий заражения коронавирусом COVID-19 соотечественниках.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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