Додано: Сер 06 тра, 2020 11:13

Тракторист написав: greenozon написав: Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).

у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса... у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...

Версія від журналіздів? Яких заражень? Як цифру 100 отримали? Версія від журналіздів? Яких заражень? Як цифру 100 отримали?

