freeze написав:пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе.
У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит)
Німці, навпаки, зобов'язали всіх носити маски, бо там, де носили, захворюваність різко зменшилась. На вулиці не обов'язково, якщо поруч нікого не має.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:К вопросу о правильном отношении к информации - не стоит, прочитав любой текст, сразу кричать "Ура!" и воспринимать его как абсолютную истину. Тем более, там же написано:
Вообще, у меня эта мысль давно крутилась. А freeze дал повод. А оптимально - это идти в магазин в маске(чтоб не раздражать мэров и тд), в магазине в той же маске, а на обратном пути снимать(или надевать свежую, кто хочет жить по закону).
greenozon написав:Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций). Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.
у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...
Версія від журналіздів? Яких заражень? Як цифру 100 отримали?
Востаннє редагувалось centurionus в Сер 06 тра, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
cheburek3 написав:....... У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит)
К вопросу о правильном отношении к информации - не стоит, прочитав любой текст, сразу кричать "Ура!" и воспринимать его как абсолютную истину. Тем более, там же написано:
данная публикация является препринтом и ее пока не следует использовать в клинической практике.
После Ваших рассуждений о масках и геноциде, вроде, стоит смайлик, но аккуратнее, т.к. кто-то может воспринять серьёзно. (Я маску на улице не надевал ни разу).
Ну от якраз показник ... Є така хрень - називається "буквальне дотримання законодавства" - незалежно від того , правильне воно , чи ні . Прикладів неправильних законів чи якихось актів - море моренне . І що ? Неправильне на наш розсуд - не виконувати ? Маска - це просто ознака певної поваги до сторонніх - типу я закриваюся - а раптом я носій вірусу ... Не більше того . Плюс вимоги влади ( навіть неправильні ) ...
Требования к маске были - "в общественных местах". Как здесь на форуме выяснили, улицы к ним не относятся. Перед входом в магазин или куда ещё маску надевал, причём как положено, а не на подбородок.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.