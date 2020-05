Додано: Сер 06 тра, 2020 08:57

freeze написав: О степени распространенности вируса в Москве.



Кроме премьер-министра РФ в правительстве заболели коронавирусом :



Заместитель руководителя аппарата Правительства

Министр науки

Замминистра юстиции

Замминистра финансов

Пресс-секретарь Председателя Правительства

Руководитель Федерального медико-биологического агенства



якби у нас провели 1 млн тестів, то заражених було би не менше. якби у нас провели 1 млн тестів, то заражених було би не менше.

