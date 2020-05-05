Додано: Сер 06 тра, 2020 09:16

Ученые из китайских Southeast University и Tsinghua University, а также из The University of Hong Kong проанализировали вспышки заболевания коронавирусом с тремя и более случаями заражения. Были изучены отчеты изо всех провинций КНР за исключением Хубэй. В результате ученыеВыяснилось, что подавляющее большинство случаев передачи вируса случилось при общении внутри помещений (79,9 процента), а также - в транспорте (34 процента). Авторы отмечают, что сумма может быть больше 100 процентов, поскольку для многих вспышек выявлено более одной категории мест.При этом ученые зафиксировали лишь один случай заражения на открытом воздухе.На портале MedRxiv подчеркивается, что данная публикация является препринтом и ее пока не следует использовать в клинической практике.Имхо, хотя и препринт, но выглядит достаточно логично всё.