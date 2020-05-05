freeze написав:О степени распространенности вируса в Москве.
Кроме премьер－министра РФ в правительстве заболели коронавирусом :
Заместитель руководителя аппарата Правительства Министр науки Замминистра юстиции Замминистра финансов Пресс-секретарь Председателя Правительства Руководитель Федерального медико-биологического агенства
Количество проведенных тестов на коронавирус достигло в Москве 1 млн.
freeze написав:О степени распространенности вируса в Москве.
Кроме премьер－министра РФ в правительстве заболели коронавирусом :
Заместитель руководителя аппарата Правительства Министр науки Замминистра юстиции Замминистра финансов Пресс-секретарь Председателя Правительства Руководитель Федерального медико-биологического агенства
Количество проведенных тестов на коронавирус достигло в Москве 1 млн.
якби у нас провели 1 млн тестів, то заражених було би не менше.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Первый случай заболевания COVID-19 во Франции произошел еще в прошлом году. Медики выяснили это проверив старые анализы одного пациента. При этом в Китай он не ездил https://bit.ly/2WtHQKr
Зато сколько китайцев ездили во Францию! (как один из вариантов)
Ученые из китайских Southeast University и Tsinghua University, а также из The University of Hong Kong проанализировали вспышки заболевания коронавирусом с тремя и более случаями заражения. Были изучены отчеты изо всех провинций КНР за исключением Хубэй. В результате ученые пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе. Выяснилось, что подавляющее большинство случаев передачи вируса случилось при общении внутри помещений (79,9 процента), а также - в транспорте (34 процента). Авторы отмечают, что сумма может быть больше 100 процентов, поскольку для многих вспышек выявлено более одной категории мест. При этом ученые зафиксировали лишь один случай заражения на открытом воздухе.
В Україні зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 травня в Україні 13184 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 472 випадки; Волинська область — 359 випадків; Дніпропетровська область — 568 випадків; Донецька область — 85 випадків; Житомирська область — 456 випадків; Закарпатська область — 572 випадки; Запорізька область — 298 випадків; Івано-Франківська область — 1037 випадків; Кіровоградська область — 402 випадки; м. Київ — 1651 випадок; Київська область — 891 випадок; Львівська область — 553 випадки; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 165 випадків; Одеська область — 505 випадків; Полтавська область — 232 випадки; Рівненська область — 787 випадків; Сумська область — 130 випадків; Тернопільська область — 935 випадків; Харківська область — 403 випадки; Херсонська область — 143 випадки; Хмельницька область — 134 випадки; Чернівецька область — 1985 випадків; Черкаська область — 314 випадків; Чернігівська область — 65 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 травня 2020 року до Центру надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34722 повідомлення про підозру на COVID-19.
freeze написав:пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе.
У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит)
В профсоюзе Brasseurs de France (Пивовары Франции) после дистанционного совещания, в котором приняли участие представители 300 предприятий, было принято решение утилизировать не менее 10 миллионов литров пенного напитка из-за резкого падения спроса. Об этом, во вторник, 5 мая, пишет газета Les Echos. "Внезапное закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок привели к просрочке более 10 млн литров пива, находившегося в основном в бочках", - заявили представители организации. Отмечается, что и сама утилизация пенного напитка тоже потребует от предприятий серьезных затрат. я тоже недавно "утилизировал" пиво по 500 гривень бутылка:
freeze написав:пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе.
У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит)
К вопросу о правильном отношении к информации - не стоит, прочитав любой текст, сразу кричать "Ура!" и воспринимать его как абсолютную истину. Тем более, там же написано:
данная публикация является препринтом и ее пока не следует использовать в клинической практике.
После Ваших рассуждений о масках и геноциде, вроде, стоит смайлик, но аккуратнее, т.к. кто-то может воспринять серьёзно. (Я маску на улице не надевал ни разу).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе.
У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит)
К вопросу о правильном отношении к информации - не стоит, прочитав любой текст, сразу кричать "Ура!" и воспринимать его как абсолютную истину. Тем более, там же написано:
данная публикация является препринтом и ее пока не следует использовать в клинической практике.
После Ваших рассуждений о масках и геноциде, вроде, стоит смайлик, но аккуратнее, т.к. кто-то может воспринять серьёзно. (Я маску на улице не надевал ни разу).
Ну от якраз показник ... Є така хрень - називається "буквальне дотримання законодавства" - незалежно від того , правильне воно , чи ні . Прикладів неправильних законів чи якихось актів - море моренне . І що ? Неправильне на наш розсуд - не виконувати ? Маска - це просто ознака певної поваги до сторонніх - типу я закриваюся - а раптом я носій вірусу ... Не більше того . Плюс вимоги влади ( навіть неправильні ) ...