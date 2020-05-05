Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1167116811691170 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 209 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 11 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 209 Додано: Сер 06 тра, 2020 10:30 cheburek3 написав: freeze написав: пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе. пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе.

У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит) У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит)

Німці, навпаки, зобов'язали всіх носити маски, бо там, де носили, захворюваність різко зменшилась. На вулиці не обов'язково, якщо поруч нікого не має. Німці, навпаки, зобов'язали всіх носити маски, бо там, де носили, захворюваність різко зменшилась. На вулиці не обов'язково, якщо поруч нікого не має. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10381 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 10:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: К вопросу о правильном отношении к информации - не стоит, прочитав любой текст, сразу кричать "Ура!" и воспринимать его как абсолютную истину. Тем более, там же написано: К вопросу о правильном отношении к информации - не стоит, прочитав любой текст, сразу кричать "Ура!" и воспринимать его как абсолютную истину. Тем более, там же написано:

Вообще, у меня эта мысль давно крутилась. А freeze дал повод. А оптимально - это идти в магазин в маске(чтоб не раздражать мэров и тд), в магазине в той же маске, а на обратном пути снимать(или надевать свежую, кто хочет жить по закону). Вообще, у меня эта мысль давно крутилась. А freeze дал повод. А оптимально - это идти в магазин в маске(чтоб не раздражать мэров и тд), в магазине в той же маске, а на обратном пути снимать(или надевать свежую, кто хочет жить по закону). cheburek3 Повідомлень: 322 З нами з: 13.12.10 Подякував: 67 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 11:13 Тракторист написав: greenozon написав: Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).

Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии. Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует ().Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.

у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса... у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...

Версія від журналіздів? Яких заражень? Як цифру 100 отримали? Версія від журналіздів? Яких заражень? Як цифру 100 отримали? Востаннє редагувалось centurionus в Сер 06 тра, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1194 З нами з: 07.10.09 Подякував: 273 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 11:18 Puente написав: ЛАД написав: cheburek3 написав: .......

У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит) .......У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит)

К вопросу о правильном отношении к информации - не стоит, прочитав любой текст, сразу кричать "Ура!" и воспринимать его как абсолютную истину. Тем более, там же написано:

данная публикация является препринтом и ее пока не следует использовать в клинической практике.

После Ваших рассуждений о масках и геноциде, вроде, стоит смайлик, но аккуратнее, т.к. кто-то может воспринять серьёзно. (Я маску на улице не надевал ни разу). К вопросу о правильном отношении к информации - не стоит, прочитав любой текст, сразу кричать "Ура!" и воспринимать его как абсолютную истину. Тем более, там же написано:После Ваших рассуждений о масках и геноциде, вроде, стоит смайлик, но аккуратнее, т.к. кто-то может воспринять серьёзно. (Я маску на улице не надевал ни разу).



Ну от якраз показник ... Є така хрень - називається "буквальне дотримання законодавства" - незалежно від того , правильне воно , чи ні . Прикладів неправильних законів чи якихось актів - море моренне . І що ? Неправильне на наш розсуд - не виконувати ?

Маска - це просто ознака певної поваги до сторонніх - типу я закриваюся - а раптом я носій вірусу ...

Не більше того . Плюс вимоги влади ( навіть неправильні ) ... Ну от якраз показник ... Є така хрень - називається "буквальне дотримання законодавства" - незалежно від того , правильне воно , чи ні . Прикладів неправильних законів чи якихось актів - море моренне . І що ? Неправильне на наш розсуд - не виконувати ?Маска - це просто ознака певної поваги до сторонніх - типу я закриваюся - а раптом я носій вірусу ...Не більше того . Плюс вимоги влади ( навіть неправильні ) ...

Требования к маске были - "в общественных местах".

Как здесь на форуме выяснили, улицы к ним не относятся. Перед входом в магазин или куда ещё маску надевал, причём как положено, а не на подбородок. Требования к маске были - "в общественных местах".Как здесь на форуме выяснили, улицы к ним не относятся. Перед входом в магазин или куда ещё маску надевал, причём как положено, а не на подбородок. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16436 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4476 раз. Подякували: 4147 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 11:22 lapay написав: .......

Німці, навпаки, зобов'язали всіх носити маски, бо там, де носили, захворюваність різко зменшилась. На вулиці не обов'язково, якщо поруч нікого не має. .......Німці, навпаки, зобов'язали всіх носити маски, бо там, де носили, захворюваність різко зменшилась. На вулиці не обов'язково, якщо поруч нікого не має.

Обязали. Только сейчас, когда уже начинают смягчать карантин. До этого 1,5 месяца не было. И в парках гулять разрешали всё время. Обязали. Только сейчас, когда уже начинают смягчать карантин. До этого 1,5 месяца не было. И в парках гулять разрешали всё время. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16436 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4476 раз. Подякували: 4147 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1167116811691170 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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